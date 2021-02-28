فيرن يخسر منصّة تتويجه في الدرعيّة لصالح دا كوستا

احتكّ فيرن ودا كوستا مجدّدًا كزميلين أثناء محاولة دا كوستا منع زميله من تجاوزه من الخطّ الخارجيّ.

وبدا دا كوستا عدائيًا في دفاعه عمّا كان المركز الرابع حينها ودفع فيرن خارجًا.

وسبق للسائقَين الاحتكاك في سانتياغو العام الماضي وكذلك في المكسيك عندما تأخّر الفريق في إصدار تعليمات مبادلة مركزيهما.

وقال فيرن حيال معركتهما في سباق السعوديّة: "عندما تتنافس مع زميلك فإنّك تُحاول عدم إهدار الطاقة في معركة بينكما. كان لديه نظام أتاك مود بعد فترة العلم الأصفر الكامل الأوّل وسمحت له بتجاوزي كي يتمكّن من اللحاق بالشباب في الأمام باستخدام الطاقة الإضافيّة".

وأضاف: "لكنّني كنت خلفه وكانت لديّ طاقة أكثر منه. تقدّمت عليه في مرحلة ما للهجوم واللحاق بالشباب لكنّه انعطف تجاي في المنعطفَين المزودج والأخير".

وأكمل: "عندما انعطفت فقد كان هناك بالفعل. عبرت بشكلٍ عميقٍ بعض الشيء وكدت أن أصطدم بالجدار".

وحافظ فيرن إثر ذلك على المركز الثالث إلى حين انتهاء السباق إثر سيارة الأمان والعلم الأحمر ولم يُفعّل نظام "أتاك مود" للمرّة الثانية.

وتلقّى عقوبة 24 ثانية لقاء ذلك وهو ما تسبّب في الإطاحة به إلى المركز الـ 12. كما تلقّى توم بلومكفيست ورينيه راست عقوبتَين مماثلتين.

فضلًا عن ذلك فقد خسر نيك كاسيدي سائق فيرجن مركزه الخامس اللافت ضمن سباقه الثاني فقط في البطولة بعد أن أفرط في السرعة خلال فترة الحادث.