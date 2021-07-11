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فيرن: "من الجيّد الشعور بالحزن" إثر إهدار فرصة الفوز في نيويورك

اعترف جان-إريك فيرن أنه "من الجيد الشعور بالحزن" إثر حلوله بمركز الوصافة لسباق نيويورك الأول في الفورمولا إي، وذلك بعد احتكاكه مع المتصدر نيك كاسيدي وخسارته فرصة تحقيق الفوز.

فيرن: "من الجيّد الشعور بالحزن" إثر إهدار فرصة الفوز في نيويورك

حافظ سائق "دي اس تيتشيتاه" على مركزه الثاني متواجدًا خلف سائق "إنفيجن ريسينغ" والمنطلق أولًا في مناسبتين كاسيدي لمعظم فترة السباق الممتد لـ 32 لفة.

لكن في اللفة 30، حاول فيرن التقدم عند المنعطف العاشر الأيمن الحاد وانتزاع الصدارة، لتحتك إطارات السيارتين عند فقدان فيرن السيطرة على السيارة عند رأس المنعطف.

وقد سمح ذلك لماكسيميليان غونتر بالتقدم على الثنائي وتحقيق فوزه الثالث في الفورمولا إي، مسجلًا انتصارًا على أرض فريقه "أندريتي أوتوسبورت".

فيما تمكن فيرن من العودة إثر ذلك التأخّر والحفاظ على مركز الوصافة أمام لوكاس دي غراسي سائق آودي، لكنّه اعترف بأنه خرج من السباق وهو يشعر "بخيبة أمل".

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حيث قال: "أنا سعيد بشعور بخيبة الأمل هذا مع المركز الثاني، إذ يُظهر ذلك بأنه لم يكن يومًا سيئًا، عندما تتواجد في ذلك المركز".

هذا وحافظ فيرن على أفضلية 1 بالمئة على صعيد الطاقة أمام كاسيدي لمعظم المعركة التي جمعتهما، حيث عوّض تأخّرًا بلغ 1.5 ثانية في محاولته لتحقيق الفوز في الوقت الذي بدأت فيه معاناة غريمه مع صعوبة الانعطاف قبل تراجعه للمركز الرابع.

وعند سؤاله عن محاولة تجاوزه الفاشلة، قال فيرن: "مع صعوبة التجاوز هنا، كنت بحاجة إلى إنجاح تلك الحركة. تمتعت بطاقة أكبر منه، وكذلك وتيرة أفضل، في ظل تراجعه بعض الشيء".

وأضاف: "تعيّن عليّ الإقدام على تلك الحركة. قبل أن تحتك سيارتانا بعض الشيء ولم أتمكن من التحكّم في سيارتي. فقدت مركزًا وهذا أمر مؤسف، لكن وكما قلت من الجيّد الشعور بالحزن رغم حلولك بالمركز الثاني".

جديرٌ بالذكر أنّ تلك النتيجة تأتي بعد فوز فيرن في الجولة الافتتاحية في روما في أبريل/نيسان الماضي، حيث أوضح بطل العالم مرتين بأن سيارته كانت ملائمة أكثر للحلبات صاحبة المطبات الأكثر وذات الطبيعة التقليدية للفورمولا إي، وذلك بعد زيارة البطولة لحلبات فالنسيا، موناكو بويبلا الأكثر سلاسة.

فقال: "أعتقد أنّه من المنصف القول بأن حلبتي بويبلا وفالنسيا لم تناسبا سيارتنا. لكن هذا النوع من الحلبات هو الأفضل بالنسبة لنا بالتأكيد، تلك إشارة جيّدة قبل سباق لندن".

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فورمولا إي: غونتر يستغلّ احتكاك فيرن وكاسيدي ليُحقّق الفوز في نيويورك

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