فورمولا إي: نجم دي فريز ومرسيدس يتلألأ في سماء السعوديّة بفوزهما في الدرعية

ضربت مرسيدس بقوّة منذ التصفيات وأتمّت ذلك عند الانطلاقة لتُحكم قبضتها على الصدارة وطوال مسافة السباق، وفي حين أنّ الفوز كان ليكون متّجهًا لصالح ستوفيل فاندورن، إلّا أنّ خطأه في تفعيل نظام "أتاك مود" أطاح به خلف زميله.

وبالتطرّق إلى تفاصيل السباق فقد نجح دي فريز في اقتناص المركز الثاني من دينيس عند الانطلاقة لتحجز مرسيدس المركزين الأوّل والثاني سريعًا.

في الأثناء كان أنطونيو فيليكس دا كوستا أوّل المنسحبين بعد تعرّضه لضررٍ في نظام تعليقه.

وبدأت المعركة الاستراتيجيّة إثر ذلك على صعيد تفعيل نظام "أتاك مود" والحصول على الطاقة الإضافيّة.

لكن مع مرور 10 دقائق منذ بداية السباق، جمعت حادثة بين أوليفر رولاند وروبن فرينز أدّت إلى اصطدام الأوّل بالحاجز الجانبيّ للمسار وتوقّف سيارته، وفي حين تمّ الاقتصار في البداية على العلم الأصفر، إلّا أنّ موقع الحادث تطلّب اعتماد سيارة الأمان، وهو ما مدّد في عمر السباق بالنظر إلى اعتماد قانونٍ جديد لهذا العام يتطلّب زيادة مدّة السباق بـ 45 ثانية لقاء كلّ دقيقة خلف سيارة الأمان.

واستؤنف السباق بعد قرابة 8 دقائق، حيث سارع العديد من السائقين إلى تفعيل "أتاك مود" للمرّة الثانية.

وجاءت المفاجأة إثر ذلك عندما حاول فاندورن تفعيل "أتاك مود" لكنّه أخطأ في العبور على منطقة التفعيل ما أدّى إلى خسارته للوقت والصدارة لصالح زميله من دون تفعيل النظام. بالتزامن مع ذلك تمكّن أندريه لوتيرر من تجاوز دينيس نحو المركز الثالث.

وبعد رُبع ساعة من الهدوء، أقدم دينيس على محاولة لاستعادة مركزه الثالث في المنعطف الـ 18، لكنّه عبر على الجانب المغبرّ من المسار وكان كبحه متأخّرًا جدًا ما أدّى إلى تراجعه خلف لوتيرر مجدّدًا، لتُساهم كلّ تلك الأحداث في ابتعاد ثنائيّ مرسيدس في الأمام.

وبعد أن عاد لتقليص الفارق على مدار اللفّات التالية، تجاوز دينيس غريمه مجدّدًا لكنّهما احتكّا، وقال سائق أندريتي أنّه "شعر بحدوث ثقبٍ في إطاره"، لكنّ مهندسه طلب منه المواصلة. وفي حين أنّه ابتعد في الأمام، إلّا أنّه واصل التذمّر من وجود خطبٍ ما.

وبدأ تقهقر لوتيرر إثر ذلك نتيجة افتقاره للطاقة المتبقية بالمقارنة مع الآخرين، ليخسر المراكز تباعًا ويجد نفسه خارج العشرة الأوائل.

وتمحور كلّ شيء حينها حول إكمال السباق بقدر الطاقة المتبقية، وهي ما لم تكن مهمّة سهلة.

وعبر دي فريز خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز ليبدأ الموسم بالاتّجاه الصحيح في طريقه للدفاع عن لقبه، والأمر ذاته ينطبق على فريقه مرسيدس الذي حقّق الثنائيّة في السباق الافتتاحيّ لموسمه الأخير في البطولة.

واسترجع جايك دينيس المركز الثالث ليضمن منصّة التتويج أمام سام بيرد الذي تشبّث أمام قطارٍ من السائقين في النهاية.

إذ حلّ لوكاس دي غراسي خلفه مباشرة وتقدّم على إدواردو مورتارا، بينما حلّ نيك كاسيدي سابعًا أمام جون إريك فيرن.

وتمكّن أوليفر أسكيو من الحلول في المركز التاسع ضمن مشاركته الأولى في البطولة، في حين أكمل ميتش إيفانز ترتيب العشرة الأوائل لصالح جاغوار.

نتيجة السباق: