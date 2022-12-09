كوبرا تدخل في شراكة مع "آبت" لخوض موسم 2023 في الفورمولا إي

ستُسجّل العلامة الإسبانيّة مشاركتها الأولى في الفورمولا إي بعد فقدانها لتلك الفرصة في موسم 2021-2022 بسبب مغادرة آودي للبطولة.

وكانت كوبرا قد استهدفت في الأعوام الأخيرة مجموعة واسعة من مشاريع التسابق في القطاع الكهربائي، وطوّرت أوّل سيارة سباقات كهربائيّة بنسبة 100 بالمئة، والتي تُعرف بـ "إي-رايسر" والمستخدمة في سلسلة "إي.تي.سي.آر" التابعة لـ "فيا".

وسيُمثّل الانضمام إلى الفورمولا إي خطوة كبرى إلى الأمام بالنسبة لكوبرا، كون هذه البطولة هي الأكثر شهرة في عالم سباقات السيارات الكهربائيّة.

وسيُدافع روبن فرينز، ونيكو مولر على ألوان الفريق، بينما ستُزوّده ماهيندرا ريسينغ بوحدات الطاقة.

"التسابق متجذّرٌ في جوهر كوبرا، ونحن نسعى وراء الفوز في كوبرا" قال وأين غريفيثس المدير التنفيذي لكوبرا، وأضاف: "هذا هو الوقت المناسب للإقدام على القزة التالية إلى الامام والانضمام إلى قمّة رياضة السيارات الكهربائيّة، ولا يسعني الانتظار لرؤية فريق آبت كوبرا يُنافس في بعض المدن الأيقونيّة حول العالم".