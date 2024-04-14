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فورمولا إي جائزة ميزانو الثانية
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فيرلاين: الوثوق في استراتيجيّة بورشه كان القرار "الصحيح" للفوز في ميزانو

اعترف باسكال فيرلاين الفائز بالجولة الثانية من جائزة ميزانو للفورمولا إي بأنّ الوثوق في المعلومات والبيانات التي قدّمها له فريقه بورشه كان "القرار الصحيح" بالرغم من شكوكه في الاستراتيجيّة.

Upd:
الفائز باسكال فيرلاين، بورشه

سام باغنال / صور لات

بقي فيرلاين ضمن دائرة المنافسة على الفوز طوال اللفّات الـ 26 على حلبة ميزانو ضمن الجولة الثانية من عطلة نهاية الأسبوع المزدوجة.

وتجاوز أوليفر رولاند فيرلاين نحو الصدارة مع تبقي خمس لفّات على النهاية، وبدأ الثنائيّ بالابتعاد عن بقيّة الركب لكن مع تمتّع الأخير بـ 2 بالمئة إضافيّة من الطاقة، قبل أن يتراجع بأكثر من ثانية في اللفّة الأخيرة.

لكنّ مشكلة في عدّاد اللفّات على سيارة رولاند وسوء تقدير فريقه نيسان لقدر الطاقة الضروري لإكمال السباق سمح لفيرلاين بالتقدّم إلى الصدارة وتحقيق الفوز في اللفّة الأخيرة.

وقال الألماني: "استلمت الصدارة وكانت الخطّة تقضي بالإبقاء عليها، لكنّ رولاند سلّط عليّ الكثير من الضغط، وكنت متأكّدًا من أنّني لو حاولت الدفاع فسأخسر الطاقة فحسب".

وأضاف: "لذا لم أدافع في النهاية، سمحت له بالتقدّم وأخبرني الفريق بأنّ لديّ 2 إلى 3 بالمئة من الطاقة الإضافيّة، لذا كنت متفاجئًا للغاية بذلك في البداية، ولم أكن متأكّدًا من أنّ ذلك هو القرار الصحيح إلى حين الوصول إلى اللفّة الأخيرة".

وأردف: "أعتقد بأنّ طاقته انتهت في اللفّة الأخيرة، وحينها تجاوزناه. عملٌ رائعٌ حقًا، وكان الوثوق في البيانات القرار الصحيح في النهاية".

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