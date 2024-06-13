"ليبرتي غلوبال" تستحوذ على حصة أغلبية في الفورمولا إي
استحوذت "ليبرتي غلوبال" على حصة 65 بالمئة من الفورمولا إي، من أسهم "وارنر بروذرز ديسكفري".
Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Norman Nato, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, the rest of the field at the start
الصورة من قبل: Sam Bagnall / Motorsport Images
سيستحوذ عملاق الاتصالات على حصة الأغلبية في الفورمولا إي، بينما ستبقى حصة 35 بالمئة بين أيدي مالكي الأسهم التجاريين الآخرين.
وكانت "ليبرتي غلوبال" قد استثمرت في الفورمولا إي منذ 10 سنوات، وستستحوذ على الأسهم من وارنر بروذرز ديسكفري وتستهدف إكمال الصفقة بحلول نهاية 2024.
وهذه الصفقة مستقلة عن ملكية ليبرتي ميديا للفورمولا واحد وخططها المستقبلية للاستحواذ على دورنا سبورتس التي تُدير بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" وبطولة العالم في سوبر بايك.
ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد روزنامة الموسم 11 في البطولة الكهربائية، والتي ستضم جولة مزدوجة في موناكو وجولة جديدة في ميامي.
انطلاقة سباق شنغهاي
الصورة من قبل: أندرياس بيل
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