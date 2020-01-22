فورمولا إي: ماسا يحث فانتوري على "التدخل بكفاءة" في المعركة بين سائقَي الفريق

انطلق سائق الفورمولا واحد السابق من المركز الرابع في سانتياغو، لكنه تراجع مركزاً لصالح أوليفر تورفي، قبل أن يتراجع إلى المركز التاسع لاحقاً.

من ثم خسر معركته مع زميله في الفريق خلال اللفة 15 عندما قام مورتارا بتفعيل وضع الهجوم، حيث احتكا ببعضهما البعض وحاول البرازيلي قدر الإمكان تفادي الارتطام بالحائط.

وعندما سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن الطريقة التي كان يجب أن يتصرف بها فريقه فانتوري حيال هذه المعركة، أجاب ماسا: "بصراحة، صادفتني الكثير من المفاجآت في سباق اليوم، وتلك كانت إحداها".

وأكمل: "قد تكون تلك ربما الأسوأ، لأنني خسرتُ الكثير من المساحة للمراكز".

وتابع: "بالتأكيد علينا العمل أكثر وبشكل أكثر كفاءة كفريق، وأنا واثق أن هذا ما سيحصل، وإلا لن يكون ذلك جيداً لنا عند التفكير بالنقاط وكل تلك الأمور".

نتيجة لما حصل، خسر ماسا مركزين إضافيين لصالح أنطونيو فيليكس دا كوستا وجون-إريك فيرن حامل اللقب الحالي.

من جهته، قال مورتارا في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تمنيت لو أن الفريق قد تدخل أبكر، لأنه وفي نهاية المطاف تسبب ذلك بخسارة الكثير من الوقت لكلا السائقين".

وتابع: "ذاك لم يكن جيداً، وأعتقد أننا احتجنا للقليل من الحذر، استعملتُ وضع الهجوم وكان من المفترض أن نساعد بعضنا".

من جهتها، قالت سوزي وولف مديرة فريق فانتوري: "سانتياغو كان سباقاً صعباً للغاية بالنسبة لنا".

واختتمت: "من المؤسف أننا لم نستطع رفع أدائنا عندما كنا بحاجة لذلك اليوم".

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