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فورمولا إي: مورتارا ينتزع صدارة البطولة بفوزه في مراكش

صدّ إدواردو مورتارا هجومًا متأخّرًا من أنطونيو فيليكس دا كوستا صاحب قطب الانطلاق الأوّل ليُحقّق الفوز بسباق جائزة مراكش للفورمولا إي وينتزع من خلاله صدارة الترتيب العام.

فورمولا إي: مورتارا ينتزع صدارة البطولة بفوزه في مراكش

أحرز السويسري فوزه الثالث هذا الموسم ضمن جولة المغرب الحامية التي واجهت فيها الفرق تحدي الإبقاء على حرارة البطاريات تحت السيطرة في الأجواء الحارة، وهو ما أنتج تفعيلات مبكّرة لنظام "أتاك مود" بشكلٍ غير معتادٍ بالنسبة للمتصدّرين.

وحافظ مورتارا على مركزه الثاني عند الانطلاقة، في الوقت الذي حاول فيه فريق تيشيتاه تفعيل نظام سائقَيه مبكّرًا، وهو ما دفع مورتارا إلى الصدارة.

لكنّه عاد إلى المركز الثاني في اللفّة التالية عندما فعّل هو الآخر نظامه، في حين عاد دا كوستا لإكمال التفعيل الثاني حال انتهاء مدّة نظامه الأوّل في اللفّة الثامنة.

إلّا أنّ مورتارا بقي للفّة إضافيّة قبل التفعيل الثاني، وهو ما منحه فجوة كافية للعودة في الصدارة.

وبدأ سائق فانتوري بالحفاظ على صدارته منذ ذلك الحين، في الوقت الذي تعيّن فيه على ثنائيّ تيشيتاه صدّ هجمات ميتش إيفانز وأوليفر رولاند.

لكن أصبح من الواضح أنّ جون-إريك فيرن كان يُحافظ على الطاقة من أجل الضغط في اللفّات الأخيرة بعد أن تراجع إلى المركز السادس في مرحلة ما، حيث عاد ليبدأ بالتقدّم من جديد ليعود على المركز الثالث، بينما كان دا كوستا أمامه.

وفي ظلّ وجود فيرن في دائرة المنافسة على البطولة فقد قام الفريق بمبادلة مركزيهما، وبالرغم من تمتّعه بـ 2% من الطاقة الإضافيّة، لم يتمكّن الفرنسي من تقليص الفارق مع مورتارا، وهو ما دفع دا كوستا لحثّ فريقه على مبادلة المراكز مجدّدًا بالنظر إلى تبخّر أفضليّة طاقة فيرن وهو ما فعله الفريق.

لكن بالرغم من اقتراب البرتغالي من مورتارا، إلّا أنّه لم يكن قادرًا على تجاوزه، ليعبر مورتارا خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز.

في المقابل تراجع فيرن قرب نهاية السباق ووجد نفسه عرضة لهجمات إيفانز الذي تمكّن من اقتناص آخر مراكز منصّة التتويج منه.

وتقدّم لوكاس دي غراسي في الترتيب ليحلّ خامسًا على متن سيارة فانتوري الثانية، وتقدّم بفارقٍ طفيلٍ على نيك دي فريز سائق مرسيدس.

أمّا المركز السابع فقد كان من نصيب جايك دينيس بعد تفوّقه على ستوفيل فاندورن وسام بيرد، في حين أكمل أوليفر رولاند ترتيب العشرة الأوائل إثر تراجعه في المراحل الأخيرة.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 34     129.5
2   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه 34 2.297 2.297 129.4
3   9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 34 6.270 3.973 129.2
4   25 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه 34 6.965 0.695 129.2
5   11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 34 7.787 0.822 129.1
6   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 34 8.394 0.607 129.1
7   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 34 12.084 3.690 128.9
8   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 34 14.541 2.457 128.8
9   10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 34 15.048 0.507 128.8
10   30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 34 15.270 0.222 128.8
11   28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت 34 16.336 1.066 128.7
12   94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 34 30.043 13.707 128.1
13   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 34 31.970 1.927 128.0
14   29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 34 32.332 0.362 128.0
15   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 34 32.364 0.032 128.0
16   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 34 33.707 1.343 128.0
17   3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 34 35.018 1.311 127.9
18   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 34 35.686 0.668 127.9
19   99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ 34 40.887 5.201 127.6
20   7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 34 42.764 1.877 127.6
  انسحب 22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس 32 2 لفّة 2 لفّة  
  انسحب 33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 28 6 لفّة 4 لفّة  
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