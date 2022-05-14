فورمولا إي: مورتارا يصد هجوم فيرن ويحرز الفوز في برلين

استفاد مورتارا من خطأ ارتكبه فيرن الذي سيق للهجوم على سائق فينتوري عند المنعطف السادس قبل 3 لفات من النهاية وانحرف عن المسار قبل عودته ولكن بعد خسارة أكثر من ثانية لصالح المتصدر.

وسمح ذلك لمورتارا بالابتعاد في الأمام ليضمن فوزه الثاني هذا الموسم وليعود إلى الأربعة الأوائل في ترتيب السائقين.

وبعد أن نجح في مقاومة إغراء تفعيل وضع هجومه الأخير حتى اللفة 31، انتظر مورتارا حتى فعّل كل من ملاحقيه ستوفيل فاندورن وأندريه لوتيرر وضع الهجوم الأخير لديه، ما منحه وقتًا ثمينًا مع طاقة تقدر بـ 250 كيلوواط أمام غريميه.

لوتيرر، الذي كان في الصدارة بحلول ذلك الوقت، تم تجاوزه من قِبَل فاندورن ومورتارا بمجرد أن تلاشى وضع الهجوم لدى سائق بورشه، لكن فاندورن كذلك سرعان ما وقع في فخ سائق فينتوري عند المنعطف السادس.

لاحقًا، تقدم فيرن إلى المنافسة ونجح بتجاوز لوتيرر، ومن ثمّ استخدم دفعة الجهمور ليتجاوز كذلك فاندورن إلى المركز الثاني.

ومن هنا بدأ سائق "دي اس تيتشيتاه" بملاحقة مورتارا حيث كانت لديه نسبة إضافية من الطاقة بالدخول إلى اللفات الأخيرة.

ومع تواصل ملاحقته للمتصدر، بات فيرن على ذات مستوى الطاقة مثل مورتارا الذي سرعان ما توقع حركة فيرن عند المنعطف السادس في اللفة 38.

ومع اضطراره للانحراف عن المسار، خسر فيرن زخمه وسرعان ما تعين عليه إمضاء اللفات الأخيرة من السباق في محاولة صد هجوم فاندورن ولوتيرر.

وبذلك باتت لدى مورتارا المساحة لعدم استنفاذ طاقته وتحقيق فوز مستحق، فيما اكتفى فيرن بالمركز الثاني أمام فاندورن.

لوتيرر أكمل السباق الأول من سباقي موطنه رابعًا أمام ميتش إيفانز، باسكال فيرلاين وسام بيرد.

وقد أكمل أنطونيو فيلكس دا كوستا، أليكسندر سيمز ونيك دي فريز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: