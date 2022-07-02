فورمولا إي: مورتارا ينتزع صدارة البطولة بفوزه في مراكش

أحرز السويسري فوزه الثالث هذا الموسم ضمن جولة المغرب الحامية التي واجهت فيها الفرق تحدي الإبقاء على حرارة البطاريات تحت السيطرة في الأجواء الحارة، وهو ما أنتج تفعيلات مبكّرة لنظام "أتاك مود" بشكلٍ غير معتادٍ بالنسبة للمتصدّرين.

وحافظ مورتارا على مركزه الثاني عند الانطلاقة، في الوقت الذي حاول فيه فريق تيشيتاه تفعيل نظام سائقَيه مبكّرًا، وهو ما دفع مورتارا إلى الصدارة.

لكنّه عاد إلى المركز الثاني في اللفّة التالية عندما فعّل هو الآخر نظامه، في حين عاد دا كوستا لإكمال التفعيل الثاني حال انتهاء مدّة نظامه الأوّل في اللفّة الثامنة.

إلّا أنّ مورتارا بقي للفّة إضافيّة قبل التفعيل الثاني، وهو ما منحه فجوة كافية للعودة في الصدارة.

وبدأ سائق فانتوري بالحفاظ على صدارته منذ ذلك الحين، في الوقت الذي تعيّن فيه على ثنائيّ تيشيتاه صدّ هجمات ميتش إيفانز وأوليفر رولاند.

لكن أصبح من الواضح أنّ جون-إريك فيرن كان يُحافظ على الطاقة من أجل الضغط في اللفّات الأخيرة بعد أن تراجع إلى المركز السادس في مرحلة ما، حيث عاد ليبدأ بالتقدّم من جديد ليعود على المركز الثالث، بينما كان دا كوستا أمامه.

وفي ظلّ وجود فيرن في دائرة المنافسة على البطولة فقد قام الفريق بمبادلة مركزيهما، وبالرغم من تمتّعه بـ 2% من الطاقة الإضافيّة، لم يتمكّن الفرنسي من تقليص الفارق مع مورتارا، وهو ما دفع دا كوستا لحثّ فريقه على مبادلة المراكز مجدّدًا بالنظر إلى تبخّر أفضليّة طاقة فيرن وهو ما فعله الفريق.

لكن بالرغم من اقتراب البرتغالي من مورتارا، إلّا أنّه لم يكن قادرًا على تجاوزه، ليعبر مورتارا خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز.

في المقابل تراجع فيرن قرب نهاية السباق ووجد نفسه عرضة لهجمات إيفانز الذي تمكّن من اقتناص آخر مراكز منصّة التتويج منه.

وتقدّم لوكاس دي غراسي في الترتيب ليحلّ خامسًا على متن سيارة فانتوري الثانية، وتقدّم بفارقٍ طفيلٍ على نيك دي فريز سائق مرسيدس.

أمّا المركز السابع فقد كان من نصيب جايك دينيس بعد تفوّقه على ستوفيل فاندورن وسام بيرد، في حين أكمل أوليفر رولاند ترتيب العشرة الأوائل إثر تراجعه في المراحل الأخيرة.

نتيجة السباق: