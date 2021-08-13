"فيا" تتحرّك لتُغلق ثغرة سيارة الأمان في الفورمولا إي

على إثر دخول سيارة الأمان نتيجة حادث المنعطف الأوّل في سباق لندن، كسب دي غراسي سبعة مراكز من خلال عبوره خطّ الحظائر.

إذ استغلّ البرازيلي بطء سيارة الأمان على الخطّ المستقيم من أجل العودة في صدارة السباق وكان يتّجه لتحقيق الفوز قبل تلقيه عقوبة لعدم توقّف سيارته بشكلٍ كامل في مرآب آودي.

ويعود ذلك لإغلاقه المكابح لبرهة، لذا في حين كانت سرعة إطاراته صفرًا، فإنّ السيارة كانت لا تزال تتحرّك.

وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" في لندن، قال فريدريك بيرتران مدير "فيا" المسؤول عن الفورمولا إي أنّ الهيئة الحاكمة ستُعدّل القوانين لمنع تكرار ذلك.

وأصدرت "فيا" الآن مذكّرة للفرق بإجراءات محدّثة سيتمّ استخدامها في جولة برلين المزدوجة الختاميّة نهاية هذا الأسبوع.

إذ سيتمّ الآن غلق خطّ الحظائر مؤقّتًا أثناء عبور سيارة الأمان لخطّ سيارة الأمان الأوّل.

وجاء في المذكّرة: "لأسباب تتعلّق بالسلامة، سيتمّ تعديل بند القوانين الرياضيّة كالتالي: يبقى مدخل خطّ الحظائر مفتوحًا ويُمكن للسيارات الدخول طالما أنّها تتوقّف أمام مرائب فرقها".

وأضاف: "سيبقى ضوء المخرج أحمرًا عندما عند وصول سيارة الأمان إلى خطّها الأوّل، ويُصبح أخضرًا مجدّدًا عندما يجتاز صفّ السيارات خطّ سيارة الأمان الثاني".

وضمن تعديلٍ إضافي على صيغة سباق برلين، سيكسب كلّ سائقٍ مجموعتَي إطارات إضافيّتين بالنظر إلى مستويات التآكل العالية على الأسمنت الخشن في مطار تمبلهوف.

لكنّ رفع عدد الإطارات المتاحة سينطبق على السباق الأوّل فحسب.

في المقابل لم يتمّ إصدارة أي توضيحٍ إضافي بعد بشأن السباق الأخير، الذي سيتبع مسارًا معكوسًا.