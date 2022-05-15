فورمولا إي: مورتارا يُواصل بسط سيطرته وينطلق أوّلًا في جولة برلين الثانية

عرفت المجموعة الأولى بعض الاختلافات الكبيرة بالمقارنة مع الأمس، حيث تمكّن ستوفيل فاندورن من تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:07.115 ثانية والعبور إلى المرحلة الإقصائيّة رفقة روبن فرينز، ولوكاس دي غراسي، ونيك كاسيدي.

ووجد نيك دي فريز سائق مرسيدس نفسه تحت التحقيق لفشله في التوقّف في منطقة فحص وزن السيارة.

وكانت اللحظات الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية حامية للغاية، حيث في حين كان صاحب قطب الانطلاق الأوّل بالأمس إدواردو مورتارا الأسرع فيها، فإنّ المراكز خلفه كانت متقاربة للغاية، لكن دي فريز عبر مبدئيًا رفقة أنطونيو فيليكس دا كوستا وأندريه لوتيرر.

وجمع ربع النهائيّ الأوّل بين فاندورن ولوتيرر، حيث ارتكب فاندورن خطأً في المنعطف الأوّل أهدر معه كلّ فرصه، حيث لم يتمكّن من التعويض في بقيّة لفّته، ليعبر لوتيرر إلى نصف النهائيّ.

أمّا رُبع النهائيّ الثاني فقد كان أكثر تقاربًا، لكنّ فرينز حسمه لصالحه بأفضليّة 0.014 ثانية فقط أمام دا كوستا.

إثر ذلك أطاح دي فريز بدي غراسي ببعض الأريحيّة ضامنًا مقعدًا له في نصف النهائي.

بدوره واصل مورتارا أداءه الناريّ نهاية هذا الأسبوع، ليتفوّق على كاسيدي بفارق أكثر من رُبع ثانية.

وبالوصول إلى نصف النهائيّ الأوّل، فقد ارتكب فرينز خطأً في المنعطف الخامس وهو ما سمح للوتيرر بالاقتراب منه، لكنّه الهولندي عوّض في آخر منعطفين ليضمن مقعدًا له في النهائي.

وفي حين أنّ أغلب أزمنة السائقين الآخرين كانت تتراجع مع تقدّم الحصّة، ضرب مورتارا بقوّة وتمكّن من الإطاحة بدي فريز ليضرب موعدًا في النهائيّ مع فرينز.

ولم يكن فرينز قادرًا على مجاراة مورتارا في النهائيّ، حيث أحرز سائق فانتوري قطب الانطلاق الأوّل لليوم الثاني على التوالي بعد أن سجّل 1:05.972 دقيقة.

ترتيب شبكة الانطلاق: