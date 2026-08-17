فيرلاين: جاغوار أرادت "تدمير سباقي" في ختام لندن المثير للجدل
هاجم باسكال فيرلاين الغاضب فريق جاغوار وأنطونيو فيليكس دا كوستا بعدما هيمنت تكتيكات الفرق على ختام جائزة لندن الكبرى.
وباسكال فيرلاين، فريق بورشه للفورمولا إي؛ أنطونيو فيليكس دا كوستا، جاكوار تي سي إس ريسينغ
الصورة من قبل: سام باغنال / غيتي إيميجز
اتهم باسكال فيرلاين منافسه في جاغوار أنطونيو فيليكس دا كوستا بالتآمر ضده من أجل "تدمير سباقه" و"إفساد بطولته" في ختام موسم الفورمولا إي المثير للجدل يوم الأحد.
وتوج السائق الألماني بطلًا لموسم 2025-26 بعد تفوقه على جايك دينيس وميتش إيفانز في الجولتين المتتاليتين في لندن. لكن التوترات تصاعدت بعدما استخدم كل من بورشه وجاغوار تكتيكات الفريق لدعم منافسيهما على اللقب.
وقضى فيرلاين جزءًا كبيرًا من السباق عالقًا خلف دا كوستا، الذي قاد سيارته ببطء بشكل متعمد حول حلبة إكسيل الضيقة والمتعرجة لإبقاء فيرلاين خلفه ودعم مساعي إيفانز للفوز باللقب.
وفي إحدى المراحل، تراجع فيرلاين حتى خارج مراكز تسجيل النقاط بعدما أجبره دا كوستا على الخروج عن المسار عند مخرج المنعطف 19، ما سمح لعدد من السائقين بتجاوزه دفعة واحدة.
وجاءت أوامر جاغوار بعد استخدام بورشه تكتيكات مماثلة طوال عطلة نهاية الأسبوع، حيث عمل زميل فيرلاين في الفريق نيكو مولر على إبقاء إيفانز خلفه في سباق السبت الذي شكّل المرحلة الافتتاحية من ختام الموسم.
وعندما سُئل عما إذا كان هناك أي اختلاف بين نهج الفريقين، قال السائق الألماني إن دا كوستا تجاوز الحدود في دفاعه، مدعيًا أنه حاول حتى اختباره تحت الكبح خلال السباق.
وقال في المؤتمر الصحفي بعد السباق: "أعتقد أن النهج كان مختلفًا تمامًا. بالأمس، كان النهج يتمثل في إبقاء ميتش خلفنا والبقاء أمامه. اليوم، كان النهج يتمثل في تدمير سباقي وإخراجي من مراكز النقاط".
وأكمل: "أعتقد أن أنطونيو حاول على مدار 20 لفة إفساد سباقي، من خلال القيادة بجانبي، وإبطاء سرعته، ودَفعي نحو الجدران. إبطاء سرعته، واختباري تحت الكبح، ومحاولة إفساد سباقي وبطولتي".
وأردف: "بسبب ذلك، تمكن دينيس من تجاوزي. وحتى عندما كان ميتش متقدمًا بفارق كبير بالفعل، واصل إعاقة طريقي وإجباري على الخروج عن المسار".
وهاجم فيرلاين تكتيكات جاغوار عقب السباق مباشرة، واصفًا زميله السابق في الفريق دا كوستا بأنه "عدو".
وكانت العلاقة بين الاثنين متوترة خلال أعوامهما الثلاثة معًا في بورشه، قبل أن يغادر دا كوستا للانضمام إلى منافسه جاغوار.
حيث قال: "الطريقة التي قاد بها أنطونيو، من أكثر الأمور غير الرياضية وغير العادلة التي رأيتها".
وأكمل: "هكذا تكون الأمور عندما يكون لديك أعداء. ومع ذلك، نجحنا في ذلك [وفزنا باللقب]".
واختتم: "هناك رسالة أخرى. أنا لا أنسى ما حصل. لننطلق، ولنستمتع بعطلة جيدة بين الموسمين. في العام المقبل، لن أنسى ما حدث هنا!".
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