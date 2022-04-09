فورمولا إي: مورتارا وفيرن يسجلان أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة في روما

كان فيرن سائق "دي.أس تيتشيتاه" أول من سجل زمناً سريعاً في الحصة الثانية مع دقيقة و40.665 ثانية في طلعته الأولى، لكنه كان أبطأ بستة أعشار الثانية من أفضل أزمنة مورتارا خلال الحصة الأولى.

لكن سرعان ما تقدم عليه أوليفر رولاند، ومن ثم لوكاس دي غراسي الذي نجح بخفض الزمن بما يقارب ثمانية أعشار الثانية، بينما أدت محاولة جايك دينيس سائق أندريتي لمنحه المركز الثاني بالرغم من ملامسته للحائط بشكل طفيف.

لكن رد مورتارا جاء سريعاً مع دقيقة و39.580 ثانية ليتصدر الترتيب قبل أن يكسر الرقم نيك دي فريز.

وقبل عشر دقائق على انتهاء الحصة، ارتطم أوليفر أسكيو بالحائط قبل أن يتبعه أندريه لوتيرر بنفس الطريقة تماماً، ما تسبب بإيقاف المجريات على المسار لمدة دقيقتين تقريباً.

دينيس عاد ليتصدر أسرع الأزمنة قبل أن ينجح فيرن أخيراً بتسجيل دقيقة و39.082 ثانية كأسرع السائقين.

وقطع باسكال فيرلاين العلم المرقط ثانياً، أمام سام بيرد الذي أزاح دينيس من المركز الثالث إلى الرابع.

المركز الخامس حققه دي فريز متقدماً على ميتش إيفانز بينما اكتفى أنطونيو فيليكس دا كوستا بالمركز السابع، وأكمل مورتارا، ستوفيل فاندورن وروبن فرينز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

وكان إيفانز قد سجل ثاني أسرع الأزمنة خلف مورتارا في التجارب الحرة الأولى التي شهدت حادثة بين فيرن ورولاند.

التجارب الحرة الأولى:

التجارب الحرة الثانية: