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فورمولا إي: نجم دي فريز ومرسيدس يتلألأ في سماء السعوديّة بفوزهما في الدرعية

بدأ حامل اللقب نيك دي فريز وفريقه الصانع الألماني مرسيدس في بدء الموسم بأفضل طريقة ممكنة من خلال تحقيق ثنائيّة كاسحة في السباق الافتتاحيّ من الموسم ضمن جائزة الدرعيّة في المملكة العربيّة السعوديّة.

فورمولا إي: نجم دي فريز ومرسيدس يتلألأ في سماء السعوديّة بفوزهما في الدرعية

ضربت مرسيدس بقوّة منذ التصفيات وأتمّت ذلك عند الانطلاقة لتُحكم قبضتها على الصدارة وطوال مسافة السباق، وفي حين أنّ الفوز كان ليكون متّجهًا لصالح ستوفيل فاندورن، إلّا أنّ خطأه في تفعيل نظام "أتاك مود" أطاح به خلف زميله.

وبالتطرّق إلى تفاصيل السباق فقد نجح دي فريز في اقتناص المركز الثاني من دينيس عند الانطلاقة لتحجز مرسيدس المركزين الأوّل والثاني سريعًا.

في الأثناء كان أنطونيو فيليكس دا كوستا أوّل المنسحبين بعد تعرّضه لضررٍ في نظام تعليقه.

وبدأت المعركة الاستراتيجيّة إثر ذلك على صعيد تفعيل نظام "أتاك مود" والحصول على الطاقة الإضافيّة.

لكن مع مرور 10 دقائق منذ بداية السباق، جمعت حادثة بين أوليفر رولاند وروبن فرينز أدّت إلى اصطدام الأوّل بالحاجز الجانبيّ للمسار وتوقّف سيارته، وفي حين تمّ الاقتصار في البداية على العلم الأصفر، إلّا أنّ موقع الحادث تطلّب اعتماد سيارة الأمان، وهو ما مدّد في عمر السباق بالنظر إلى اعتماد قانونٍ جديد لهذا العام يتطلّب زيادة مدّة السباق بـ 45 ثانية لقاء كلّ دقيقة خلف سيارة الأمان.

واستؤنف السباق بعد قرابة 8 دقائق، حيث سارع العديد من السائقين إلى تفعيل "أتاك مود" للمرّة الثانية.

وجاءت المفاجأة إثر ذلك عندما حاول فاندورن تفعيل "أتاك مود" لكنّه أخطأ في العبور على منطقة التفعيل ما أدّى إلى خسارته للوقت والصدارة لصالح زميله من دون تفعيل النظام. بالتزامن مع ذلك تمكّن أندريه لوتيرر من تجاوز دينيس نحو المركز الثالث.

وبعد رُبع ساعة من الهدوء، أقدم دينيس على محاولة لاستعادة مركزه الثالث في المنعطف الـ 18، لكنّه عبر على الجانب المغبرّ من المسار وكان كبحه متأخّرًا جدًا ما أدّى إلى تراجعه خلف لوتيرر مجدّدًا، لتُساهم كلّ تلك الأحداث في ابتعاد ثنائيّ مرسيدس في الأمام.

وبعد أن عاد لتقليص الفارق على مدار اللفّات التالية، تجاوز دينيس غريمه مجدّدًا لكنّهما احتكّا، وقال سائق أندريتي أنّه "شعر بحدوث ثقبٍ في إطاره"، لكنّ مهندسه طلب منه المواصلة. وفي حين أنّه ابتعد في الأمام، إلّا أنّه واصل التذمّر من وجود خطبٍ ما.

وبدأ تقهقر لوتيرر إثر ذلك نتيجة افتقاره للطاقة المتبقية بالمقارنة مع الآخرين، ليخسر المراكز تباعًا ويجد نفسه خارج العشرة الأوائل.

وتمحور كلّ شيء حينها حول إكمال السباق بقدر الطاقة المتبقية، وهي ما لم تكن مهمّة سهلة.

وعبر دي فريز خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز ليبدأ الموسم بالاتّجاه الصحيح في طريقه للدفاع عن لقبه، والأمر ذاته ينطبق على فريقه مرسيدس الذي حقّق الثنائيّة في السباق الافتتاحيّ لموسمه الأخير في البطولة.

واسترجع جايك دينيس المركز الثالث ليضمن منصّة التتويج أمام سام بيرد الذي تشبّث أمام قطارٍ من السائقين في النهاية.

إذ حلّ لوكاس دي غراسي خلفه مباشرة وتقدّم على إدواردو مورتارا، بينما حلّ نيك كاسيدي سابعًا أمام جون إريك فيرن.

وتمكّن أوليفر أسكيو من الحلول في المركز التاسع ضمن مشاركته الأولى في البطولة، في حين أكمل ميتش إيفانز ترتيب العشرة الأوائل لصالح جاغوار.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 41 52:14.642    
2   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 41 52:15.278 0.636 0.636
3   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 41 52:23.444 8.802 8.166
4   10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 41 52:29.567 14.925 6.123
5   11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 41 52:29.794 15.152 0.227
6   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 41 52:30.657 16.015 0.863
7   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 41 52:31.907 17.265 1.250
8   25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 41 52:39.718 25.076 7.811
9   28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت 41 52:40.341 25.699 0.623
10   9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 41 52:41.962 27.320 1.621
11   94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 41 52:43.423 28.781 1.461
12   22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس 41 52:45.178 30.536 1.755
13   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 41 52:46.163 31.521 0.985
14   29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 41 52:49.214 34.572 3.051
15   7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 41 52:51.423 36.781 2.209
16   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 41 52:54.595 39.953 3.172
17   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 41 52:55.976 41.334 1.381
18   33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 41 53:03.864 49.222 7.888
19   3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 41 53:05.607 50.965 1.743
20   99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ 41 53:31.169 1:16.527 25.562
  انسحب 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 7 8:59.699 34 لفّة 34 لفّة
  انسحب 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 0 52.913 41 لفّة 7 لفّة
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