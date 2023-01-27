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فورمولا إي / جائزة الدرعية 1 تقرير السباق

فورمولا إي: نجم فيرلاين يسطع في سماء الدرعيّة بعد معركة متأخّرة مع دينيس

أحرز الألماني باسكال فيرلاين الفوز بالسباق الافتتاحيّ ضمن جولة الدرعيّة المزدوجة للفورمولا إي وذلك بعد تقدّمه المثير من المركز التاسع نحو الصدارة.

فورمولا إي: نجم فيرلاين يسطع في سماء الدرعيّة بعد معركة متأخّرة مع دينيس

بالرغم من النتيجة التأهيليّة الضعيفة لمحرّكات بورشه، فإنّ وتيرة السباق كانت أفضل بكثير.

وفي حين سيطر سام بيرد وسيباستيان بويمي على الصدارة في النصف الأوّل من عمر السباق، فإنّ فيرلاين وجايك دينيس سائق فريق أندريتي – المتزود بمحرّكات بورشه – حقّقا تقدّمًا مثيرًا انتهى بمعركة بينهما في اللفّات الأخيرة قبل ضمان فيرلاين الفوز بشكلٍ مثير.

وبالعودة إلى مجريات السباق فقد حافظ بويمي على الصدارة عند الانطلاقة مع بقاء ترتيب الأربعة الأوائل على حاله، بينما وقع احتكاكٌ بين رينيه راست وميتش إيفانز عند الانعطاف الأوّل.

في الأثناء حظي أنطونيو فيليكس دا كوستا بانطلاقة جيّدة، لكنّ الحادث أمامه لم يترك له أيّ مجالٍ للمناورة ما تسبّب في اصطدامه بالقسم الخلفي لسيارة دي غراسي قبل أن تتّجه سيارته نحو الجدار.

ودفع ذلك إدارة السباق لإدخال سيارة الأمان، لكنّ تنظيف المسار تمّ سريعًا خاصة مع تحرّك دا كوستا، ليُستأنف السباق في اللفّة الثانية.

وتمكّن بيرد من القفز إلى المركز الثاني في اللفّة الرابعة بعد أن تجاوز هيوز سائق مكلارين.

وبدأ بيرد حينها بالضغط بقوّة على بويمي، ومن ثمّ أقدم على هجومه الصاروخي عند نهاية الخطّ المستقيم الخلفي لينتزع الصدارة في اللفّة السابعة.

وأصبح تيكتوم أوّل من يُفعّل نظام "أتاك مود" بين رباعيّ الصدارة، لكنّه تراجع عدّة مراكز بعد مروره البطيء من منطقة التفعيل.

وفي حين أنّ فريق جاغوار طلب من بيرد مواصلة الضغط، فإنّ الفارق ارتفع في مرحلة أولى قليلًا قبل أن يعود ليهدأ عند فلك الثانية.

في الأثناء كان باسكال فيرلاين بصدد تحقيق تقدّمٍ جيّد، وبدا أنّه يتّجه لتشكيل تهديد على المتصدّرين.

إذ بعد انطلاقه تاسعًا، بدأ الألماني بالتقدّم إلى أن تمكّن من تجاوز ثنائيّ مكلارين وبدأ بالضغط على بويمي الثاني.

وعندما أجرى بويمي تفعيله لنظام "أتاك مود" فقد قفز الألماني إلى المركز الثاني وبدأ بالضغط على بيرد المتصدّر الذي فعّل هو الآخر نظامه للمرّة الأخيرة.

وكان من اللافت أنّ كلّ تلك الوتيرة جاءت بالتزامن مع حفاظه على الطاقة أكثر من منافسيه.

وفي حين أقدم فيرلاين على محاولته الأولى في نهاية الخطّ المستقيم في اللفّة الـ 25، فإنّه أفرط في تأخير الكبح ما تسبّب في عبوره بشكلٍ واسعٍ قليلًا وهو ما سمح لبيرد باستعادة صدارته.

وبقي فيرلاين يترصّد حينها في اللفّات التالية إلى أن انتزع المركز الأوّل أخيرًا بشكلٍ حاسم في اللفّة الـ 30 عند ذات الموقع.

لكن كان لا يزال عليه تفعيل نظام "أتاك مود" لدقيقة أخرى، وهو ما كان يفرض عليه مواصلة الابتعاد في الأمام لبناء الفارق اللازم لتفعيله والبقاء في الصدارة.

في الأثناء كان دينيس بصدد التقدّم هو الآخر وكانت له طاقة متبقية أكثر من بقيّة منافسيه أمامه، لكنّ الفريق لم يعد يسمعه عبر اللاسلكي.

وتمكّن دينيس من تجاوز بويمي في مرحلة أولى، وأتبعه ببيرد في اللفّة الـ 34 بالتزامن مع تفعيل فيرلاين للدقيقة الأخيرة لنظام "أتاك مود"، وهو ما تركهما ضمن معركة مباشرة على الفوز.

وانطلقت معركة حامية بينهما في اللفّات الأخيرة في ظلّ ضغط دينيس بشكلٍ مثير في اللفّة ما قبل الأخيرة، لكنّ فيرلاين رفع وتيرته في اللفّة الختاميّة ليتشبّث ويضمن الفوز بشكلٍ مثير.

وضمن بيرد آخر مراكز منصّة التتويج لصالح جاغوار، في حين حلّ بويمي في المركز الرابع.

وذهب المركز الخامس إلى رينيه راست لصالح مكلارين، حيث تقدّم على نيك كاسيدي وجون إريك فيرن، في حين أكمل هيوز، وأندريه لوتيرر وميتش إيفانز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل النقاط
1   94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 39 47:45.567     25
2   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 39 47:46.098 0.531 0.531 18
3   10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 39 47:49.093 3.526 2.995 15
4   16 Switzerland سيباستيان بويمي United Kingdom فيرجن ريسينغ 39 47:51.615 6.048 2.522 15
5   58 Germany رينيه راست United Kingdom مكلارين 39 47:53.038 7.471 1.423 11
6   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 39 47:53.181 7.614 0.143 8
7   25 France جون إيريك فيرن United States دراغون ريسينغ 39 47:57.961 12.394 4.780 6
8   5 United Kingdom جايك هيوز United Kingdom مكلارين 39 48:00.754 15.187 2.793 4
9   36 Germany أندريه لوتيرر United States أندريتي أوتوسبورت 39 48:01.130 15.563 0.376 2
10   9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 39 48:03.481 17.914 2.351 1
11   1 Belgium ستوفيل فاندورن United States دراغون ريسينغ 39 48:11.874 26.307 8.393  
12   17 France نورمان ناتو Japan نيسان إي.دامس 39 48:12.637 27.070 0.763  
13   11 Brazil لوكاس دي غراسي India ماهيندرا ريسينغ 39 48:14.366 28.799 1.729  
14   33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 39 48:22.885 37.318 8.519  
15   3 Brazil سيرجيو كامارا United Kingdom نيو 39 48:30.601 45.034 7.716  
16   4 South Africa كلفن فان دير لينده Germany فريق أودي سبورت أبت 39 48:45.702 1:00.135 15.101  
17   23 France ساشا فينيستراز Japan نيسان إي.دامس 39 48:55.114 1:09.547 9.412  
18   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا Germany فريق بورشه 38 48:22.025 1 لفّة 1 لفّة  
19   8 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 38 48:38.092 1 لفّة 16.067  
  انسحب 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco مازيراتي ريسينغ 32 40:12.453 7 لفّة 6 لفّة  
  انسحب 51 Switzerland نيكو مولر Germany فريق أودي سبورت أبت 13 17:25.216 26 لفّة 19 لفّة
  
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