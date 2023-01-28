فيرلاين يُشيد باستراتيجيّة وكفاءة بورشه "المثاليّتين" في طريقه للفوز في الدرعية
يعتقد باسكال فيرلاين بأنّ استراتيجيّة بورشه في سباق الدرعيّة وكفاءتها عملتا "بشكلٍ مثالي" في طريقه للظفر بفوزه الثاني في مسيرته في الفورمولا إي.
شقّ الألماني طريقه في الترتيب بعد تأهّله تاسعًا، وتمكّن من الوصول إلى المتصدّر سام بيرد بحلول اللفّة الـ 24 من السباق الأوّل من جولة السعوديّة المزدوجة.
وبالرغم من فشل محاولته الأولى لانتزاع الصدارة بعد إفراطه في التأخير في الكبح، واصل فيرلاين الضغط علىبيرد في اللفّات التالية إلى أن تمكّن من خطف المركز الأوّل في اللفّة الـ 30.
وتمكّن الألماني من الاتّجاه نحو الفوز بالرغم من تحدٍ متأخّرٍ من جايك دينيس متصدّر البطولة.
وقال فيرلاين: "كان سباقًا مدهشًا. علمت أنّ لدينا الوتيرة حتّى بالرغم من عدم سير التصفيات وفق المتوقّع، بالرغم من أنّ المركز التاسع لم يكن سيّئًا للغاية".
وأضاف "علمت بأنّ بوسعنا كسب بعض المراكز، لكنّني لم أتوقّع مطلقًا الفوز بالسباق".
وأردف: "كانت الاستراتيجيّة مثاليّة، وكانت السيارة مدهشة، وكنت قادرًا على الحفاظ على الكثير من الطاقة لاستغلالها في التجاوزات. وعلى صعيد الاستراتيجيّة فإنّ الأوقات التي فعّلنا فيها نظام "أتاك مود" كانت مثاليّة".
وأكمل: "أنا سعيدٌ جدًا وممتنٌ على هذه السيارة اليوم. أعرف أنّ الجميع في الفريق يعملون بجدّ، خاصة في الأشهر القليلة الأخيرة: هدفنا هو الفوز، ونريد الفوز بالبطولة".
واختتم بالقول: "كنّا نستهلك الطاقة في الأوقات المناسبة، بقيت لفترة طويلة وأنا أستعين بعامل السحب وكنت أحاول البقاء قريبًا قدر الإمكان واستثمار الطاقة عندما احتجت لذلك".
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فيرلاين يُشيد باستراتيجيّة وكفاءة بورشه "المثاليّتين" في طريقه للفوز في الدرعية
فيرلاين يُشيد باستراتيجيّة وكفاءة بورشه "المثاليّتين" في طريقه للفوز في الدرعية فيرلاين يُشيد باستراتيجيّة وكفاءة بورشه "المثاليّتين" في طريقه للفوز في الدرعية
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