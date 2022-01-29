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فورمولا إي / جائزة الدرعيّة 2 تقرير السباق

فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق الدرعيّة الثاني الجنوني

أحرز إدواردو مورتارا الفوز بسباق جائزة الدرعيّة الثاني للفورمولا إي بعد استراتيجيّة رائعة وأحداث ودراما عالية مع السائقين الآخرين وعلى رأسهم فائز الأمس نيك دي فريز.

فورمولا إي: مورتارا يفوز بسباق الدرعيّة الثاني الجنوني

واصلت المملكة العربيّة السعوديّة تقديم سباقات عالية الإثارة وهذه المرّة من خلال السباق الثاني في الدرعيّة.

وكان دي فريز قد حافظ على الصدارة أمام مورتارا عند الانطلاقة، في الوقت الذي أقدم فيه فرينز على محاولة من الخارج لكنّه بقي ثالثًا.

وعلى عكس المحاكاة خلال التجارب الحرّة، فإنّ وتيرة ثنائيّ دي.اس تيشيتاه كانت ضعيفة خلال السباق وهو ما أدّى إلى تراجع جون-إريك فيرن وأنطونيو فيليكس دا كوستا إلى الخلف بنسقٍ سريع.

وكان فرينز أوّل من فعّل نظام "أتاك مود" بين رباعي الصدارة وهو ما أدّى إلى تراجعه خلف دي غراسي.

وتبعه في اللفّة التالية الثلاثة الآخرون، وهو ما أبقى دي فريز في الصدارة أمام مورتارا بينما استعاد فرينز مركزه الثالث أمام دي غراسي في ظلّ ابتعادهم بشكلٍ تدريجي عن بقيّة منافسيهم.

ولدى إقدام السائقين على السلسلة الثانية من تفعيل نظام "أتاك مود"، فقد كان دي غراسي أوّلهم هذه المرّة وتمكّن من تجاوز فرينز عندما فعّل الأخير نظامه في اللفّة التالية.

وسرعان ما وجد البرازيلي نفسه في المركز الثاني خلف دي فريز المتصدّر عندما فعّل مورتارا نظامه هو الآخر.

وبالفعل أقدم دي غراسي على الانغماس من الجهة الخارجيّة للمنعطف الـ 18 بعد الخطّ المستقيم وحدث احتكاكٌ بينه وبين دي فريز، لكنّ سائق فانتوري انتزع الصدارة، بالرغم من أنّ تلك الواقعة كانت تحت التحقيق في مرحلة أولى قبل أن يعتبر المراقبون أنّها سليمة.

وتواصلت متاعب دي فريز عندما تقدّم عليه مورتارا كذلك، ولم يكتفِ الأخير بذلك بل شقّ طريقه وتجاوز دي غراسي نحو الصدارة.

واختار دي فريز أخيرًا تفعيل نظام "أتاك مود" مع بقاء 19 دقيقة على النهاية ليتراجع إلى المركز الرابع، وما زاد الطينة بلّة تبقي طاقة أقلّ له بالمقارنة مع منافسيه الثلاثة أمامه.

وبشكلٍ مفاجئ ومع بقاء 15 دقيقة على النهاية فقد تراجعت وتيرة المتصدّرين قليلًا وهو ما أدّى إلى تشكّل قطارٍ مطوّلٍ من السيارات، وهو ما وضع دي فريز أمام خطر فيرن ووقع احتكاكٌ بينهما وبدأ سائق مرسيدس بالتراجع إلى الخلف بشكلٍ كبير نحو المركز التاسع.

 وتمكّن فرينز إثر ذلك من تجاوز دي غراسي نحو المركز الثاني، لكنّ السباق توقّف إثر ذلك عبر دخول سيارة الأمان بسبب توقّف سيارة أليكسندر سيمز إلى جانب المسار بعد اصطدامه بالجدار بشكلٍ جانبي.

وخرجت سيارة الأمان في اللفّة الختاميّة ما ترك السائقين أمام منعطفات قليلة قبل عبور خطّ النهاية، لكنّ مورتارا حافظ على الصدارة مُحقّقًا الفوز أمام فرينز ودي غراسي.

وذهب المركز الرابع إلى أندريه لوتيرر الذي تقدّم على جايك دينيس وفيرن.

وتعافى ستوفيل فاندورن قليلًا خلال السباق ليحلّ سابعًا أمام أوليفر رولاند، بينما أكمل باسكال فيرلاين ودي فريز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 35 47:02.131    
2   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 35 47:02.582 0.451 0.451
3   11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 35 47:03.043 0.912 0.461
4   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 35 47:03.256 1.125 0.213
5   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 35 47:03.777 1.646 0.521
6   25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 35 47:05.297 3.166 1.520
7   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 35 47:05.699 3.568 0.402
8   30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 35 47:06.366 4.235 0.667
9   94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 35 47:07.093 4.962 0.727
10   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 35 47:07.425 5.294 0.332
11   9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 35 47:08.003 5.872 0.578
12   28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت 35 47:08.863 6.732 0.860
13   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 35 47:10.824 8.693 1.961
14   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 35 47:11.146 9.015 0.322
15   22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس 35 47:11.595 9.464 0.449
16   10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 35 47:13.821 11.690 2.226
17   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 35 47:16.104 13.973 2.283
18   7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 35 47:16.652 14.521 0.548
19   3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 35 47:17.136 15.005 0.484
20   33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 35 47:18.875 16.744 1.739
21   99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ 35 47:19.812 17.681 0.937
  انسحب 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 29 34:40.969 6 لفّة 6 لفّة
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فورمولا إي: دي فريز يتفوّق بـ 0.005 ثانية على مورتارا لينطلق أوّلًا في سباق الدرعيّة الثاني
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