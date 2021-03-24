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فورمولا إي / أخبار

فورمولا إي: نيسان تؤكد التزامها بالبطولة خلال حقبة الجيل الثالث من السيارات

أكدت نيسان التزامها على المدى الطويل بالمشاركة في بطولة الفورمولا إي الكهربائية، وذلك عبر التوقيع على قوانين الجيل الثالث التي ستدخل حيز التنفيذ حتى نهاية موسم 2025-2026.

فورمولا إي: نيسان تؤكد التزامها بالبطولة خلال حقبة الجيل الثالث من السيارات

ضمن مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أكد أشواني غوبتا مدير القسم العالمي لدى نيسان، أنّ المصنع الياباني ملتزم بمواصلة المشاركة ضمن البطولة الكهربائية خلال حقبة الجيل الثالث.

ويأتي تأكيد التزام نيسان بالتزامن مع سعيها لإنتاج سيارات تجارية كهربائية بالكامل مع بدايات 2030، كما تهدف لتحويل كامل عملياتها لتصبح ذات انبعاثات كربونية معدومة "صفرية" بحلول 2050.

حيث قال غوبتا في مقابلته مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "يسرني الإعلان عن التزام نيسان بمواصلة جلب الحماسة إلى الفورمولا إي عبر المشاركة في البطولة خلال حقبة الجيل الثالث من السيارات. عبر هذه الخطوة، نحن نثبت التزامنا بالسير على طريق التحول إلى الطاقة الكهربائية".

وأكمل: "تمتلك نيسان تاريخاً غنياً في عالم السباقات يعود إلى أكثر من 60 عاماً، وبالنسبة لنا تمثل الفورمولا إي بيئة مليئة بالحماسة والطاقة والإبداع".

وتابع: "لا بد من الحفاظ على ثقافة المنافسة، وذلك يرفع من حافز العمل لدى موظفينا كذلك. لهذا السبب نحن نتطلع قدماً للمشاركة في الفورمولا إي".

وكانت رينو - التي تعتبر شريكاً مع نيسان - قد أكدت منذ فترة طويلة دعمها للبطولة الكهربائية، بعد شراكتها مع "سبارك ريسينغ للتقنيات" لبناء سيارتها من الجيل الأول.

أوليفر رولاند، نيسان

أوليفر رولاند، نيسان

تصوير: صور موتورسبورت

وحين سُئِل حيال سبب إعلان نيسان التزامها بالجيل الجديد مبكراً أي قبل أسبوع من الموعد النهائي لذلك، أجاب غوبتا: "لم نكن قادرين على كتمان حماسنا أكثر من ذلك، ببساطة!".

وأكمل: "لقد كنا نعمل على ذلك طوال أشهر، تملؤنا الحماسة حقاً، لأن هذا الالتزام يمنحنا الفرصة لتصنيع سيارات أكثر قوة وسرعة".

ونتيجة لذلك، انضمت نيسان إلى "دي.أس أوتوموبيل" وماهيندرا كثالث المصنعين الذين وقعوا قوانين الجيل الثالث للسيارات والتي ستدخل حيز التنفيذ لموسم 2022-2023.

يشار أن نيسان أكملت الموسم الماضي بمركز الوصافة خلف "دي.أس تيشيتا"، بعد أن تعافت خلال القسم الثاني للموسم بأداء قوي وثابت.

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