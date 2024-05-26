فورمولا إي: هيوز سائق مكلارين يتفوق على فاندورن ليحرز قطب الانطلاق الأول بفارق 0.001 ثانية

وجد البريطاني نفسه متأخراً بعُشر ثانية عن فاندورن في المقطع الأول لحلبة شنغهاي.

لكن هيوز قلب تأخره إلى تقدم حيث كسب ما يقارب نصفَ عُشرِ ثانية في المقطع الأوسط، ومن ثم قدم مقطعاً أخيراً سريعاً ليتفوق على فاندورن بفارق ضئيل جداً.

وهذه النتيجة تعني أن هيوز أحرز ثاني قطب انطلاق أول له في الموسم، بعد ميزانو.

أنتونيو فيليكس دا كوستا سائق بورشه وضع سيارته بالمركز الثالث أمام نيك دي فريز الذي يقود لصالح ماهيندرا.

بينما تأهل نيك كاسيدي بالمركز الخامس متقدماً على ميتش إيفانز سائق جاغوار الذي أحرز الفوز بسباق شنغهاي الأول.

نورمان ناتو (أندريتي) تفوق على أوليفر رولاند (نيسان) ليتأهلا بالمركزين السابع والثامن.

بينما أكمل جان-إريك فيرن سائق بينسكي وماكسيميليان غونتر سائق مازيراتي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ستوفيل فاندورن، دي إس بينيسكي الصورة من قبل: صور موتورسبورت

نتيجة التصفيات