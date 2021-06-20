فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق بويبلا الثاني ويتقدم لصدارة الترتيب

استفاد مورتارا من المعركة الدائرى بين المنطلقين من الصف الأول أوليفر رولاند وباسكال فيرلاين ليتقدم بوضع الهجوم الثاني له إلى الصدارة ويعود من لفة الجوكر الخاصة به ضمن هواء نظيف.

حيث تمكن من إبقاء فيرلاين في الخلف بفضل إيجاده وقتًا بثبات عند المنعطف الـ 15 الأخير منع سائق بورشه من إيجاد فرصة التجاوز.

ولكن بدا بأن فيرلاين يمارس اللعبة طويلة الأمد ويبقى في عامل السحب الخاص بغريمه.

مع ذلك، وعندما بدا بأنه جاهز للهجوم، ارتكب الألماني خطأ بسطيًا كلّفه 1.5 ثانية، إذ فقد السيطرة على سيارته بعض الشيء عند المنعطف السابع قبل أن يخرج عن المسار ويلحق الضرر بإطاراته.

وقد سمح ذلك لمورتارا بتحقيق فوز مريح بفارق 2.296 ثانية، ليحقق فوزه الثاني في الفورمولا إي بعد اعتلائه العتبة العليا لمنصة التتويج في هونغ كونع في 2019، كما بات في صدارة الترتيب لهذا الموسم بفارق 10 نقاط.

فيرلاين اكتفى بالمركز الثاني - لكنه تحت التحقيق من جديد لإفراطه في استخدام الطاقة القُصوى - إذ تقدم على نيك كاسيدي.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد قام رولاند بانطلاقة قوية، في حين كانت انطلاقة فيرلارين بطيئة ما سمح للمتصدر بالتقدم في الأمام، بينما استغل مورتارا ذلك ليتجاوز الألماني تحت الكبح.

بعد ذلك، فعّل رولاند وضع الهجوم في مناسبتين متتاليتين في وقت مبكر، لكنه ارتكب خطأ عند المنعطف العاشر واصطدم بالحواجز ليتراجع في الترتيب.

لكنه عاد ليُكمل السباق رابعًا خلف كاسيدس، متقدمًا على جايك دينيس وأليكس لين.

فيما كان المركز السابع من نصيب ماكسيمليان غونتر أمام جان-إريك فيرن، وقد أكمل ميتش إيفانز ورينيه راست ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: