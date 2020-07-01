فورمولا إي: هانكوك تحل مكان ميشلان كمزوّد لإطارات حقبة الجيل الثالث

أتى ذلك القرار - الموافق عليه من قِبَل المجلس العالمي لرياضة السيارات - بعد الإعلان عن عودة مزوّد البطاريات "ويليامز للهندسة المتقدمة" لتسليح الجيل الثالث من السيارات عوضًا عن مكلارين للتكنولوجيا التطبيقية.

وتتمثّل أبرز مشاركة لعلامة هانكوك في رياضة السيارات حتّى الآن في تزويدها الحصري للإطارات في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" منذ 2011، كما أضافت سلسلة "دبليو" النسائية إلى سجلها في 2019.

وستُنتج الشركة إطارات مخصصة للفورمولا إي ليتم استخدامها في كلّ من الأجواء الماطرة والجافة، كما ستتضمّن مواد من مصادر حيوية ومطاط مستدام.

يُشار إلى أنّ ميشلان قد زوّدت البطولة الكهربائية بإطارات كل الأجواء منذ انطلاق الفورمولا إي في 2014، لكنّها لن تكون جزءًا من حقبة الجيل الثالث للسيارات.

وجاء في بيان فيا بهذا الشأن: "المناقصة لاختيار مزوّدي الهيكل، البطاريات والإطارات فاقت كل التقوعات وتمّت مقارنة المتقدمين وفقًا لالتزامهم بالمتطلبات التقنية، البيئية، التجارية والمالية".

وأضاف البيان: "صوّت المجلس العالمي لرياضة السيارات مؤخّرًا على العطاءات المقدمة، حيث ستواصل سبارك ريسينغ تكنولوجي تزويد الفورمولا إي بالهيكل، متضمنًا مجموعة وحدة الطاقة الأمامية، فيما ستكون ويليامز للتكنولوجيا المتقدمة مسؤولة عن نظام البطاريات، في حين ستتزوّد سيارات الجيل الثالث بإطارات من هانكوك لجميع الظروف".

من جهته، علّق سوويل لي رئيس العمليات لدى هانكوك تاير آند تكنولوجي على ذلك قائلًا: "جميع موظفينا حول العالم فخورون للغاية باختيار هانكون من قبل فيا لتكون شريك الإطارات والتكنولوجيا المستقبلي لبطولة الفورمولا إي الكهربائية".