فورمولا إي: مورتارا يمنح ماهيندرا البول بوزيشن في برلين متفوقًا على فاندورن
سجّل إدواردو مورتارا البول بوزيشن الأول له منذ عامين من بوابة جائزة برلين الكبرى لصالح فريقه ماهيندرا في الفورمولا إي، وذلك بعدما تفوق على ستوفيل فاندورن.
الصورة من قبل: دوم رومني / صور لات
سجل مورتارا زمنًا بلغ دقيقة و01.741 ثانية خلال معركته الثنائية الأخيرة ليحصد النقاط الأولى لماهيندرا هذا الموسم بعد البداية الصعبة للفريق الهندي.
وتفوق مورتارا ب، 0.011 ثانية على فاندورن في المقطع الأول، قبل أن يخسر الوقت خلال خروجه من المنعطف السابع الحاد، ليعبر خط النهاية بفارق 0.267 ثانية.
في المقابل، تفوق فاندورن على سيرجيو سيتي كامارا بـ 0.167 ثانية في نصف النهائي، بينما نجح مورتارا بالعودة من مقطع أول بطيئ ليهزم جان-إريك فيرن بعشر من الثانية.
باسكال فيرلاين متصدر الترتيب خسر في ربع النهائي أمام فيرن بفارق بلغ 0.082 ثانية فقط، بينما تقدم فاندورن على حساب ماكسيمليان غونتر سائق مازيراتي.
كما أخفقت كذلك سيارة مازيراتي الثانية التي يقودها جيهان داروفالا في التقدم بعد خسارتها أمام مورتارا.
فيما تمكن لوكاس دي غراسي من العبور إلى المعارك الثنائية للمرة الأولى هذا الموسم، لكنه خسر أمام سيتي كامارا.
هذا وتصدر مورتارا مجموعة التصفيات الأولى رغم احتكاكه بالحواجز عند المنعطف الأخير، حيث تقدم على فيرلاين، فيرن وداروفالا الذين عبروا معه إلى المنافسات الثنائية.
في حين أخفق في ذلك كل من أنطونيو فيلكس دا كوستا، ميتش إيفانز، دان تيكتوم، جوردان كينغ وساشا فينيستراز.
دي غراسي هو من تصدر مجموعة التصفيات الثانية متقدمًا على غونتر، فاندورن وسيتي كامارا.
بينما أخفق المنافس على اللقب نيك كاسيدي في العبور بفارق 0.079 ثانية وانضم إليه كيلفن فان دي ليند، تايلور برنارد، أوليفر رولاند، جاك هيوز وبول آرون.
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