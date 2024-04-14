فورمولا إي: هيوز يتفوق على فيرن نحو قطب الانطلاق الأول لسباق ميزانو الثاني

ظهر سائق مكلارين بأداء مثير للإعجاب على مدار كامل التصفيات وبدا الأحق في معركة النهائي الأخيرة لحصد البول بوزيشن الثالث فقط في مسيرته.

وكان هيوز أسرع بقرابة عشري ثانية من فيرن خلال المقطع الأول، وبالرُغم من أن سائق دي اس بينسكي كان أسرع بفارق طفيف في المقطع الأوسط من اللفة، لكن مقطعًا أخيرًا قويًا منح هيوز دقيقة و16.538 ثانية ليتفوق على غريمه بفارق 0.245 ثانية.

وكان هيوز على وشك خسارة مكانه في نهائي التصفيات إثر انزلاقه عند مخرج المنعطف الأخير، ليتقدم على باسكال فيرلاين سائق بورشه بفارق 0.053 ثانية فقط في نصف النهائي.

فيما خاض فيرن معركة أسهل ليتقدم إلى النهائي للمرة الثانية نهاية هذا الأسبوع بعد تفوقه على نيكو مولر سائق آبت الذي خسر 7 أعشار من الثانية في المقطع الأول إثر انقطاع وجيز للطاقة، ليتأخّر بفارق أكثر من ثانية خلف منافسه.

دقيقة و16.413 ثانية كان الزمن الأسرع في كامل التصفيات، وهو الذي منح هيوز فرصة التقدم بأريحية على ستوفيل فاندورن في ربع النهائي بفارق ناهز 7 أعشار الثانية، بينما تسبب خطأ في المقطع الأخير في خسار روبن فرينز سائق إنفيجن لصالح مولور ضمن معركتهما سويًا.

هذا وبالرُغم من عودته لتعويض فارق عشرين من الثانية خلف فيرن عبر خوضه مقطعًا أخيرًا قويًا ضمن معركتهما في ربع النهائي، لكن نيك كاسيدي سائق جاغوار خسر زمنه البالغ دقيقة و16.961 ثانية إثر تجاوزه حدود المسار عند المنعطف الأخير.

فيما أتى أقرب فارق بين سام بيرد سائق مكلارين وفيرلاين والذي بلغ 0.072 ثانية بين الثنائي.

في المقابل، استمرت معاناة أنطونيو فيلكس دا كوستا حيث تم شطب لفته الأسرع إثر تجاوزه حدود المسار، ليخفق في العبور إلى المعارك الثنائية ويحل بالمركز الأخير ضمن مجموعة التصفيات الأولى.

وقد خسر متصدر الترتيب العام الجديد أوليفر رولاند فرصة التقدم كذلك من المجموعات بفارق 0.044 ثانية، وذلك رفقة ماكسيميليان غونتر، لوكاس دي غراسي، نورمان ناتو، دان تيكتوم ونيك دي فريز.

كاسيدس تصدّر المجموعة بدقيقة و17.907 ثانية بينما فصل عشر ثانية تقريبًا بين فرينز، مولر وفيرن.

من بين الخاسرين في المجموعة الثانية كان حامل اللقب جايك دينيس بفارق 0.021 ثانية، وذلك رفقة سيرجيو سيتي كامارا وساشا فينيستراز.

بينما اكتفى ميتش إيفانز بالمركز الثامن في المجموعة أمام سيباستيان بويمي، إدواردو مورتارا وجيهان داروفالا.

وقد كانت الصدارة من نصيب هيوز أمام فيرلاين، بيرد وفاندورن.