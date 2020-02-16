فورمولا إي
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة سانتياغو
17 يناير
-
18 يناير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة مكسيكو سيتي
14 فبراير
-
15 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة مراكش
27 فبراير
-
29 فبراير
الحدث التالي خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة سانيا
20 مارس
-
21 مارس
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة روما
03 أبريل
-
04 أبريل
الحدث التالي خلال
46 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة باريس
17 أبريل
-
18 أبريل
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
20 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
124 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
-
11 يوليو
الحدث التالي خلال
144 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 1
25 يوليو
-
25 يوليو
الحدث التالي خلال
159 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 2
26 يوليو
-
26 يوليو
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا إي / جائزة مكسيكو سيتي / أخبار عاجلة

لوتيرر يشرح سبب سباق بورشه الكارثيّ في المكسيك

المشاركات
التعليقات
لوتيرر يشرح سبب سباق بورشه الكارثيّ في المكسيك
16-02-2020

شرح أندريه لوتيير أسباب السباق الكارثيّ الذي واجهه الصانع الألماني بورشه ضمن جولة المكسيك للفورمولا إي بالرغم من انطلاقه من المركز الأوّل.

أهدى لوتيرر فريقه بورشه قطب الانطلاق الأوّل بعد أن تفوّق في السوبر بول على الفائز بالسباق لاحقًا ميتش إيفانز.

لكنّ لوتيرر تعرّض لحادث في السباق، بينما حلّ زميله نيل ياني في المركز الـ 14 الأخير خارج مراكز النقاط.

وقال الألماني: "واجهت انطلاقة ضعيفة والتفّت العجلات حول نفسها كثيرًا، لذا نحتاج للنظر في ذلك. حاولت الحفاظ على الصدارة لكنّ ميتش حصل على زخم إضافي وكان عدائيًا عند المنعطف الأوّل".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "احتككنا، ودفعني خارج رأس المنعطف وعندما عدت إلى المسار اصطدم بي سام بيرد وهو ما ألحق ضررًا بهيكلي الخارجيّ".

وانفصل جزء من الهيكل الخارجي عن سيارته وبقي يحتكّ بالإطار ما خلق سحابة دخان كثيفة وأشعل ألسنة اللهب، وحاول سائق بورشه التوقّف في خطّ الحظائر لإصلاح الضرر، لكنّه انسحب في النهاية.

وعندما سُئل إن كان يعتقد بأنّ بورشه تمتّعت بوتيرة كافية للمنافسة على منصّة التتويج في السباق لو تمكّن من المواصلة، أجاب: "لم نصل أصلًا إلى نسق السباق. كان الجميع يتجاهل الاستهلاك والاستراتيجيّة، ومن ثمّ دخلت سيارة الأمان".

وأكمل: "أعتقد بأنّ لدينا سيارة جيّدة. ولا نزال نعمل على جعلها أفضل".

المقال التالي
فورمولا إي: إيفانز يفوز بسباق المكسيك لصالح جاغوار

المقال السابق

فورمولا إي: إيفانز يفوز بسباق المكسيك لصالح جاغوار
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة مكسيكو سيتي

منصة السباق

جائزة مكسيكو سيتي

جائزة مكسيكو سيتي

١٤ فبراير - ١٥ فبراير
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
الجمعة
الخميس ١٣ فبراير
الجمعة ١٤ فبراير
22:00
00:00
التجارب الحرّة الثانية
السبت ١٥ فبراير
السبت ١٥ فبراير
08:00
10:00
السباق
السبت ١٥ فبراير
السبت ١٥ فبراير
14:00
16:00
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

معرض صور: سيارة ألفا توري الجديدة على المسار

2
دبليو آر سي

رالي السويد: إيفانز يقترب من الفوز بعدما وسّع صدارته مع نهاية اليوم الثاني

3
فورمولا 4 الإماراتية

فورمولا 4 الإماراتية: حمدة القبيسي أوّل فتاة عربية تحقق فوزًا رسميًا

4
فورمولا 1

معرض صور: سيارة مرسيدس 2020 من جميع الزوايا

5
فورمولا 1

معرض صور: جميع سيارات مكلارين في الفورمولا واحد منذ 1966

أحدث ملفات الفيديو

ملخص جائزة المكسيك للفورمولا إي 00:59
فورمولا إي

ملخص جائزة المكسيك للفورمولا إي

لوكاس دي غراسي يتذوق 04:58
فورمولا إي

لوكاس دي غراسي يتذوق "البرغر النباتي" من مطعم لويس هاميلتون

الكشف عن سيارة 01:00
فورمولا إي

الكشف عن سيارة "جين2 إيفو" للفورمولا إي

فورمولا إي: عرض تشويقي لسيارة 00:16
فورمولا إي

فورمولا إي: عرض تشويقي لسيارة "جين2 إيفو"

ملخص جائزة سانتياغو للفورمولا إي 01:00
فورمولا إي

ملخص جائزة سانتياغو للفورمولا إي

أحدث الأخبار

لوتيرر يشرح سبب سباق بورشه الكارثيّ في المكسيك
FE

لوتيرر يشرح سبب سباق بورشه الكارثيّ في المكسيك

فورمولا إي: إيفانز يفوز بسباق المكسيك لصالح جاغوار
FE

فورمولا إي: إيفانز يفوز بسباق المكسيك لصالح جاغوار

فورمولا إي: لوتيرر يهدي بورشه قطب الانطلاق الأوّل في تاريخها في المكسيك
FE

فورمولا إي: لوتيرر يهدي بورشه قطب الانطلاق الأوّل في تاريخها في المكسيك

فورمولا إي: بيرد في صدارة التجارب الحرّة الثانية في المكسيك
FE

فورمولا إي: بيرد في صدارة التجارب الحرّة الثانية في المكسيك

مرسيدس: مشروعنا في الفورمولا إي يساعد في تطوير مشروع الفورمولا واحد
F1

مرسيدس: مشروعنا في الفورمولا إي يساعد في تطوير مشروع الفورمولا واحد

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.