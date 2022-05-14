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فورمولا إي / جائزة برلين 1 تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: مورتارا يُحرز قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في برلين

أحرز إدواردو مورتارا قطب الانطلاق الأوّلد لجائزة برلين للفورمولا إي بعد تفوّقه على أليكسندر سيمز مفاجأة التصفيات في النهائيّ.

فورمولا إي: مورتارا يُحرز قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في برلين

كان الأداء متقاربًا للغاية في منافسات المجموعة الأولى متقاربة للغاية إلى أن تمكّن باسكال فيرلاين من تسجيل لفّة صاروخيّة في اللحظات الأخيرة والتي بلغت 1:06.532 دقيقة.

وعبر صاحب الأرض والجمهور رفقة ستوفيل فاندورن وإدواردو مورتارا وسيرجيو سيتي كامارا إلى المرحلة الإقصائيّة.

في المقابل قدّمت المجموعة الثانية نتائج مفاجئة بعض الشيء عبر خروج أسماء كبيرة مثل حامل اللقب نيك دي فريز سائق مرسيدس.

في الأثناء سجّل أنطونيو فيليكس دا كوستا الزمن الأسرع في هذه المجموعة والبالغ 1:06.739 دقيقة، وعبر رفقة أندريه لوتيرر، وجون-إريك فيرن وسيباستيان بويمي إلى المرحلة الإقصائيّة.

لكنّ بويمي سُرعان ما عُوقب لعدم إيفائه بالزمن الأدنى لوقفات الصيانة، حيث تمّ استبعاده، وعبر أليكسندر سيمز عوضًا عنه.

وجاء رُبع النهائيّ الأوّل ليجمع فيرلاين بسيمز، حيث حقّق سيمز المفاجأة عبر لفّة صاروخيّة مُسجّلًا 1:05.9 دقيقة.

وتواصلت المفاجآت في رُبع النهائيّ الثاني، حيث تمكّن فيرن من الإطاحة بفاندورن ليعبر إلى نصف النهائيّ.

لكنّ رُبع النهائيّ الثالث كان حابسًا للأنفاس وكان الأكثر تقاربًا، حيث نجح مورتارا في العبور بفارق 0.008 ثانية فقط عن لوتيرر.

في المقابل حصل دا كوستا على عبورٍ سلسٍ نحو نصف النهائيّ بعد تفوّقه على سيرجيو سيتي كامارا.

وكان نصف النهائيّ الأوّل ناريًا بشكلٍ لا يُصدّق بين سيمز وفيرن، حيث سجّل كلاهما ذات الزمن حتّى الجزء بالألف من الثانية، وهو ما ترك الجميع مندهشًا وبانتظار قرار إدارة السباق لتحديد من سيعبر إلى النهائيّ، حيث أكّد أنّ من سجّل زمنه قبل الآخر، وهو سيمز في هذه الحالة، هو العابر.

لكنّ فيرن لم يكن مقتنعًا، حيث قال: "هذا أغبى قانون رأيته، لقد كنت أسرع منه في القسم السابق".

أمّا نصف النهائيّ الثاني فقد عرف عبور مورتارا بعد تفوّقه على دا كوستا بـ 0.085 ثانية.

وعبر سيمز خطّ النهاية أوّلًا في النهائي، وكان متقدّمًا حينها على مورتارا، لكنّ الأخير عوّض في المقطع الأخير وقلب تأخّره ليخطف قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته.

وسينطلق ثنائيّ دي اس تيشيتاه فيرن ودا كوستا من المركزين الثالث والرابع، بينما سينطلق لوتيرر من الخانة الخامسة أمام فيرلاين.

وسيتواجد سيتي كامارا في المركز السابع أمام فاندورن، في حين سيُكمل بويمي وميتش إيفانز ترتيب العشرة الأوائل على شبكة الانطلاق.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الفريق
1 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري
2 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ
3 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه
4 25 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه
5 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه
6 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه
7 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ
8 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس
9 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس
10 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ
11 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت
12 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس
13 11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري
14 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو
15 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ
16 22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس
17 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ
18 99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ
19 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ
20 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ
21 33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو
22 28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت
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