فورمولا إي: نجم فيرلاين يسطع في سماء الدرعيّة بعد معركة متأخّرة مع دينيس

بالرغم من النتيجة التأهيليّة الضعيفة لمحرّكات بورشه، فإنّ وتيرة السباق كانت أفضل بكثير.

وفي حين سيطر سام بيرد وسيباستيان بويمي على الصدارة في النصف الأوّل من عمر السباق، فإنّ فيرلاين وجايك دينيس سائق فريق أندريتي – المتزود بمحرّكات بورشه – حقّقا تقدّمًا مثيرًا انتهى بمعركة بينهما في اللفّات الأخيرة قبل ضمان فيرلاين الفوز بشكلٍ مثير.

وبالعودة إلى مجريات السباق فقد حافظ بويمي على الصدارة عند الانطلاقة مع بقاء ترتيب الأربعة الأوائل على حاله، بينما وقع احتكاكٌ بين رينيه راست وميتش إيفانز عند الانعطاف الأوّل.

في الأثناء حظي أنطونيو فيليكس دا كوستا بانطلاقة جيّدة، لكنّ الحادث أمامه لم يترك له أيّ مجالٍ للمناورة ما تسبّب في اصطدامه بالقسم الخلفي لسيارة دي غراسي قبل أن تتّجه سيارته نحو الجدار.

ودفع ذلك إدارة السباق لإدخال سيارة الأمان، لكنّ تنظيف المسار تمّ سريعًا خاصة مع تحرّك دا كوستا، ليُستأنف السباق في اللفّة الثانية.

وتمكّن بيرد من القفز إلى المركز الثاني في اللفّة الرابعة بعد أن تجاوز هيوز سائق مكلارين.

وبدأ بيرد حينها بالضغط بقوّة على بويمي، ومن ثمّ أقدم على هجومه الصاروخي عند نهاية الخطّ المستقيم الخلفي لينتزع الصدارة في اللفّة السابعة.

وأصبح تيكتوم أوّل من يُفعّل نظام "أتاك مود" بين رباعيّ الصدارة، لكنّه تراجع عدّة مراكز بعد مروره البطيء من منطقة التفعيل.

وفي حين أنّ فريق جاغوار طلب من بيرد مواصلة الضغط، فإنّ الفارق ارتفع في مرحلة أولى قليلًا قبل أن يعود ليهدأ عند فلك الثانية.

في الأثناء كان باسكال فيرلاين بصدد تحقيق تقدّمٍ جيّد، وبدا أنّه يتّجه لتشكيل تهديد على المتصدّرين.

إذ بعد انطلاقه تاسعًا، بدأ الألماني بالتقدّم إلى أن تمكّن من تجاوز ثنائيّ مكلارين وبدأ بالضغط على بويمي الثاني.

وعندما أجرى بويمي تفعيله لنظام "أتاك مود" فقد قفز الألماني إلى المركز الثاني وبدأ بالضغط على بيرد المتصدّر الذي فعّل هو الآخر نظامه للمرّة الأخيرة.

وكان من اللافت أنّ كلّ تلك الوتيرة جاءت بالتزامن مع حفاظه على الطاقة أكثر من منافسيه.

وفي حين أقدم فيرلاين على محاولته الأولى في نهاية الخطّ المستقيم في اللفّة الـ 25، فإنّه أفرط في تأخير الكبح ما تسبّب في عبوره بشكلٍ واسعٍ قليلًا وهو ما سمح لبيرد باستعادة صدارته.

وبقي فيرلاين يترصّد حينها في اللفّات التالية إلى أن انتزع المركز الأوّل أخيرًا بشكلٍ حاسم في اللفّة الـ 30 عند ذات الموقع.

لكن كان لا يزال عليه تفعيل نظام "أتاك مود" لدقيقة أخرى، وهو ما كان يفرض عليه مواصلة الابتعاد في الأمام لبناء الفارق اللازم لتفعيله والبقاء في الصدارة.

في الأثناء كان دينيس بصدد التقدّم هو الآخر وكانت له طاقة متبقية أكثر من بقيّة منافسيه أمامه، لكنّ الفريق لم يعد يسمعه عبر اللاسلكي.

وتمكّن دينيس من تجاوز بويمي في مرحلة أولى، وأتبعه ببيرد في اللفّة الـ 34 بالتزامن مع تفعيل فيرلاين للدقيقة الأخيرة لنظام "أتاك مود"، وهو ما تركهما ضمن معركة مباشرة على الفوز.

وانطلقت معركة حامية بينهما في اللفّات الأخيرة في ظلّ ضغط دينيس بشكلٍ مثير في اللفّة ما قبل الأخيرة، لكنّ فيرلاين رفع وتيرته في اللفّة الختاميّة ليتشبّث ويضمن الفوز بشكلٍ مثير.

وضمن بيرد آخر مراكز منصّة التتويج لصالح جاغوار، في حين حلّ بويمي في المركز الرابع.

وذهب المركز الخامس إلى رينيه راست لصالح مكلارين، حيث تقدّم على نيك كاسيدي وجون إريك فيرن، في حين أكمل هيوز، وأندريه لوتيرر وميتش إيفانز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: