لوتيرر: من الصعب تكرار نجاح "إل إم بي1" خلال موسم بورشه الثاني في الفورمولا إي

أحرز فريق بورشه الفوز بسباق 24 ساعة في لومان ولقب بطولة العالم للتحمل (دبليو إي سي) ضمن الفئة النموذجية الأولى "أم أل بي1" في 2015، عامه الثاني في البطولة مع سيارة "919 الهجينة"، وتمكن من الحفاظ على سجله خالياً من الخسارة وهيمن على الألقاب لحين قرار رحيله عن حلبات سباقات التحمل بعد عامين.

ورفع فريق بورشه سقف التوقعات كثيراً في عام 2021 بعدما نجح لوتيرر بالصعود مرتين إلى منصة التتويج في أول عام له كسائق مبتدىء ضمن بطولة الفورمولا إي العام الماضي، فيما تلقت آماله لهذا الموسم جرعة إضافية من الثقة مع انضمام مواطنه وسائق فريق "ماهيندرا رايسينغ" السابق النجم باسكال فيرلاين إلى الفريق.

يشعر لوتيرر أنه لن يكون من السهل على بورشه أن تتقدم في الترتيب في عام 2021، معدداً الأسباب ومن بينها أوجه الشبه بين وحدات الطاقة لمختلف الفرق.

بينما، على النقيض من ذلك سمحت قوانين فئة الـ "أل أم بي1" السابقة بالمزيد من الفوارق في مدخرات الطاقة ليثيوم ـ إيون الخاصة ببورشه ونظام تخزين الطاقة من أودي وتصميم المكثف الفائق لتويوتا، خلال الأعوام الأولى للمنافسة الثلاثية التي جمعت بين الصانعين الثلاثة الكبار.

قال لوتيرر لموقع "موتورسبورت.كوم": "فورمولا إي هي قصة مختلفة (مقارنة مع دبليو إي سي)، لأنه هناك فارق أقل في الأجهزة".

وتابع ابن الـ 39 عاماً: "يملك الصانعون المختلفون في بطولة العالم للتحمل عدة تصاميم وهذا يؤثر كثيراً على الأداء، ولكن في فورمولا إي "الفوارق صغيرة جداً (المهمة) إن كان من ناحية المجموعة الدافعة ومخزن الطاقة والبرمجيات وإعدادات السيارة".

وتابع: "كلما حصلت على فرصة أقل لإيجاد فارق بين المعدات، كلما يتوجب عليك أن تتوجه أكثر إلى التفاصيل، وكلما كانت التفاصيل مهمة أكثر".

وأردف قائلاً: "لهذا السبب تقدم الفورمولا إي تحدياً كبيراً، لأن كل فريق يغوص أكثر في التفاصيل. وعلى الرغم من أن المكاسب هامشية، إلا أنها يمكن أن تمنحك الأفضلية".

وأكد أنه في حال تمكن الفريق من "وضع علامة على كل التفاصيل التي يتوجب علينا اللحاق بها بمواجهة الفرق الأخرى، فيمكننا التركيز على جعلها أفضل من الآخرين. لذا، علينا أن ننتظر لنرى أين نحن".

شارك لوتيرر في ثلاثة مواسم كاملة في فورمولا إي، ودافع في أول عامين له عن ألوان فريق "تيتشيتا" قبل انتقاله إلى فريق "بورشه أف إي" في موسمي 2019 ـ 2020، إلاّ أنه ما زال يبحث عن فوزه الأوّل في هذه السلسلة.

وعاند الحظ السائق الألماني في سباق هونغ كونغ 2019، حين كان في الصدارة قبل أن يتعرض لانثقاب في الإطار خلال اللفة ما قبل الأخيرة تسبب بها سائق فريق "إنفيجين فيرجين" سام بيرد الذي اصطدم به.

ويأمل لوتيرر في أن يتغلب على حظه العاثر عام 2021، بعدما حلّ خمس مرات في المركز الثاني وانطلق من الصدارة مرتين، لذا يشعر أن واقع عدم تحقيقه لأي فوز في الفورمولا إي حتى الآن لا ينعكس سلباً على أدائه في بطولة السيارات الكهربائية.

حيث قال: "أنظر دائماً إلى أدائي وقد قدمت العديد من التأديات الجيدة، حتى لو أن الفوز لم يكن من نصيبي".

وتابع مشيراً أنه اختار طريقاً مليئاً بالتحديات "عن طريق انضمامي إلى فريق جديد (بعدما غادر دي أس تيكيتا)، والأمر يحتاج إلى بعض الصبر في العام الأوّل. ما زلت أملك بعض الفرص لتحقيق الفوز. كان يجب أن يحصل ذلك في هونغ كونغ (عام 2019)".

وختم قائلاً: "أعتقد أن ما حققناه العام الماضي كان جيداً، لذا علينا أن نتقدم خطوة أفضل هذا العام".