لوتيرر: فيرلاين استحق الفوز بسباق المكسيك للفورمولا إي

مع تواجد بورشه في المركزين الأول والثاني بعد فرض سيطرتها على مجريات السباق على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، طُلب من لوتيرر ألا ينافس فيرلاين على الصدارة من أجل الحفاظ على ثنائية الفريق.

ونتيجة لذلك تمكن فيرلاين في النهاية من حصد الفوز في المكسيك بعد خسارته له في مناسبتين سابقتين.

وقال لوتيرر أن فيرلاين استحق الفوز بعد حظه العاثر في آخر مناسبتين، لكنه أوضح بأن خطأه الشخصي في التصفيات هو ما حدد ترتيب ثنائي بورشه في السباق.

فقال: "خطأي في التصفيات هو ما وضعني على الأرجح في ذلك المركز. من البداية كان لدينا عمل جماعي واضح، وتمحورت الاستراتيجية حول التركيز على السباق وليس منافسة بعضنا البعض وكان ذلك واضح لنا كفريق. إذ يتعيّن عليّ أن أتواجد في المقدمة من البداية في المرة المقبلة".

وأضاف: "تهانيّ لباسكال، أعتقد أنه وبعدما سُلب منه الفوز العام الماضي، فقد استحقه بالفعل هذا العام".

وتابع: "إنها نتيجة رائعة للفريق، فقد بذلنا الكثير من الجهد وبعد الموسم الصعب في العام الماضي والكثير من التقلبات، أعتقد أننا بدأنا بوضع الأمور في نصابها".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما يشعر بالإحباط لعدم قدرته على كسر الحظ العاثر لبورشه بالنظر إلى ارتباطه الطويل مع الصانع الألماني، قال لوتيرر أنه ظن بالفعل أن الانتصار ممكن "على الورق".

"نعم، بالتأكيد، كان من الممكن فعل المزيد، لكننا عملنا كفريق وبقيت في الخلف. من المؤسف أن التصفيات كلّفتني بهذا الشكل" قال لوتيرر.

وأكمل: "أنا محبط بعض الشيء كونني على الورق كان ينبغي أن أكون في المقدمة. لكن الوضع يكون مختلفًا عندما تنافس زميلك".