فورمولا إي: نيسان تحافظ على سائقَيها بويمي ورولاند لموسم 2021

كان بويمي جزءاً من الفريق منذ أول موسم في الفورمولا إي مع رينو في 2014، وبقي مع الفريق حين استحوذت عليه نيسان في 2018.

ووقّع رولاند قبيل أول موسم للفريق مع نيسان وذلك بعد أن انتقل أليكسندر ألبون الخيار الأول للمشاركة في الفورمولا واحد مع تورو روسو - الذي بات ألفا تاوري لاحقاً.

وحظيت نيسان بموسم قوي في 2019-2020 لتنهي بالمركز الثاني في البطولة خلف دي.أس تيكيتاه.

ويجمع بويمي بين واجباته في البطولة الكهربائية إلى جانب بطولة العالم لسباقات التحمل، لكن لا يوجد تعارض في المواعيد بين البطولتين للموسم المقبل.

حيث قال مديرا الفريق أوليفيه وغريغوري دريو في تصريح مشترك: ""من الرائع مواصلة العمل مع سيباستيان وأولي.

وأكمل التصريح: "إنهما موهبتان رائعتان يواصلان إظهار مهاراتهما وأكدا التزامهما القوي مع الفريق. نحن متحمسون لمواصلة العمل معهما وتحقيق نتائج طيبة".

يشار إلى أن موسم 2021 للفورمولا إي سينطلق يوم 16 يونيو/كانون الثاني مع جائزة سانتياغو في التشيلي.