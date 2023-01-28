فورمولا إي: هيوز يتفوق على إيفانز لينطلق أولاً للمرة الأولى له في الدرعية

نجح البريطاني في كسب عشر من الثانية أمام إيفانز ليحقق قطب الانطلاق الأول لسباق الدرعية الثاني في الفورمولا إي.

وكان القسم الأخير من اللفة السريعة هو الحاسم لمصلحة هيوز.

وفي تكرار لما حصل يوم الجمعة، واجه سيباستيان بويمي خصمه هيوز في نصف النهائي للتصفيات، حيث نجح الأخير في التفوق بالرغم من جهود السويسري الحثيثة.

وكذلك كان حال جايك دينيس الذي تفوق عليه هيوز أيضاً، حيث كسب سائق مكلارين فارقاً وصل إلى 0.45 ثانية.

رينيه راست لم يصل إلى القسم الأخير، أما إيفانز فقد سرق الأضواء ليتقدم لآخر مراحل التصفيات.

وقد ضمنت سيارتا مكلارين مكانيهما في المراكز الثلاثة الأولى حيث كان توقيت راست أفضل بـ 0.004 ثانية من أفضل لفات بويمي.

ميتش إيفانز، جاغوار تصوير: صور موتورسبورت

وخاض بويمي صراعاً في ربع النهائي أمام ستوفيل فاندورن، لكن سائق إنفيجن تقدم بفارق 0.2 ثانية.

راست بدوره تفوق على باسكال فيرلاين الفائز في السباق الأول، ما وضع سيارتي مكلارين في نصف النهائي.

إيفانز تقدم على إدواردو مورتارا سائق مازيراتي، وبفارق 0.37 ثانية لصالح سائق جاغوار.

وبالتالي ووفق ترتيب الأزمنة، سينطلق فيرلاين خامساً أمام دينيس، مورتارا وفاندورن.

أما المركز التاسع على شبكة الانطلاق فهو من نصيب سام بيرد بينما أكمل ماكسيميليان غونتر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التصفيات: