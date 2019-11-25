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"فيا" تشرح مشكلة رافعة إبعاد سيارة فرينز في الدرعيّة

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"فيا" تشرح مشكلة رافعة إبعاد سيارة فرينز في الدرعيّة
25-11-2019

قال سكوت إلكينز مدير سباق الفورمولا إي أن رافعة إبعاد سيارة روبن فرينز في سباق الدرعيّة يوم السبت علقت بالتزامن مع استدعاء "فيا" لسيارة الأمان للعودة إلى خطّ الحظائر.

اصطدم فرينز بالجدار عند المنطقة السريعة المنسابة في المقطع الأوّل من حلبة الدرعيّة، وتوقّفت سيارته فيرجن عند المنعطف التاسع الأيمن.

واستُدعيت سيارة الأمان للدخول للمرّة الثانية من أجل السماح للمارشلز بإعاد سيارة الهولندي، حيث قامت رافعة برفع السيارة والشروع في إبعادها.

لكن بعد أن أظهرت شاشات التلفاز وأنظمة التوقيت أنّ السباق سيُستأنف، تجاوز المتصدّر أليكسندر سيمز سيارة الأمان أثناء دخولها خطّ الحظائر، لكنّ التغطية التلفزيّة أظهرت مباشرة المارشلز وهم لا يزالون على المسار والسيارة معلّقة في الهواء.

وقال إلكينز أنّ "فيا" فعّلت نظام العلم الأصفر في كامل الحلبة حينها لإيقاف قيادة السيارات بسرعة عالية، وأنّ "خطأ تواصل" قد وقع حينها.

وقال إلكينز لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "المشكلة أنّنا نعمل بناءً على التواصل مع الجميع في غرفة التحكّم في السباق. قال الجميع بأنّ كلّ شيء على ما يرام، تحدّثنا إلى الشباب وتحدّثنا إلى السائقين".

وأردف: "قال الجميع: أجل، سنتمكّن من فعل ذلك، لا مشكلة. لكن للأسف كان شيء ما يُعيق الرافعة".

وأكمل: "لذا عندما علقت الرافعة فلم تتمكّن من العودة إلى الداخل بالكامل. شاهدنا ذلك وتعيّن علينا تفعيل العلم الأصفر على كامل المسار لإيقافهم، لكنّنا كنّا قادرين على إدخال الرافعة والسيارة والتعامل مع المشكلة".

وواصل شرحه بالقول: "كان ذلك خطأ تواصل، كما أن لا أحد توقّع أن يقوم شيء ما بإعاقة الرافعة. تمكّنا في النهاية من استخدام الخيارات المتاحة أمامنا، وهي سيارة الأمان والعلم الأصفر على كامل المسار، من أجل جعل الوضع آمنًا".

وأكمل: "لسنا سعداء حيال ما حدث، لكنّنا سعداء بالنتيجة كون لا شيء سيّئ قد حدث".

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