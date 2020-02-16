لوتيرر يشرح سبب سباق بورشه الكارثيّ في المكسيك

أهدى لوتيرر فريقه بورشه قطب الانطلاق الأوّل بعد أن تفوّق في السوبر بول على الفائز بالسباق لاحقًا ميتش إيفانز.

لكنّ لوتيرر تعرّض لحادث في السباق، بينما حلّ زميله نيل ياني في المركز الـ 14 الأخير خارج مراكز النقاط.

وقال الألماني: "واجهت انطلاقة ضعيفة والتفّت العجلات حول نفسها كثيرًا، لذا نحتاج للنظر في ذلك. حاولت الحفاظ على الصدارة لكنّ ميتش حصل على زخم إضافي وكان عدائيًا عند المنعطف الأوّل".

وأضاف: "احتككنا، ودفعني خارج رأس المنعطف وعندما عدت إلى المسار اصطدم بي سام بيرد وهو ما ألحق ضررًا بهيكلي الخارجيّ".

وانفصل جزء من الهيكل الخارجي عن سيارته وبقي يحتكّ بالإطار ما خلق سحابة دخان كثيفة وأشعل ألسنة اللهب، وحاول سائق بورشه التوقّف في خطّ الحظائر لإصلاح الضرر، لكنّه انسحب في النهاية.

وعندما سُئل إن كان يعتقد بأنّ بورشه تمتّعت بوتيرة كافية للمنافسة على منصّة التتويج في السباق لو تمكّن من المواصلة، أجاب: "لم نصل أصلًا إلى نسق السباق. كان الجميع يتجاهل الاستهلاك والاستراتيجيّة، ومن ثمّ دخلت سيارة الأمان".

وأكمل: "أعتقد بأنّ لدينا سيارة جيّدة. ولا نزال نعمل على جعلها أفضل".