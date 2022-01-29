فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق الدرعيّة الثاني الجنوني

واصلت المملكة العربيّة السعوديّة تقديم سباقات عالية الإثارة وهذه المرّة من خلال السباق الثاني في الدرعيّة.

وكان دي فريز قد حافظ على الصدارة أمام مورتارا عند الانطلاقة، في الوقت الذي أقدم فيه فرينز على محاولة من الخارج لكنّه بقي ثالثًا.

وعلى عكس المحاكاة خلال التجارب الحرّة، فإنّ وتيرة ثنائيّ دي.اس تيشيتاه كانت ضعيفة خلال السباق وهو ما أدّى إلى تراجع جون-إريك فيرن وأنطونيو فيليكس دا كوستا إلى الخلف بنسقٍ سريع.

وكان فرينز أوّل من فعّل نظام "أتاك مود" بين رباعي الصدارة وهو ما أدّى إلى تراجعه خلف دي غراسي.

وتبعه في اللفّة التالية الثلاثة الآخرون، وهو ما أبقى دي فريز في الصدارة أمام مورتارا بينما استعاد فرينز مركزه الثالث أمام دي غراسي في ظلّ ابتعادهم بشكلٍ تدريجي عن بقيّة منافسيهم.

ولدى إقدام السائقين على السلسلة الثانية من تفعيل نظام "أتاك مود"، فقد كان دي غراسي أوّلهم هذه المرّة وتمكّن من تجاوز فرينز عندما فعّل الأخير نظامه في اللفّة التالية.

وسرعان ما وجد البرازيلي نفسه في المركز الثاني خلف دي فريز المتصدّر عندما فعّل مورتارا نظامه هو الآخر.

وبالفعل أقدم دي غراسي على الانغماس من الجهة الخارجيّة للمنعطف الـ 18 بعد الخطّ المستقيم وحدث احتكاكٌ بينه وبين دي فريز، لكنّ سائق فانتوري انتزع الصدارة، بالرغم من أنّ تلك الواقعة كانت تحت التحقيق في مرحلة أولى قبل أن يعتبر المراقبون أنّها سليمة.

وتواصلت متاعب دي فريز عندما تقدّم عليه مورتارا كذلك، ولم يكتفِ الأخير بذلك بل شقّ طريقه وتجاوز دي غراسي نحو الصدارة.

واختار دي فريز أخيرًا تفعيل نظام "أتاك مود" مع بقاء 19 دقيقة على النهاية ليتراجع إلى المركز الرابع، وما زاد الطينة بلّة تبقي طاقة أقلّ له بالمقارنة مع منافسيه الثلاثة أمامه.

وبشكلٍ مفاجئ ومع بقاء 15 دقيقة على النهاية فقد تراجعت وتيرة المتصدّرين قليلًا وهو ما أدّى إلى تشكّل قطارٍ مطوّلٍ من السيارات، وهو ما وضع دي فريز أمام خطر فيرن ووقع احتكاكٌ بينهما وبدأ سائق مرسيدس بالتراجع إلى الخلف بشكلٍ كبير نحو المركز التاسع.

وتمكّن فرينز إثر ذلك من تجاوز دي غراسي نحو المركز الثاني، لكنّ السباق توقّف إثر ذلك عبر دخول سيارة الأمان بسبب توقّف سيارة أليكسندر سيمز إلى جانب المسار بعد اصطدامه بالجدار بشكلٍ جانبي.

وخرجت سيارة الأمان في اللفّة الختاميّة ما ترك السائقين أمام منعطفات قليلة قبل عبور خطّ النهاية، لكنّ مورتارا حافظ على الصدارة مُحقّقًا الفوز أمام فرينز ودي غراسي.

وذهب المركز الرابع إلى أندريه لوتيرر الذي تقدّم على جايك دينيس وفيرن.

وتعافى ستوفيل فاندورن قليلًا خلال السباق ليحلّ سابعًا أمام أوليفر رولاند، بينما أكمل باسكال فيرلاين ودي فريز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: