كاسيدي تخلّص من الحظّ العاثر بتحقيقه أولى نقاطه في الفورمولا إي

بزغ نجم سائق فيرجن الجديد كاسيدي خلال التصفيات الممطرة لجولة روما الثانية اليوم الأحد، ليُحقّق ثاني أسرع الأزمنة في مرحلة المجموعات قبل أن يتغلّب على الناشئ الآخر نورمان ناتو في مرحلة السوبر بول بفارق ثلاثة أعشار الثانية.

وكان السائق النيوزيلندي قد قدّم عرضًا مثيرًا للإعجاب في أوّل سباقَين من الموسم في الدرعيّة، لكنّ أداءه أُخفي بعددٍ من العقوبات حينها.

وبعد أن فشل في تحقيق أيّة نقاط هناك، قال كاسيدي أنّه شعر بالارتياح إزاء تقديمه لنتيجة قويّة في الظروف الصعبة في تصفيات روما.

وقال حيال ذلك: "نقاطي الأولى في الفورمولا إي، يبدو ذلك غريبًا! كنت سعيدًا بسباقاتي القليلة الماضية وشعرت بالارتياح داخل السيارة والفريق، لكنّنا لم نُظهر أيّ شيء حتّى الآن. لكن سار كلّ شيء على أفضل ما يرام، الأمر أشبه بالتخلّص من الحظّ العاثر".

وأضاف: "أنا سعيدٌ جدًا جدًا ومسرور بمنح الفريق بعض النقاط وتعويضهم على جهودهم الرائعة التي أشكرهم عليها".

وكان كاسيدي قد حلّ عاشرًا في سباق روما الأوّل أمسٍ السبت، لكنّه تراجع إلى المركز الـ 15 بعد أن تلقّى عقوبة 5 ثوانٍ لقاء اصطدامه بجايك دينيس سائق بي ام دبليو أندريتي.

بالتوازي مع ذلك تراجع زميله روبن فراينز من المركز الرابع بعد اختياره وضع الطاقة الخاطئ، وذلك بعد أن كان من المنافسين على الفوز.

ويرى كاسيدي أنّه من الصعب توقّع ما سيكون عليه الوضع في السباق الثاني في روما، لكنّه يتوقّع أن يلعب الطقس دورًا كبيرًا في النتيجة.

وقال حيال ذلك: "بالنسبة للسباق فليست لديّ أدنى فكرة حول ما سيحدث اليوم في ظلّ تغيّر الظروف المناخيّة".

وأكمل: "سيتطلّب ذلك حالة ذهنيّة مختلفة خاصة بالانطلاق من الأمام، وكذلك على صعيد كيفيّة استخدام الطاقة، لكن من المفترض أن نكون على ما يرام في السباق وسنرى ما بوسعنا فعله".