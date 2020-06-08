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فيرلاين يغادر صفوف ماهيندرا في الفورمولا إي

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فيرلاين يغادر صفوف ماهيندرا في الفورمولا إي
08-06-2020

أعلن سائق الفورمولا واحد السابق باسكال فيرلاين مغادرته صفوف فريق "ماهيندرا" في الفورمولا إي بشكل فوري من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

دافع فيرلاين عن ألوان الصانع الهندي في البطولة الكهربائية منذ انتقاله إلى الفورمولا إي لموسم 2018/2019، والذي تبعه بعودة لموسم وحيد إلى بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" بعدما تخلّت ساوبر عن خدماته في الفورمولا واحد.

وما تزال أفضل نتيجة للألماني في الفورمولا إي المركز الثاني في جولة سانتياغو في 2019، وقد خسر فيرلاين فوزه الأوّل في الجولة التالية في المكسيك عندما فقد كامل طاقته خلال خروجه من المنعطف الأخير - بالرُغم من تلقيه عقوبة خمس ثوانٍ لقطعه المنعطف.

لكن ومن خلال بيان مقتضب نشره ضمن "ستوري" له على إنستاغرام، كشف فيرلاين عن مغادرته صفوف ماهيندرا من اليوم الاثنين.

وجاء في منشوره: "بدءًا من اليوم، لن أكون جزءًا من ماهيندرا ريسينغ. كان هدفي إنهاء الموسم، لكن الوضع الخالي لم يسمح بذلك".

وأضاف: "ليس لدي الكثير لأقوله حيال مستقبلي، لكنّني سأبقيكم مطلعين على آخر المستجدات. شكرًا لكم جميعًا على دعمكم لي وآراكم قريبًا على الحلبة".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من السباق الافتراضي الأخير ضمن منافسات "هوم تشالنج إي سبورتس"، التحدي الذي خسر لقبه فيرلاين لصالح سائق مرسيدس ستوفيل فاندورن الذي جمعته به حادثة تصادم في اللفّة الافتتاحية، وذلك بعدما استهل الألماني السباق وهو في صدارة النقاط.

وبالرُغم من أنّ صاحب الـ 25 ربيعًا ما يزال ضمن دوره كسائق تطوير لفيراري في الفورمولا واحد، لكن من المعتقد بأنّ مغادرته لماهيندرا ستفتح له الطريق للتوقيع مع بورشه في البطولة الكهربائية.

وإذا ما حدث ذلك، سيكون ذلك على الأرجح على حساب الفائز بسباق لومان 24 ساعة 2016 نيل ياني، ليُجاور صاحب منصّات التتويج الخمس أندريه لوتيرر.

هذا ولم تعلّق ماهيندرا بعد أو تصدر بيانًا بشأن مغادرة فيرلاين.

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