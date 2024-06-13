"ليبرتي غلوبال" تستحوذ على حصة أغلبية في الفورمولا إي

سيستحوذ عملاق الاتصالات على حصة الأغلبية في الفورمولا إي، بينما ستبقى حصة 35 بالمئة بين أيدي مالكي الأسهم التجاريين الآخرين.

وكانت "ليبرتي غلوبال" قد استثمرت في الفورمولا إي منذ 10 سنوات، وستستحوذ على الأسهم من وارنر بروذرز ديسكفري وتستهدف إكمال الصفقة بحلول نهاية 2024.

وهذه الصفقة مستقلة عن ملكية ليبرتي ميديا للفورمولا واحد وخططها المستقبلية للاستحواذ على دورنا سبورتس التي تُدير بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" وبطولة العالم في سوبر بايك.

ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد روزنامة الموسم 11 في البطولة الكهربائية، والتي ستضم جولة مزدوجة في موناكو وجولة جديدة في ميامي.