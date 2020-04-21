لا قرار حيال الجيل الثالث من سيارات الفورمولا إي قبل الصيف

تتجه الفورمولا إي لتقديم سيارات الجيل الثالث مع بداية موسم 2022-2023، قبل إكمال دورة من ثلاث سنوات.

لكن، أعلنت البطولة الكهربائية عن خفضٍ في الإجراءات المخطط لها وذلك وسط تفشي وباء "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم، حيث تمّ تأجيل اعتماد تطوير الجيل الثاني لخفض النفقات.

وبات استعمال السيارات المطورة سيبدأ في موسم 2021 - 2022، ما سيعني فترة عام واحد فقط قبل اعتماد قوانين الجيل الثالث.

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أوضح عجاج أن أي قرار بتأجيل الجيل الثالث لن يتخذ قبل الصيف.

فقال: "سيارات الجيل الثالث، مسألة بحاجة إلى بعض الوضوح. نحتاج للتفكير بجدية في خطوتنا التالية".

وأكمل: "أحد الخيارات يتمحور حول التأجيل. الخيار الآخر هو تركها على حالها".

وتابع: "الخيار الثالث يتمحور في حلّ وسط، نرى كيف يمكننا الخفض من النفقات للجيل الثالث، ومواصلة اعتماده في الموسم التاسع".

وأردف: "نظراً لأن الخفض من النفقات لن يبدأ قبل يوليو، فلسنا بحاجة لاتخاذ القرار في الوقت الراهن".

وقد يتطابق موعد القرار مع موعد عقد الاجتماع المقبل للمجلس العالمي لرياضة السيارات يوم 19 يونيو.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن البطولة تودّ الحفاظ على جداول العمل الزمنية كما هي للجيل الثالث، حتى ولو كان يعني ذلك استبدال سيارات الجيل الثاني الحالية بسرعة.

وتمّ طرح مناقصة من قبل البطولة توضّح تفاصيل الجيل الجديد التي ستكون أضيق بـ 70 مليمتراً ، أقصر بـ 160 مليمتراً وأخف بـ 120 كيلوغراماً مقارنة بالسيارات الحالية.

ومن المتوقع أن تمتلك كذلك ميزة الشحن السريع، مع تعزيز في قوة المحرك من 250 كيلو واط إلى 350 كيلو واط - ما يعادل 470 حصاناً.

وكان يوم 14 أبريل/نيسان آخر موعد لتقديم طلبات المناقصة، مع تمديد لمدة أسبوعين عن الموعد الأصلي بسبب الأزمة العالمية الحالية.