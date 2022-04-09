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فورمولا إي: مورتارا وفيرن يسجلان أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة في روما

سجل جان-إريك فيرن أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية لجولة روما في الفورمولا إي، بينما كان إدواردو مورتارا متصدر الترتيب العام الأسرع في الحصة الأولى.

فورمولا إي: مورتارا وفيرن يسجلان أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة في روما

كان فيرن سائق "دي.أس تيتشيتاه" أول من سجل زمناً سريعاً في الحصة الثانية مع دقيقة و40.665 ثانية في طلعته الأولى، لكنه كان أبطأ بستة أعشار الثانية من أفضل أزمنة مورتارا خلال الحصة الأولى.

لكن سرعان ما تقدم عليه أوليفر رولاند، ومن ثم لوكاس دي غراسي الذي نجح بخفض الزمن بما يقارب ثمانية أعشار الثانية، بينما أدت محاولة جايك دينيس سائق أندريتي لمنحه المركز الثاني بالرغم من ملامسته للحائط بشكل طفيف.

لكن رد مورتارا جاء سريعاً مع دقيقة و39.580 ثانية ليتصدر الترتيب قبل أن يكسر الرقم نيك دي فريز.

وقبل عشر دقائق على انتهاء الحصة، ارتطم أوليفر أسكيو بالحائط قبل أن يتبعه أندريه لوتيرر بنفس الطريقة تماماً، ما تسبب بإيقاف المجريات على المسار لمدة دقيقتين تقريباً.

دينيس عاد ليتصدر أسرع الأزمنة قبل أن ينجح فيرن أخيراً بتسجيل دقيقة و39.082 ثانية كأسرع السائقين.

وقطع باسكال فيرلاين العلم المرقط ثانياً، أمام سام بيرد الذي أزاح دينيس من المركز الثالث إلى الرابع.

المركز الخامس حققه دي فريز متقدماً على ميتش إيفانز بينما اكتفى أنطونيو فيليكس دا كوستا بالمركز السابع، وأكمل مورتارا، ستوفيل فاندورن وروبن فرينز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

وكان إيفانز قد سجل ثاني أسرع الأزمنة خلف مورتارا في التجارب الحرة الأولى التي شهدت حادثة بين فيرن ورولاند.

التجارب الحرة الأولى:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق
1 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:40.022  
2 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:40.241 0.219
3 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 1:40.346 0.324
4 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه 1:40.515 0.493
5 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:40.618 0.596
6 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1:40.644 0.622
7 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:40.900 0.878
8 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 1:41.096 1.074
9 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:41.137 1.115
10 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 1:41.349 1.327
11 22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس 1:41.359 1.337
12 11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 1:41.406 1.384
13 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:41.458 1.436
14 25 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه 1:41.477 1.455
15 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 1:41.759 1.737
16 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 1:41.933 1.911
17 28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت 1:42.029 2.007
18 99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ 1:42.168 2.146
19 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:42.256 2.234
20 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 1:42.499 2.477
21 33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 1:43.109 3.087
22 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 1:43.630 3.608
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التجارب الحرة الثانية:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق
1 25 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه 1:39.082  
2 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 1:39.253 0.171
3 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:39.322 0.240
4 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 1:39.357 0.275
5 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 1:39.368 0.286
6 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:39.408 0.326
7 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه 1:39.497 0.415
8 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:39.580 0.498
9 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1:39.877 0.795
10 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:40.055 0.973
11 22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس 1:40.120 1.038
12 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:40.160 1.078
13 11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 1:40.163 1.081
14 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:40.184 1.102
15 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 1:40.229 1.147
16 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 1:40.240 1.158
17 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 1:40.308 1.226
18 33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 1:40.426 1.344
19 28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت 1:40.608 1.526
20 99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ 1:41.197 2.115
21 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 1:41.574 2.492
22 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:41.880 2.798
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