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فورمولا إي / جائزة برلين 2 تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: مورتارا يُواصل بسط سيطرته وينطلق أوّلًا في جولة برلين الثانية

أحرز إدواردو مورتارا قطب الانطلاق الأوّل لليوم الثاني على التوالي بعد تغلّبه بأريحيّة على كلّ منافسيه في تصفيات جولة برلين الثانية للفورمولا إي.

فورمولا إي: مورتارا يُواصل بسط سيطرته وينطلق أوّلًا في جولة برلين الثانية

عرفت المجموعة الأولى بعض الاختلافات الكبيرة بالمقارنة مع الأمس، حيث تمكّن ستوفيل فاندورن من تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:07.115 ثانية والعبور إلى المرحلة الإقصائيّة رفقة روبن فرينز، ولوكاس دي غراسي، ونيك كاسيدي.

ووجد نيك دي فريز سائق مرسيدس نفسه تحت التحقيق لفشله في التوقّف في منطقة فحص وزن السيارة.

وكانت اللحظات الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية حامية للغاية، حيث في حين كان صاحب قطب الانطلاق الأوّل بالأمس إدواردو مورتارا الأسرع فيها، فإنّ المراكز خلفه كانت متقاربة للغاية، لكن دي فريز عبر مبدئيًا رفقة أنطونيو فيليكس دا كوستا وأندريه لوتيرر.

وجمع ربع النهائيّ الأوّل بين فاندورن ولوتيرر، حيث ارتكب فاندورن خطأً في المنعطف الأوّل أهدر معه كلّ فرصه، حيث لم يتمكّن من التعويض في بقيّة لفّته، ليعبر لوتيرر إلى نصف النهائيّ.

أمّا رُبع النهائيّ الثاني فقد كان أكثر تقاربًا، لكنّ فرينز حسمه لصالحه بأفضليّة 0.014 ثانية فقط أمام دا كوستا.

إثر ذلك أطاح دي فريز بدي غراسي ببعض الأريحيّة ضامنًا مقعدًا له في نصف النهائي.

بدوره واصل مورتارا أداءه الناريّ نهاية هذا الأسبوع، ليتفوّق على كاسيدي بفارق أكثر من رُبع ثانية.

وبالوصول إلى نصف النهائيّ الأوّل، فقد ارتكب فرينز خطأً في المنعطف الخامس وهو ما سمح للوتيرر بالاقتراب منه، لكنّه الهولندي عوّض في آخر منعطفين ليضمن مقعدًا له في النهائي.

وفي حين أنّ أغلب أزمنة السائقين الآخرين كانت تتراجع مع تقدّم الحصّة، ضرب مورتارا بقوّة وتمكّن من الإطاحة بدي فريز ليضرب موعدًا في النهائيّ مع فرينز.

ولم يكن فرينز قادرًا على مجاراة مورتارا في النهائيّ، حيث أحرز سائق فانتوري قطب الانطلاق الأوّل لليوم الثاني على التوالي بعد أن سجّل 1:05.972 دقيقة.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الفريق
1 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري
2 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ
3 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس
4 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه
5 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه
6 11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري
7 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس
8 25 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه
9 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ
10 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ
11 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ
12 22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس
13 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو
14 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ
15 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت
16 99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ
17 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ
18 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس
19 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه
20 33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو
21 28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت
22 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ
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