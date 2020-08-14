فيرلاين يحلّ مكان ياني في فريق بورشه للفورمولا إي

انتقل فيرلاين إلى الفورمولا إي لموسم 2018-2019 مع فريق ماهيندراس، حيث حقّق قطب الانطلاق الأوّل ومنصّة التتويج ضمن مشاركته الأولى في طريقه للمركز الـ 12 في بطولة السائقين حينها.

وبقي الألماني مع ماهيندراس لموسمٍ ثانٍ في 2019-2020، لكنّه غادر مع بقاء ستّة سباقات على النهاية.

وكان من المتوقّع أن ينضمّ إلى تشكيلة بورشه ضمن موسمها الثاني في الفورمولا إي، وتمّ تأكيد الانتقال بشكلٍ رسمي اليوم الجمعة، بعد أقلّ من 12 ساعة عن السباق الختاميّ من موسم 2019-2020.

وسيُجاور فيرلاين أندريه لوتيرر الذي حافظ على مقعده لموسمٍ ثانٍ مع الفريق.

وقال فيرلاين: "إنّه لشرفٌ عظيم أن أمثّل بورشه في موسم 2020-2021 من بطولة الفورمولا إي".

وأضاف: "دائمًا ما تابعت التاريخ الفريق لهذه العلامة في عالم رياضة السيارات. أكنّ احترامًا كبيرًا لقصّة نجاح بورشه الأسطوريّة. يُعدّ العمل كسائقٍ مصنعيّ لصالح فريق بورشه للفورمولا إي فرصة مدهشة".

وأكمل: "أودّ شكل الجميع في بورشه على هذه الفرصة الرائعة وثقتهم في قدراتي. أتطلّع قدمًا الآن لمعرفة الفريق وبدء لعمل في المصنع في فيساه في أقرب وقتٍ ممكن".