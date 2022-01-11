تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
السابق / بورشه ترغب بفتح تطوير البطاريات في الفورمولا إي
فورمولا إي أخبار

مازيراتي تنضم إلى الفورمولا إي كمصنّع جديد بدءاً من 2023

ستخوض مازيراتي غمار بطولة الفورمولا إي للسيارات الكهربائية كمصنّع جديد، بدءاً من موسم 2022-2023، حيث وقعت على قوانين سيارات الجيل الثالث.

مازيراتي تنضم إلى الفورمولا إي كمصنّع جديد بدءاً من 2023

سيُنهي المصنّع الإيطالي صياماً طويلاً عن عالم سباقات المقعد الأحادي حين سينضم إلى الفورمولا إي العام المقبل، وذلك بالشراكة مع فريق لم يعلن عنه بعد، في اتفاقٍ يماثل ذلك الذي يجمع بين علامة دي.أس وتيشيتا.

ونتيجة لهذا التوجه، ستعمل مازيراتي على تطوير محركها الخاص المتوافق مع الجيل الثالث، والذي سيولد طاقة قدرها 350 كيلوواط، إضافة إلى وحدة طاقة اعتيادية أمامية بقوة 250 كيلوواط.

حيث قال دايفيد غراسو المدير التنفيذي لدى مازيراتي في تصريح لوسائل إعلام مختارة: "ستعود علامة مازيراتي اليوم إلى المستقبل، إلى جذورها المتأصلة في عالم السباقات".

وأكمل: "أنا مسرور جداً ويملؤني الحماس لإعلان انضمام مازيراتي كأول علامة إيطالية إلى بطولة الفورمولا إي بدءاً من 2023، الموسم التاسع".

اقرأ أيضاً:

من جهته قال أليخاندو عجاج الشريك المؤسس للفورمولا إي ورئيسها: "إنه ربما أحد أروع الأيام في تاريخ الفورمولا إي، ضم علامة عريقة مثل مازيراتي بتاريخها الغني".

وأكمل: "إن ضم علامة تملك تاريخاً مذهلاً مثل مازيراتي إلى الفورمولا إي، إلى الثورة الكهربائية التي نسعى إليها، لهو إنجاز مذهل حقاً".

تعود آخر مشاركة للعلامة الإيطالية في منافسات السباقات أحادية المقعد إلى 1957، بعد أن أحرز خوان مانويل فانجيو لقبه الخامس والأخير في الفورمولا واحد على متن سيارة 250أف.

المشاركات
التعليقات
بورشه ترغب بفتح تطوير البطاريات في الفورمولا إي
المقال السابق

بورشه ترغب بفتح تطوير البطاريات في الفورمولا إي
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

مازيراتي تنضم إلى الفورمولا إي كمصنّع جديد بدءاً من 2023
فورمولا إي فورمولا إي

مازيراتي تنضم إلى الفورمولا إي كمصنّع جديد بدءاً من 2023

بورشه ترغب بفتح تطوير البطاريات في الفورمولا إي
فورمولا إي فورمولا إي

بورشه ترغب بفتح تطوير البطاريات في الفورمولا إي

عجاج "لا يفهم" سبب خروج مرسيدس من الفورمولا إي
فورمولا إي فورمولا إي

عجاج "لا يفهم" سبب خروج مرسيدس من الفورمولا إي

الفورمولا إي تكشف عن تحديث روزنامتها التي ستنطلق من السعوديّة
فورمولا إي فورمولا إي

الفورمولا إي تكشف عن تحديث روزنامتها التي ستنطلق من السعوديّة

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.