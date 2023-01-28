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فورمولا إي / جائزة الدرعية 2 تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: هيوز يتفوق على إيفانز لينطلق أولاً للمرة الأولى له في الدرعية

حقق جايك هيوز قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى له في الفورمولا إي، وذلك للسباق الثاني في الدرعية، بفارق عُشر من الثانية في المنعطف الأخير متقدماً على ميتش إيفانز.

فورمولا إي: هيوز يتفوق على إيفانز لينطلق أولاً للمرة الأولى له في الدرعية

نجح البريطاني في كسب عشر من الثانية أمام إيفانز ليحقق قطب الانطلاق الأول لسباق الدرعية الثاني في الفورمولا إي.

وكان القسم الأخير من اللفة السريعة هو الحاسم لمصلحة هيوز.

وفي تكرار لما حصل يوم الجمعة، واجه سيباستيان بويمي خصمه هيوز في نصف النهائي للتصفيات، حيث نجح الأخير في التفوق بالرغم من جهود السويسري الحثيثة.

وكذلك كان حال جايك دينيس الذي تفوق عليه هيوز أيضاً، حيث كسب سائق مكلارين فارقاً وصل إلى 0.45 ثانية.

رينيه راست لم يصل إلى القسم الأخير، أما إيفانز فقد سرق الأضواء ليتقدم لآخر مراحل التصفيات.

وقد ضمنت سيارتا مكلارين مكانيهما في المراكز الثلاثة الأولى حيث كان توقيت راست أفضل بـ 0.004 ثانية من أفضل لفات بويمي.

ميتش إيفانز، جاغوار

ميتش إيفانز، جاغوار

تصوير: صور موتورسبورت

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وخاض بويمي صراعاً في ربع النهائي أمام ستوفيل فاندورن، لكن سائق إنفيجن تقدم بفارق 0.2 ثانية.

راست بدوره تفوق على باسكال فيرلاين الفائز في السباق الأول، ما وضع سيارتي مكلارين في نصف النهائي.

إيفانز تقدم على إدواردو مورتارا سائق مازيراتي، وبفارق 0.37 ثانية لصالح سائق جاغوار.

وبالتالي ووفق ترتيب الأزمنة، سينطلق فيرلاين خامساً أمام دينيس، مورتارا وفاندورن.

أما المركز التاسع على شبكة الانطلاق فهو من نصيب سام بيرد بينما أكمل ماكسيميليان غونتر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التصفيات:

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق كم/س
1 United Kingdom جايك هيوز United Kingdom مكلارين 1:08.693   130.703
2 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:08.797 0.104 130.505
3 Germany رينيه راست United Kingdom مكلارين 1:08.922 0.229 130.268
4 Switzerland سيباستيان بويمي United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:08.926 0.233 130.261
5 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 1:09.028 0.335 130.068
6 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 1:09.198 0.505 129.749
7 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco مازيراتي ريسينغ 1:09.279 0.586 129.597
8 Belgium ستوفيل فاندورن United States دراغون ريسينغ 1:09.282 0.589 129.592
9 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:09.628 0.935 128.948
10 Germany ماكسيميليان غونتر Monaco مازيراتي ريسينغ 1:09.643 0.950 128.920
11 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 1:09.698 1.005 128.818
12 France ساشا فينيستراز Japan نيسان إي.دامس 1:09.670 0.977 128.870
13 Brazil سيرجيو كامارا United Kingdom نيو 1:09.735 1.042 128.750
14 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 1:09.690 0.997 128.833
15 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:09.761 1.068 128.702
16 France جون إيريك فيرن United States دراغون ريسينغ 1:09.794 1.101 128.641
17 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا Germany فريق بورشه 1:09.832 1.139 128.571
18 Germany أندريه لوتيرر United States أندريتي أوتوسبورت 1:09.843 1.150 128.551
19 France نورمان ناتو Japan نيسان إي.دامس 1:10.107 1.414 128.067
20 Brazil لوكاس دي غراسي India ماهيندرا ريسينغ 1:09.975 1.282 128.308
21 South Africa كلفن فان دير لينده Germany فريق أودي سبورت أبت 1:10.221 1.528 127.859
22 Switzerland نيكو مولر Germany فريق أودي سبورت أبت 1:10.072 1.379 128.131
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فورمولا إي: إيفانز يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثالثة في الدرعية

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