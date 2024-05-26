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الشرق الأوسط
فورمولا إي
تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: هيوز سائق مكلارين يتفوق على فاندورن ليحرز قطب الانطلاق الأول بفارق 0.001 ثانية

أحرز جايك هيوز سائق مكلارين قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني من جولة شنغهاي في الفورمولا إي وبفارق 0.001 ثانية فقط عن ستوفيل فاندورين سائق دي.أس بينسكي.

تم التحديث:
جاك هيوز، مكلارين

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

وجد البريطاني نفسه متأخراً بعُشر ثانية عن فاندورن في المقطع الأول لحلبة شنغهاي.

لكن هيوز قلب تأخره إلى تقدم حيث كسب ما يقارب نصفَ عُشرِ ثانية في المقطع الأوسط، ومن ثم قدم مقطعاً أخيراً سريعاً ليتفوق على فاندورن بفارق ضئيل جداً.

وهذه النتيجة تعني أن هيوز أحرز ثاني قطب انطلاق أول له في الموسم، بعد ميزانو.

أنتونيو فيليكس دا كوستا سائق بورشه وضع سيارته بالمركز الثالث أمام نيك دي فريز الذي يقود لصالح ماهيندرا.

بينما تأهل نيك كاسيدي بالمركز الخامس متقدماً على ميتش إيفانز سائق جاغوار الذي أحرز الفوز بسباق شنغهاي الأول.

نورمان ناتو (أندريتي) تفوق على أوليفر رولاند (نيسان) ليتأهلا بالمركزين السابع والثامن.

بينما أكمل جان-إريك فيرن سائق بينسكي وماكسيميليان غونتر سائق مازيراتي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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ستوفيل فاندورن، دي إس بينيسكي

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

نتيجة التصفيات

   
1
 - 
2
   
المركز السائق # التوقيت كم/س
1 United Kingdom ج. هيوز مكلارين 5

1:13.921

 148.585
2 Belgium س. فاندورن دراغون ريسينغ 2

+0.001

1:13.922

 148.583
3 Portugal أ. فيليكس دا كوستا فريق بورشه 13

+0.059

1:13.980

 148.467
4 Netherlands ن. دي فريز ماهيندرا ريسينغ 21

+0.159

1:14.080

 148.266
5 New Zealand ن. كاسيدي جاغوار ريسينغ 37

1:13.672

 149.087
6 New Zealand م. إيفانز جاغوار ريسينغ 9

1:13.888

 148.652
7 France ن. ناتو Andretti Formula E 17

1:13.909

 148.609
8 United Kingdom أ. رولاند نيسان إي.دامس 22

+0.088

1:14.009

 148.408
9 France ج. فيرن دراغون ريسينغ 25

+0.710

1:14.631

 147.172
10 Germany م. غونتر مازيراتي ريسينغ 7

+0.751

1:14.672

 147.091
11 United Kingdom س. بيرد مكلارين 8

+0.804

1:14.725

 146.986
12 France س. فينيستراز نيسان إي.دامس 23

+0.814

1:14.735

 146.967
13 Germany ب. فيرلاين فريق بورشه 94

+0.811

1:14.732

 146.973
14 United Kingdom د. تيكتوم ERT Formula E Team 33

+0.815

1:14.736

 146.965
15 Brazil س. كامارا ERT Formula E Team 3

+0.850

1:14.771

 146.896
16 United Kingdom ج. دينيس Andretti Formula E 1

+0.850

1:14.771

 146.896
17 Switzerland ن. مولر فريق أودي سبورت أبت 51

+0.911

1:14.832

 146.776
18 India ج. داروفالا مازيراتي ريسينغ 18

+0.871

1:14.792

 146.855
19 Brazil ل. دي غراسي فريق أودي سبورت أبت 11

+0.944

1:14.865

 146.712
20 Netherlands ر. فرينز فيرجن ريسينغ 4

+1.023

1:14.944

 146.557
21 Switzerland إ. مورتارا ماهيندرا ريسينغ 48

+0.956

1:14.877

 146.688
22 Switzerland س. بويمي فيرجن ريسينغ 16

+1.028

1:14.949

 146.547

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