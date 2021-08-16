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فورمولا إي / جائزة برلين 2 أخبار

فورمولا إي: مورتارا يتعرض لكسر في إحدى الفقرات بعد حادثة سباق برلين الختامي

من قبل:
, محرر

تعرض إدواردو مورتارا سائق فانتوري لكسر في إحدى الفقرات بعد حادثته خلال انطلاقة سباق برلين الختامي لهذا الموسم في بطولة الفورمولا إي الكهربائية التي جمعته مع ميتش إيفانز سائق جاغوار.

فورمولا إي: مورتارا يتعرض لكسر في إحدى الفقرات بعد حادثة سباق برلين الختامي

دخل مورتارا السباق الختامي ثانياً ضمن ترتيب بطولة السائقين وبفارق ثلاث نقاط فقط خلف نيك دي فريز (الذي أحرز اللقب). لكن مورتارا تعرض لحادثة كبيرة مع إيفانز في بداية السباق.

وعانى إيفانز خلال الانطلاقة من فشل في ذراع نقل الحركة ضمن سيارته التي توقفت ولم تنطلق كما يجب، حيث بدأت السيارات القادمة تبتعد عنه، لكن مورتارا ارتطم بالقسم الخلفي من سيارة جاغوار، ما دفعها إلى الانطلاق في الهواء ومن ثم الانزلاق.

وبعد أن تم إخراج السائق من السيارة، نُقل مورتارا إلى المستشفى لإجراء الكشوف الطبية، حيث تم الإعلان عن تعرضه لكسر صغير في الفقرة الرابعة.

وبالرغم من عدم ضرورة التدخل الجراحي، لكنه صرح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن ذلك سيبقيه خارج الحلبات لستة أسابيع.

فقال: "لست في حال جيدة. لدي فقرة مكسورة. لقد كان ارتطاماً قوياً. جسمي يؤلمني بالتأكيد بالرغم من أنها ليست إصابة كبيرة".

وتابع: "سأحتاج إلى ستة أسابيع للتعافي. سأحاول أخذ وقتٍ مخصص لي بعد السباق الأخير. هذا ما أخطط له".

واسترسل: "أنا ممتنّ لأنني لم أحتج إلى تدخل جراحي، أو لإصابتي بأذية بالغة".

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بالمقابل، أشار مورتارا إلى أن الأذى النفسي يؤلمه أكثر من إصابته البدنية.

فقال: "ربما أحتاج إلى بعض الوقت لأستوعب ما حصل. الإصابة ليست أسوأ ما جرى. بل الأذى النفسي للطريقة التي سارت بها الأمور في البطولة".

وأكد مورتارا أنه لم يمتلك أي وقت للكبح قبل الحادثة.

فقال: "مما أذكر، أن انطلاقتي كانت جيدة، كنت أحاول اللحاق بجايك (دينيس) أمامي والذي تحرك في الثانية الأخيرة ربما لأنه رآه أمامه. السائقون الذين كانوا خلف ميتش كان لديهم الوقت للتصرف والابتعاد عنه".

واختتم: "لكن عندما وصل الدور إليّ، وفي مرحلة ما، فإنك لا تمتلك أي وقت كافٍ للتحرك".

يشار إلى أن مورتارا حقق مركز الوصافة خلف نيك دي فريز بالرغم من هذه الحادثة، بينما دفع فوز زميله نورمان ناتو بالسباق بفريق فانتوري إلى المركز السابع ضمن بطولة الفرق.

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