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السابق / إيفانز يشرح حادثة لين العنيفة في سباق الدرعية الثاني للفورمولا إي
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لين "لائق 100 بالمئة" ولا يعاني إصابات إثر حادثته في سباق الدرعية للفورمولا إي

نشر أليكس لين سائق ماهيندرا تحديثًا حول حالته الصحية على إثر الحادثة المروّعة التي تعرّض لها في سباق الدرعية ضمن منافسات بطولة العالم للفورمولا إي، حيث كشف أنّه "بحالة جيّدة 100 بالمئة" ولا يعاني أيّة إصابات.

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لين "لائق 100 بالمئة" ولا يعاني إصابات إثر حادثته في سباق الدرعية للفورمولا إي

كان لين ينافس على المركز الـ 14 في مواجهة ميتش إيفانز سائق جاغوار خلال سباق الدرعية الثاني في المملكة العربية السعودية، عندما اصطدم السائقان ببعضهما البعض على الخط المستقيم الخلفي بعد المنعطف الـ 17.

وقد أظهرت الكاميرات أنّ سيارة لين طارت فوق سيارة إيفانز وانقلبت رأسًا على عقب، قبل أن تنزلق خارج المسار عند منطقة الخروج الآمن للمنغطف الـ 18 وترتطم بالحواجز.

وقد نُقل لين على الفور إلى عربة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى حيث رافقه مدير الفريق ديلباغ غيل، قبل أن يتمّ تسريحه في ذات الليلة بعد خروج نتائج الآشعات المقطعية التي خضع لها.

وضمن مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لفريق ماهيندرا على تويتر بعد أقل من 48 ساعة من الحادثة، أوضح لين بأنّه جاهز لتجاوز تلك الحادثة والتركيز على الجولة التالية للبطولة في روما في أبريل/نيسان المُقبل.

 

فقال: "أهلًا بالجميع، رغبت فقط في أن أبعث برسالة قصيرة بعد ما شهده السباق مساء يوم السبت. يُمكنني أن أقول بأنّها كانت نهاية أكثر درامية بعض الشيء مما كنت آمُله".

وأضاف: "ولكن أولًا، أنا بحالة جيّدة 100 بالمئة، لا إصابات على الإطلاق. لذلك أودّ توجيه شكر كبير لفريقي ماهيندرا، فيا وكذلك الفورمولا إي من أجل حرصهم على ضمان أن تكون السيارة التي أقودها آمنة لأبعد الحدود".

وتابع: "أودّ كذلك توجيه الشكر لكل من بعث لي برسائل الإطمئنان، أشعرتني بعضها بالخجل لأكون صريحًا، وأقدّر جدًا تلك اللفتة".

واختتم: "الآن ينصب تركيزي على الاستعداد للجولة التالية في روما في غضون بضعة أسابيع. أرغب بتحقيق أقصى استفادة من سيارة ماهيندرا السريعة للغاية التي منحني الفريق إياها وأتطلّع جدًا للعودة".

جديرٌ بالذكر أنّ لين قد أخفق في تسجيل أيّة نقاط خلال جولة الدرعية المزدوجة، وذلك بعد حادثة التصادم التي جمعته بسام بيرد في السباق الأوّل، والتي تلقّى على إثرها عقوبة التراجع ثلاثة مراكز من مكان انطلاقه في السباق التالي.

إيفانز يشرح حادثة لين العنيفة في سباق الدرعية الثاني للفورمولا إي

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