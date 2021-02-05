فريق ماهيندرا ريسينغ: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

تمثل الفورمولا إي أولى خطوات ماهيندرا العملاق الهنديّ إلى الساحة العالمية لسباقات المقعد الأحادي، وقد التزمت بالبطولة الكهربائية منذ موسمها الأول. وتعمل الشركة على تصنيع السيارات الكهربائية وكذلك تستفيد من مشاركاتها ضمن البطولة من أجل تسريع تطوير التقنيات وتشذيبها من أجل نقلها إلى منتجاتها التجارية.

وأحرز الفريق أولى انتصاراته في موسم 2016-2017 ومن ثم انتصارين في 2017-2018، بفضل جهود السويدي فيليكس روزنكفيست، الذي قاد إلى جانب الألماني نيك هايدفيلد.

وفي موسم 2017-2018، قدم الفريق بداية قوية للغاية قبل أن تتسبب المشاكل التقنية في ضياع آمال روزنكفيست بالمنافسة على اللقب. وأنهى فريق ماهيندرا الموسم رابعاً ضمن الترتيب العام، بفارق مركز واحد عن الموسم السابق.

استعان الفريق في الموسم الخامس بخدمات المخضرم جيروم دامبروسيو سائق فريق دراغون السابق، إضافة إلى الناشئ باسكال فيرلاين. ونجح دامبروسيو بإهداء الفوز لفريقه في جولة مراكش المغربية، بينما حُرم من فوزٍ ثانٍ بطريقة قاسية للغاية في مكسيكو سيتي، إذ كاد فيرلاين ينهي بالمركز الأول، قبل أن يخطف لوكاس دي غراسي الصدارة قبل أمتار قليلة من خط النهاية.

الفريق السائق السائق ماهيندرا ريسينغ أليكس لين أليكسندر سيمز عدد المشاركات 69 27 24 منصات التتويج 18 0 2 الانتصارات 4 0 1

اتجه فريق ماهيندرا إلى موسم 2019-2020 بآمال عريضة بعد الأداء القوي في الموسم الخامس. لينهي دامبروسيو موسمَيه مع الفريق بالمركز 16 ضمن الترتيب العام مع وصوله إلى المراكز العشرة الأولى أربع مرات ليتفوق على أليكس لين بديل فيرلاين بنقطة وحيدة. ولفت لين أنظار الجميع بتأديته اللافتة، حيث وصل ثلاث مرات إلى "سوبر بول" في التصفيات، إضافة إلى تسجيله لمجموع جيد من النقاط خلال الجولات الثلاث الأخيرة على طريقه لتحقيق المركز 17 ضمن الترتيب العام.

وفي الموسم السابع، تتجه ماهيندرا إلى الدفع بكلا سائقيه أليكسندر سيمز وأليكس لين من أجل تسجيل المزيد من النقاط وتقديم بداية قوية على متن سيارة الفريق التي تتزود بوحدة طاقة من تصنيع الفريق نفسه، بالرغم من الظروف الصعبة التي تعرض لها العالم أجمع مع جائحة كورونا.