فورمولا إي
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعية 2
23 نوفمبر
-
23 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة سانتياغو
17 يناير
-
18 يناير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة مكسيكو سيتي
14 فبراير
-
15 فبراير
الحدث التالي خلال
22 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة مراكش
27 فبراير
-
29 فبراير
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة سانيا
20 مارس
-
21 مارس
الحدث التالي خلال
57 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة روما
03 أبريل
-
04 أبريل
الحدث التالي خلال
71 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة باريس
17 أبريل
-
18 أبريل
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث التالي خلال
134 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
20 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
149 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
-
11 يوليو
الحدث التالي خلال
169 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 1
25 يوليو
-
25 يوليو
الحدث التالي خلال
184 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 2
26 يوليو
-
26 يوليو
الحدث التالي خلال
185 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا إي / جائزة سانتياغو / أخبار عاجلة

فورمولا إي: ماسا يحث فانتوري على "التدخل بكفاءة" في المعركة بين سائقَي الفريق

المشاركات
التعليقات
فورمولا إي: ماسا يحث فانتوري على "التدخل بكفاءة" في المعركة بين سائقَي الفريق
22-01-2020

طالب فيليبي ماسا فريقه فانتوري في الفورمولا إي "بالعمل بشكل أكثر كفاءة" لحل مشكلة المعركة الداخلية للفريق، وذلك بعد ارتطامه بزميله إدواردو مورتارا خلال جائزة سانتياغو.

انطلق سائق الفورمولا واحد السابق من المركز الرابع في سانتياغو، لكنه تراجع مركزاً لصالح أوليفر تورفي، قبل أن يتراجع إلى المركز التاسع لاحقاً.

من ثم خسر معركته مع زميله في الفريق خلال اللفة 15 عندما قام مورتارا بتفعيل وضع الهجوم، حيث احتكا ببعضهما البعض وحاول البرازيلي قدر الإمكان تفادي الارتطام بالحائط.

وعندما سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن الطريقة التي كان يجب أن يتصرف بها فريقه فانتوري حيال هذه المعركة، أجاب ماسا: "بصراحة، صادفتني الكثير من المفاجآت في سباق اليوم، وتلك كانت إحداها".

وأكمل: "قد تكون تلك ربما الأسوأ، لأنني خسرتُ الكثير من المساحة للمراكز".

وتابع: "بالتأكيد علينا العمل أكثر وبشكل أكثر كفاءة كفريق، وأنا واثق أن هذا ما سيحصل، وإلا لن يكون ذلك جيداً لنا عند التفكير بالنقاط وكل تلك الأمور".

اقرأ أيضاً:

نتيجة لما حصل، خسر ماسا مركزين إضافيين لصالح أنطونيو فيليكس دا كوستا وجون-إريك فيرن حامل اللقب الحالي.

من جهته، قال مورتارا في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تمنيت لو أن الفريق قد تدخل أبكر، لأنه وفي نهاية المطاف تسبب ذلك بخسارة الكثير من الوقت لكلا السائقين".

وتابع: "ذاك لم يكن جيداً، وأعتقد أننا احتجنا للقليل من الحذر، استعملتُ وضع الهجوم وكان من المفترض أن نساعد بعضنا".

من جهتها، قالت سوزي وولف مديرة فريق فانتوري: "سانتياغو كان سباقاً صعباً للغاية بالنسبة لنا".

واختتمت: "من المؤسف أننا لم نستطع رفع أدائنا عندما كنا بحاجة لذلك اليوم".

اقرأ أيضاً:

ملفات فيديو ذات صلة

المقال التالي
فورمولا إي: دا كوستا يلوم "المعلومات الخاطئة" على هزيمته في اللفّة الأخيرة

المقال السابق

فورمولا إي: دا كوستا يلوم "المعلومات الخاطئة" على هزيمته في اللفّة الأخيرة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة سانتياغو

منصة السباق

جائزة مكسيكو سيتي

جائزة مكسيكو سيتي

١٤ فبراير - ١٥ فبراير
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا إي

فورمولا إي: ماسا يحث فانتوري على "التدخل بكفاءة" في المعركة بين سائقَي الفريق

2
فورمولا 1

تود: لا تتذمّروا حيال توسيع روزنامة الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

تحليل تقني: هل تُصبح الأعمدة الجوفاء آخر ابتكارات الفورمولا واحد؟

4
فورمولا 1

زيادة 228 بالمئة لأعداد متابعي الفورمولا واحد في الشرق الأوسط خلال 2019

أحدث ملفات الفيديو

ملخص جائزة سانتياغو للفورمولا إي 01:00
فورمولا إي

ملخص جائزة سانتياغو للفورمولا إي

أهم مجربات السباق الثاني في الدرعية 01:00
فورمولا إي

أهم مجربات السباق الثاني في الدرعية

فورمولا إي: أهم مجريات السباق الأول في الدرعية 01:00
فورمولا إي

فورمولا إي: أهم مجريات السباق الأول في الدرعية

نظرة على الموسم السادس للفورمولا إي 01:20
فورمولا إي

نظرة على الموسم السادس للفورمولا إي

نبذة عن بطولة الفورمولا إي 01:24
فورمولا إي

نبذة عن بطولة الفورمولا إي

أحدث الأخبار

فورمولا إي: ماسا يحث فانتوري على "التدخل بكفاءة" في المعركة بين سائقَي الفريق
FE

فورمولا إي: ماسا يحث فانتوري على "التدخل بكفاءة" في المعركة بين سائقَي الفريق

فورمولا إي: دا كوستا يلوم "المعلومات الخاطئة" على هزيمته في اللفّة الأخيرة
FE

فورمولا إي: دا كوستا يلوم "المعلومات الخاطئة" على هزيمته في اللفّة الأخيرة

دي فريز سائق مرسيدس يشرح سبب خسارته لمنصّة تتويجه الأولى في الفورمولا إي
FE

دي فريز سائق مرسيدس يشرح سبب خسارته لمنصّة تتويجه الأولى في الفورمولا إي

فورمولا إي: غونتر يخرج منتصرًا من معركة حامية مع دا كوستا في اللفّة الأخيرة في سانتياغو
FE

فورمولا إي: غونتر يخرج منتصرًا من معركة حامية مع دا كوستا في اللفّة الأخيرة في سانتياغو

فورمولا إي: إيفانز يخطف قطب الانطلاق الأوّل لجولة سانتياغو
FE

فورمولا إي: إيفانز يخطف قطب الانطلاق الأوّل لجولة سانتياغو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.