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فيرن: حلمي أن تندمج الفورمولا واحد والفورمولا إي في المستقبل

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فيرن: حلمي أن تندمج الفورمولا واحد والفورمولا إي في المستقبل
08-05-2020

يعتقد جان-إريك فيرن أنّ بطولة مدمجة من الفورمولا واحد والفورمولا إي قد تشكّل مستقبل رياضة السيارات في ظل تنامي التركيز من المصنّعين على التكنولوجيا والاستدامة.

في ظلّ توقّف نشاط رياضة السيارات بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، تخطط حاليًا كل سلسلة إلى أفضل طريقة ممكنة لاستئناف السباقات عندما تحصل على الضوء الأخضر من السلطات الصحية.

وبينما كانت الفورمولا إي في منتصف موسمها 2019/2020 عندما توقفت البطولة، لكنّ الفورمولا واحد شهدت إلغاء السباقات العشرة الأولى حتى الآن.

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وقد دفع الإغلاق العالمي الحاصل الفورمولا واحد إلى تأجيل تقديم قوانينها الجديدة إلى 2022، بينما من المخطط أن ينخفض سقف النفقات إلى 145 مليون دولار لموسم 2021، في ظل محاولة الفرق والمنظمين التأقلم مع الروزنامة المتغيرة والحلبات الأقل.

وقد واجهت الفورمولا إي مشاكل مشابهة، مع تقديم سيارات الجيل الثاني "جين2 إيفو" التي تم تأجيلها إلى موسم 2021/2022، بينما من الممكن أن يتمّ إلغاء ما الموسم الحالي إذا لم تتمكن البطولة من إقامة سباقات قبل أكتوبر/تشرين الأوّل المُقبل من أجل تفادي التأثير على الموسم المُقبل.

وبينما تمثّل الاستدامة الأولوية لمعظم الفرق والمصنعين في كل من الفورمولا واحد والفورمولا إي، لكنّ الفئة الملكة أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خطتها لخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول 2030، وهو ما سيغيّر الرياضة على نحوٍ راديكالي.

وضمن لآخر لقاءاتنا في سلسلة #thinkingforward، تحدثنا مع بطل الفورمولا إي مرتين فيرن، والذي قال بأنّه كسائق "يودّ لو يرى اندماجًا بين البطولتين في المستقبل".

"يُمكنني القول كسائق بأنّ ما أود رؤيته في المستقبل القريب هو ألّا تحل الفورمولا إي مكان الفورمولا واحد، ولكن أن تندمج البطولتان، لا سيّما وأنّهما تملكان الكثير من المصنعين" قال فيرن، الذي يُعد من بين القلائل الذين شاركوا في كلتا البطولتين.

وأضاف: "إذا ستكون فورمولا واحد كهربائية، أو أيا كان ما ترغبون بإطلاقه عليها، على الشوارع التي نعرفها وكذلك الحلبات التي اعتدنا عليها، وربما على نطاق أوسع بعض الشيء كذلك، ومن ثمّ في النصف الآخر من الموسم نكون على حلبات مثل البرازيل للفورمولا واحد، أبوظبي وسنغافورة".,

واختتم: "أن نخوض 10 سباقات و10 سباقات مع نفس السائقين في كل من الفورمولا إي والفورمولا واحد، إذ سيكون ذلك رائعًا للغاية. هذا أمر أود رؤيته. لا أعلم إذا كان ذلك سيحدث مطلقًا، لكن ذلك هو حلمي كسائق".

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