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كاسيدي كان "عاجزًا" في سباق نيويورك

اعترف نيك كاسيدي أنّه كان بصدد لعب "شطرنج من دون ملكة" خلال سباق جائزة نيويورك للفورمولا إي بعد خسارته لانتصاره الأوّل في البطولة.

كاسيدي كان "عاجزًا" في سباق نيويورك

أحرز سائق فيرجن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثانية في موسمه الأوّل في البطولة وتصدّر أغلب فترات السباق قبل أن يُواجه محاولة جريئة من قبل جون-إريك فيرن في اللفّة الـ 30 من أصل 38 في المنعطف العاشر تسبّبت في تراجعه إلى المركز الرابع.

إذ تلامست سيارتاهما ما تسبّب في تعطيلهما ليتقدّم ماكسيميليان غونتر نحو الصدارة ويتّجه لتحقيق الفوز في النهاية.

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لكنّ كاسيدي يعتقد بأنّ فيرن كان ليتجاوزه في جميع الأحوال "بعد أن خسر على صعيد الحفاظ على الطاقة نتيجة فترة الأعلام الصفراء على كامل المساب إثر انسحاب ميتش إيفانز سائق جاغوار بسبب مشكلة كهربائيّة".

جاء ذلك على إثر إفراط كاسيدي في استهلاك الطاقة قبل تفعيله لوضع الهجوم لضمان حفاظه على أفضليّة الموقع على المسار، بينما خسر دقيقة من تفعيله الثاني بسبب الأعلام الصفراء ما حرمه من بناء أفضليّة عند توافر الطاقة الإضافيّة.

وقال كاسيدي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "شعرت بأنّني مسيطرٌ بالكامل. كان بوسعي فعل ما أريده في النصف الأوّل من السباق".

وأضاف: "لكن عندما فعّل فيرن وضع الهجوم فقد أردت التمتّع بأفضليّة المركز على المسار. لذا استخدمت الطاقة بشكلٍ مفرطٍ قليلًا. كنت على نسبة أقلّ من فيرن والآخرين".

وأردف: "كنت آمل أن أعوّض ذلك عند تفعيلي لوضع الهجوم، لكنّ أغلب ذلك جاء عند اعتماد الأعلام الصفراء على كامل المسار".

وأكمل: "كنت ألعب الشطرنج من دون ملكة في تلك المرحلة. كان ليتجاوزني في مرحلة ما بالتأكيد. لم أركّز فقط على الفوز بالسباق".

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وبخصوص محاولة فيرن العدائيّة قال كاسيدي: "هذه هي الفورمولا إي، ودائمًا ما ستكون عدائيّة. أعتقد بأنّ ذلك ما يجعل الأبطال رائعين".

وأكمل: "أنا محبطٌ قليلًا لأنّه أساء تقدير مدى تأثير ذلك عليّ. أكنّ له الكثير من الاحترام وهو بطلٌ للعالم مرّتين".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ سباق اليوم كان من نصيبه. كان ليفوز لكنّه أضرّ بنفسه".

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