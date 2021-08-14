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فيرن: أوامر فريق دي اس تيشيتاه كلّفتني فرصة الفوز في برلين

يعتقد جون-إريك فيرن أنّ أوامر فريقه دي اس تيشيتاه بمبادلة مركزه مع زميله أنطونيو فيليكس دا كوستا كلّفته فرصة الفوز بجائزة برلين للفورمولا إي.

فيرن: أوامر فريق دي اس تيشيتاه كلّفتني فرصة الفوز في برلين

تصدّر بطل العالم مرّتين منطلقًا من المركز الأوّل لـ 17 لفّة في السباق الأوّل من جولة برلين الحاسمة في الوقت الذي تواجد فيه زميله دا كوستا خلفه.

لكنّ دا كوستا أُعلم عبر اللاسلكيّ بـ "استهلاك الطاقة لمبادلة المركزين"، وكشف تحليل اللفّات لاحقًا عن أنّ ذلك كلّف فيرن 1.1 ثانية، قبل أن يتراجع لاحقًا خلف ثنائيّ آودي الفائز لوكاس دي غراسي ورينيه راست، ومن ثمّ ثنائيّ فانتوري ريسينغ إدواردو مورتارا ونورمان ناتو.

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وحلّ فيرن سادسًا في النهاية بعد مبادلة مركزه مجدّدًا مع دا كوستا. وقال لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ مبادلة المركزين كلّفته الفوز على الأرجح.

وقال حيال ذلك: "تعيّن عليّ السماح لأنطونيو بتجاوزي وجاء ذلك في أسوأ وقت. خسرت أربعة مراكز في منعطفٍ واحد. خسرت أكثر من ستّ ثوانٍ. ذلك ما حدث".

وأضاف: "لولا ذلك فقد كنت في مركزٍ جيّد للمنافسة على الفوز. من المخيّب ارتكاب هذا الخطأ. صفوه ما شئتم، لكن سأقول أنّ ذلك سوء تقدير".

وأكمل: "ذلك مؤسفٌ لأنّه كلّفني الكثير. أرتكب أخطاءً في بعض الأحيان، ويرتكب الفريق أخطاءً في أخرى ويتمحور الأمر حول الاتّحاد معًا ومحاولة العودة أكثر قوّة".

من جانبه أرجع زميله دا كوستا تراجعه من الصدارة إلى المركز السابع إلى تشكيلة من ضعف إدارة الطاقة وارتفاع مستويات تآكل الإطارات.

لكنّ حامل اللقب، الذي يتواجد الآن في المركز السابع في الترتيب العام أمام زميله فيرن التاسع، دعم إحباط زميله.

وقال: "حالما اتّخذوا قرار مبادلة المركزين فقد أضرّ ذلك بسباقه. لم يُلحق ذلك ضررًا بسباقي، لكنّه بالتأكيد أضرّ بسباقه كونه خسر مركزين لسيارتَي آودي".

وأضاف: "تحدّث عن ذلك بشكلٍ علني وهو محق".

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