فورمولا إي: هيوز سائق مكلارين يتفوق على فاندورن ليحرز قطب الانطلاق الأول بفارق 0.001 ثانية
أحرز جايك هيوز سائق مكلارين قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني من جولة شنغهاي في الفورمولا إي وبفارق 0.001 ثانية فقط عن ستوفيل فاندورين سائق دي.أس بينسكي.
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
وجد البريطاني نفسه متأخراً بعُشر ثانية عن فاندورن في المقطع الأول لحلبة شنغهاي.
لكن هيوز قلب تأخره إلى تقدم حيث كسب ما يقارب نصفَ عُشرِ ثانية في المقطع الأوسط، ومن ثم قدم مقطعاً أخيراً سريعاً ليتفوق على فاندورن بفارق ضئيل جداً.
وهذه النتيجة تعني أن هيوز أحرز ثاني قطب انطلاق أول له في الموسم، بعد ميزانو.
أنتونيو فيليكس دا كوستا سائق بورشه وضع سيارته بالمركز الثالث أمام نيك دي فريز الذي يقود لصالح ماهيندرا.
بينما تأهل نيك كاسيدي بالمركز الخامس متقدماً على ميتش إيفانز سائق جاغوار الذي أحرز الفوز بسباق شنغهاي الأول.
نورمان ناتو (أندريتي) تفوق على أوليفر رولاند (نيسان) ليتأهلا بالمركزين السابع والثامن.
بينما أكمل جان-إريك فيرن سائق بينسكي وماكسيميليان غونتر سائق مازيراتي ترتيب المراكز العشرة الأولى.
ستوفيل فاندورن، دي إس بينيسكي
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
نتيجة التصفيات
|المركز
|السائق
|#
|التوقيت
|كم/س
|1
|ج. هيوز مكلارين
|5
|
1:13.921
|148.585
|2
|س. فاندورن دراغون ريسينغ
|2
|
+0.001
1:13.922
|148.583
|3
|أ. فيليكس دا كوستا فريق بورشه
|13
|
+0.059
1:13.980
|148.467
|4
|ن. دي فريز ماهيندرا ريسينغ
|21
|
+0.159
1:14.080
|148.266
|5
|ن. كاسيدي جاغوار ريسينغ
|37
|
1:13.672
|149.087
|6
|م. إيفانز جاغوار ريسينغ
|9
|
1:13.888
|148.652
|7
|ن. ناتو Andretti Formula E
|17
|
1:13.909
|148.609
|8
|أ. رولاند نيسان إي.دامس
|22
|
+0.088
1:14.009
|148.408
|9
|ج. فيرن دراغون ريسينغ
|25
|
+0.710
1:14.631
|147.172
|10
|م. غونتر مازيراتي ريسينغ
|7
|
+0.751
1:14.672
|147.091
|11
|س. بيرد مكلارين
|8
|
+0.804
1:14.725
|146.986
|12
|س. فينيستراز نيسان إي.دامس
|23
|
+0.814
1:14.735
|146.967
|13
|ب. فيرلاين فريق بورشه
|94
|
+0.811
1:14.732
|146.973
|14
|د. تيكتوم ERT Formula E Team
|33
|
+0.815
1:14.736
|146.965
|15
|س. كامارا ERT Formula E Team
|3
|
+0.850
1:14.771
|146.896
|16
|ج. دينيس Andretti Formula E
|1
|
+0.850
1:14.771
|146.896
|17
|ن. مولر فريق أودي سبورت أبت
|51
|
+0.911
1:14.832
|146.776
|18
|ج. داروفالا مازيراتي ريسينغ
|18
|
+0.871
1:14.792
|146.855
|19
|ل. دي غراسي فريق أودي سبورت أبت
|11
|
+0.944
1:14.865
|146.712
|20
|ر. فرينز فيرجن ريسينغ
|4
|
+1.023
1:14.944
|146.557
|21
|إ. مورتارا ماهيندرا ريسينغ
|48
|
+0.956
1:14.877
|146.688
|22
|س. بويمي فيرجن ريسينغ
|16
|
+1.028
1:14.949
|146.547
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