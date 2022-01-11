مازيراتي تنضم إلى الفورمولا إي كمصنّع جديد بدءاً من 2023

سيُنهي المصنّع الإيطالي صياماً طويلاً عن عالم سباقات المقعد الأحادي حين سينضم إلى الفورمولا إي العام المقبل، وذلك بالشراكة مع فريق لم يعلن عنه بعد، في اتفاقٍ يماثل ذلك الذي يجمع بين علامة دي.أس وتيشيتا.

ونتيجة لهذا التوجه، ستعمل مازيراتي على تطوير محركها الخاص المتوافق مع الجيل الثالث، والذي سيولد طاقة قدرها 350 كيلوواط، إضافة إلى وحدة طاقة اعتيادية أمامية بقوة 250 كيلوواط.

حيث قال دايفيد غراسو المدير التنفيذي لدى مازيراتي في تصريح لوسائل إعلام مختارة: "ستعود علامة مازيراتي اليوم إلى المستقبل، إلى جذورها المتأصلة في عالم السباقات".

وأكمل: "أنا مسرور جداً ويملؤني الحماس لإعلان انضمام مازيراتي كأول علامة إيطالية إلى بطولة الفورمولا إي بدءاً من 2023، الموسم التاسع".

من جهته قال أليخاندو عجاج الشريك المؤسس للفورمولا إي ورئيسها: "إنه ربما أحد أروع الأيام في تاريخ الفورمولا إي، ضم علامة عريقة مثل مازيراتي بتاريخها الغني".

وأكمل: "إن ضم علامة تملك تاريخاً مذهلاً مثل مازيراتي إلى الفورمولا إي، إلى الثورة الكهربائية التي نسعى إليها، لهو إنجاز مذهل حقاً".

تعود آخر مشاركة للعلامة الإيطالية في منافسات السباقات أحادية المقعد إلى 1957، بعد أن أحرز خوان مانويل فانجيو لقبه الخامس والأخير في الفورمولا واحد على متن سيارة 250أف.