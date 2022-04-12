فورمولا إي: نيسان تشتري "إي.دامس" للاستحواذ الكامل على فريق السباق

تخوض إي.دامس منافسات الفورمولا إي منذ تأسيسها في 2014، بداية كمشغلٍ لفريق رينو، قبل أن تفسح العلامة الفرنسية المجال أمام نيسان.

وأحرزت إي.دامس الفوز بالبطولات الثلاثة الأولى مع رينو، وأحرزت المركز الثاني العام مع نيسان في موسم 2018-2019.

وبعد وفاة مؤسس الفريق جان-بول دريو، قاما ببيع عمليات الفورمولا 2 للفريق، واحتفظا بأغلبية أسهم فريق الفورمولا إي، لكن نيسان الآن قامت بشراء تلك الحصة قبيل بداية حقبة الجيل الثالث في موسم 2022-2023.

ماكسيميليان غونتر، نيسان إي.دامس وسيباستيان بويمي، نيسان إي.دامس تصوير: صور موتورسبورت

حيث قال أشاواني غوبتا مدير قسم العمليات لدى نيسان في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "منذ أن بدأنا في 2018 مع إي.دامس، علاقتنا كانت ممتازة للغاية، وحصدنا العديد من النجاحات سوية. نحن الآن نسير قدماً باتجاه الحقبة الجديدة، ونريد الاستحواذ الكاملة على جميع النواحي بما في ذلك وحدة الطاقة وفريق السباقات".

وسيبقى توماسو فولبي المدير العام للفريق ضمن مجلس الإدارة، ليدير عمليات إي.دامس.

حيث قال: "مع انتقال ملكية الفريق بشكل كامل إلى نيسان، فإننا نضمن الانسجام والتوافق التام بين جميع عملياتنا".