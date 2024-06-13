جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا إي

"ليبرتي غلوبال" تستحوذ على حصة أغلبية في الفورمولا إي

استحوذت "ليبرتي غلوبال" على حصة 65 بالمئة من الفورمولا إي، من أسهم "وارنر بروذرز ديسكفري".

نيك كاسيدي، جاغوار ريسينغ وجاك دينيس، أندريتي ونورمان ناتو، أندريتي وباسكال فيرلاين، بورشه

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Norman Nato, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, the rest of the field at the start

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Motorsport Images

سيستحوذ عملاق الاتصالات على حصة الأغلبية في الفورمولا إي، بينما ستبقى حصة 35 بالمئة بين أيدي مالكي الأسهم التجاريين الآخرين.

 

وكانت "ليبرتي غلوبال" قد استثمرت في الفورمولا إي منذ 10 سنوات، وستستحوذ على الأسهم من وارنر بروذرز ديسكفري وتستهدف إكمال الصفقة بحلول نهاية 2024.

 

وهذه الصفقة مستقلة عن ملكية ليبرتي ميديا للفورمولا واحد وخططها المستقبلية للاستحواذ على دورنا سبورتس التي تُدير بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" وبطولة العالم في سوبر بايك.

 

ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد روزنامة الموسم 11 في البطولة الكهربائية، والتي ستضم جولة مزدوجة في موناكو وجولة جديدة في ميامي.

اقرأ أيضاً:
انطلاقة سباق شنغهاي

انطلاقة سباق شنغهاي

الصورة من قبل: أندرياس بيل

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فورمولا إي: جولة مزدوجة في موناكو وحلبة ميامي جديدة ضمن روزنامة 2024-2025

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

لوكلير يُشير إلى نقطة الضعف الأساسية في سيارة فيراري

لوكلير يُشير إلى نقطة الضعف الأساسية في سيارة فيراري

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
لوكلير يُشير إلى نقطة الضعف الأساسية في سيارة فيراري
ريد بُل تراقب عن "كثب وبدقة" أجنحة سيارات المنافسين

ريد بُل تراقب عن "كثب وبدقة" أجنحة سيارات المنافسين

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
ريد بُل تراقب عن "كثب وبدقة" أجنحة سيارات المنافسين
شوماخر: "لست مستعداً للتخلي عن حلمي!"

شوماخر: "لست مستعداً للتخلي عن حلمي!"

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
شوماخر: "لست مستعداً للتخلي عن حلمي!"
مكلارين: مرسيدس من بين أسرع الفرق حالياً

مكلارين: مرسيدس من بين أسرع الفرق حالياً

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
مكلارين: مرسيدس من بين أسرع الفرق حالياً

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط