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فيرن وبيرد يُطالبان "فيا" بنقل خطّ الانطلاق في روما بعد حوادث السبت

طالب جون إريك فيرن وسام بيرد بطولة الفورمولا إي و"فيا" بنقل خطّ الانطلاقة ضمن جائزة روما ذات "حلبة الكارتينغ" من أجل التخلّص من الحوادث "غير الضروريّة والحتميّة".

فيرن وبيرد يُطالبان "فيا" بنقل خطّ الانطلاق في روما بعد حوادث السبت

خرج فيرن وجايك دينيس من حادث قويٍ من دون إصابات بعد نهاية التجارب الحرّة الأولى عندما تجاوز أوليفر تورفي المنعطف السادس واصطدم بسيارتَيهما في ظلّ انتظارهما للتدرّب على الانطلاقة.

وحصل تورفي على ستّ نقاط عقوبة على رخصته ولم يُشارك في السباق بعد عدم تمكّن فريقه من إتمام إصلاحها، بينما طالب الفائز فيرن وبيرد صاحب المركز الثاني بتغييرات في الحلبة قبيل جولة الأحد.

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وقال فيرن: "الانطلاقة ليست في المكان الأنسب في بعض الأحيان".

وأضاف: "علمنا منذ البداية أنّ حادثًا كبيرًا سيقع. أعلم أنّه سيكون هناك حادثٌ غدًا كذلك لو لم ننطلق خلف سيارة الأمان، ذلك حتمي".

وأردف: "لديك 24 سيارة في المنعطف الذي لا يزيد عرضه عن ستّة أو سبعة أمتار، هذه أشبه بحلبة كارتينغ".

من جانبه يعتقد بيرد أنّ انطلاقة السباق، التي تُقام عند منتصف الحلبة بالتوجّه إلى المنعطف السابع، يجب أن تُنقل إلى نهاية اللفّة.

وقال حيال ذلك: "نعلم أنّه عند نهاية التجارب إنّ هناك إمكانيّة لتدرّب البعض على الانطلاقة".

وأضاف: "خُصّصت تلك المنطقة لأولئك السائقين وعادة ما يقدم الجميع على التدرّب. لست متأكّدًا ممّا حدث اليوم".

وأكمل: "لو كان علينا تغيير شيء ما فسأغيّر موقع انطلاق السباق. سأفعل ذلك بين المنعطفين 14 و15. ذلك رأيي، وذلك يمنحنا فرصة أفضل لعبور المنعطف. بالنسبة للمنعطف السابع فمن السهل أن تقع حوادث غير ضروريّة هناك".

واختتم بالقول: "إنّه منعطفٌ أعمى وعالي السرعة. ذلك غريبٌ بعض الشيء".

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فورمولا إي: فيرن يفوز بعد دراما الدقائق الأخيرة في سباق روما الأوّل

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