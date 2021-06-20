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فورمولا إي / جائزة بويبلا 2 تقرير السباق

فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق بويبلا الثاني ويتقدم لصدارة الترتيب

نجح إدواردو مورتارا وفريقه فينتوري ريسينغ في القيام باستراتيجة بارعة مكّنتهما من تحقيق الفوز الثاني لكل منهما في الفورمولا إي من بوابة سباق بويبلا الثاني، في الوقت الذي تقدم فيه السائق السويسري إلى صدارة الترتيب.

فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق بويبلا الثاني ويتقدم لصدارة الترتيب

استفاد مورتارا من المعركة الدائرى بين المنطلقين من الصف الأول أوليفر رولاند وباسكال فيرلاين ليتقدم بوضع الهجوم الثاني له إلى الصدارة ويعود من لفة الجوكر الخاصة به ضمن هواء نظيف.

حيث تمكن من إبقاء فيرلاين في الخلف بفضل إيجاده وقتًا بثبات عند المنعطف الـ 15 الأخير منع سائق بورشه من إيجاد فرصة التجاوز.

ولكن بدا بأن فيرلاين يمارس اللعبة طويلة الأمد ويبقى في عامل السحب الخاص بغريمه.

مع ذلك، وعندما بدا بأنه جاهز للهجوم، ارتكب الألماني خطأ بسطيًا كلّفه 1.5 ثانية، إذ فقد السيطرة على سيارته بعض الشيء عند المنعطف السابع قبل أن يخرج عن المسار ويلحق الضرر بإطاراته.

وقد سمح ذلك لمورتارا بتحقيق فوز مريح بفارق 2.296 ثانية، ليحقق فوزه الثاني في الفورمولا إي بعد اعتلائه العتبة العليا لمنصة التتويج في هونغ كونع في 2019، كما بات في صدارة الترتيب لهذا الموسم بفارق 10 نقاط.

فيرلاين اكتفى بالمركز الثاني - لكنه تحت التحقيق من جديد لإفراطه في استخدام الطاقة القُصوى - إذ تقدم على نيك كاسيدي.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد قام رولاند بانطلاقة قوية، في حين كانت انطلاقة فيرلارين بطيئة ما سمح للمتصدر بالتقدم في الأمام، بينما استغل مورتارا ذلك ليتجاوز الألماني تحت الكبح.

بعد ذلك، فعّل رولاند وضع الهجوم في مناسبتين متتاليتين في وقت مبكر، لكنه ارتكب خطأ عند المنعطف العاشر واصطدم بالحواجز ليتراجع في الترتيب.

لكنه عاد ليُكمل السباق رابعًا خلف كاسيدس، متقدمًا على جايك دينيس وأليكس لين.

فيما كان المركز السابع من نصيب ماكسيمليان غونتر أمام جان-إريك فيرن، وقد أكمل ميتش إيفانز ورينيه راست ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق النقاط
1   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 32 46:41.685   25
2   99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 32 46:43.981 2.296 18
3   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 32 46:45.854 4.169 15
4   22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 32 46:48.597 6.912 12
5   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 32 46:51.671 9.986 10
6   94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 32 46:52.315 10.630 8
7   28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 32 46:52.653 10.968 6
8   25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 32 47:02.796 21.111 4
9   20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 32 47:02.946 21.261 2
10   33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 32 47:03.581 21.896 1
11   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 32 47:03.901 22.216  
12   10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 32 47:09.630 27.945  
13   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 32 47:10.263 28.578  
14   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 32 47:17.405 35.720  
15   6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 32 47:22.712 41.027  
16   7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 32 47:22.714 41.029  
17   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 32 47:27.935 46.250  
18   11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 32 48:08.158 1:26.473  
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فورمولا إي: رولاند يتفوّق على فيرلاين وينطلق أوّلًا في سباق بويبلا الثاني

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