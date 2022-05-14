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فورمولا إي / جائزة برلين 1 تقرير السباق

فورمولا إي: مورتارا يصد هجوم فيرن ويحرز الفوز في برلين

نجح إدواردو مورتارا في ترجمة قطب انطلاقه الأول في الفورمولا إي إلى فوز محكم بسباق برلين، وذلك بعدما تمكن من صد الهجوم المتأخر من جان-إريك فيرن.

فورمولا إي: مورتارا يصد هجوم فيرن ويحرز الفوز في برلين

استفاد مورتارا من خطأ ارتكبه فيرن الذي سيق للهجوم على سائق فينتوري عند المنعطف السادس قبل 3 لفات من النهاية وانحرف عن المسار قبل عودته ولكن بعد خسارة أكثر من ثانية لصالح المتصدر.

وسمح ذلك لمورتارا بالابتعاد في الأمام ليضمن فوزه الثاني هذا الموسم وليعود إلى الأربعة الأوائل في ترتيب السائقين.

وبعد أن نجح في مقاومة إغراء تفعيل وضع هجومه الأخير حتى اللفة 31، انتظر مورتارا حتى فعّل كل من ملاحقيه ستوفيل فاندورن وأندريه لوتيرر وضع الهجوم الأخير لديه، ما منحه وقتًا ثمينًا مع طاقة تقدر بـ 250 كيلوواط أمام غريميه.

لوتيرر، الذي كان في الصدارة بحلول ذلك الوقت، تم تجاوزه من قِبَل فاندورن ومورتارا بمجرد أن تلاشى وضع الهجوم لدى سائق بورشه، لكن فاندورن كذلك سرعان ما وقع في فخ سائق فينتوري عند المنعطف السادس.

لاحقًا، تقدم فيرن إلى المنافسة ونجح بتجاوز لوتيرر، ومن ثمّ استخدم دفعة الجهمور ليتجاوز كذلك فاندورن إلى المركز الثاني.

ومن هنا بدأ سائق "دي اس تيتشيتاه" بملاحقة مورتارا حيث كانت لديه نسبة إضافية من الطاقة بالدخول إلى اللفات الأخيرة.

ومع تواصل ملاحقته للمتصدر، بات فيرن على ذات مستوى الطاقة مثل مورتارا الذي سرعان ما توقع حركة فيرن عند المنعطف السادس في اللفة 38.

ومع اضطراره للانحراف عن المسار، خسر فيرن زخمه وسرعان ما تعين عليه إمضاء اللفات الأخيرة من السباق في محاولة صد هجوم فاندورن ولوتيرر.

وبذلك باتت لدى مورتارا المساحة لعدم استنفاذ طاقته وتحقيق فوز مستحق، فيما اكتفى فيرن بالمركز الثاني أمام فاندورن.

لوتيرر أكمل السباق الأول من سباقي موطنه رابعًا أمام ميتش إيفانز، باسكال فيرلاين وسام بيرد.

وقد أكمل أنطونيو فيلكس دا كوستا، أليكسندر سيمز ونيك دي فريز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 40 46:16.175  
2   25 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه 40 46:17.957 1.782
3   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 40 46:18.162 1.987
4   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 40 46:18.754 2.579
5   9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 40 46:19.364 3.189
6   94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 40 46:21.580 5.405
7   10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 40 46:21.858 5.683
8   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه 40 46:22.575 6.400
9   29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 40 46:22.744 6.569
10   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 40 46:22.777 6.602
11   30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 40 46:24.316 8.141
12   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 40 46:26.054 9.879
13   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 40 46:29.489 13.314
14   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 40 46:31.450 15.275
15   28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت 40 46:38.246 22.071

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