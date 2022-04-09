فورمولا إي: مورتارا وفيرن يسجلان أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة في روما
سجل جان-إريك فيرن أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية لجولة روما في الفورمولا إي، بينما كان إدواردو مورتارا متصدر الترتيب العام الأسرع في الحصة الأولى.
كان فيرن سائق "دي.أس تيتشيتاه" أول من سجل زمناً سريعاً في الحصة الثانية مع دقيقة و40.665 ثانية في طلعته الأولى، لكنه كان أبطأ بستة أعشار الثانية من أفضل أزمنة مورتارا خلال الحصة الأولى.
لكن سرعان ما تقدم عليه أوليفر رولاند، ومن ثم لوكاس دي غراسي الذي نجح بخفض الزمن بما يقارب ثمانية أعشار الثانية، بينما أدت محاولة جايك دينيس سائق أندريتي لمنحه المركز الثاني بالرغم من ملامسته للحائط بشكل طفيف.
لكن رد مورتارا جاء سريعاً مع دقيقة و39.580 ثانية ليتصدر الترتيب قبل أن يكسر الرقم نيك دي فريز.
وقبل عشر دقائق على انتهاء الحصة، ارتطم أوليفر أسكيو بالحائط قبل أن يتبعه أندريه لوتيرر بنفس الطريقة تماماً، ما تسبب بإيقاف المجريات على المسار لمدة دقيقتين تقريباً.
دينيس عاد ليتصدر أسرع الأزمنة قبل أن ينجح فيرن أخيراً بتسجيل دقيقة و39.082 ثانية كأسرع السائقين.
وقطع باسكال فيرلاين العلم المرقط ثانياً، أمام سام بيرد الذي أزاح دينيس من المركز الثالث إلى الرابع.
المركز الخامس حققه دي فريز متقدماً على ميتش إيفانز بينما اكتفى أنطونيو فيليكس دا كوستا بالمركز السابع، وأكمل مورتارا، ستوفيل فاندورن وروبن فرينز ترتيب المراكز العشرة الأولى.
وكان إيفانز قد سجل ثاني أسرع الأزمنة خلف مورتارا في التجارب الحرة الأولى التي شهدت حادثة بين فيرن ورولاند.
التجارب الحرة الأولى:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|التوقيت
|الفارق
|1
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|1:40.022
|2
|9
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|1:40.241
|0.219
|3
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|1:40.346
|0.324
|4
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|1:40.515
|0.493
|5
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|1:40.618
|0.596
|6
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|1:40.644
|0.622
|7
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|1:40.900
|0.878
|8
|29
|ألكسندر سيمز
|ماهيندرا ريسينغ
|1:41.096
|1.074
|9
|10
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|1:41.137
|1.115
|10
|7
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|1:41.349
|1.327
|11
|22
|ماكسيميليان غونتر
|دامس
|1:41.359
|1.337
|12
|11
|لوكاس دي غراسي
|فانتوري
|1:41.406
|1.384
|13
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|1:41.458
|1.436
|14
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|1:41.477
|1.455
|15
|94
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|1:41.759
|1.737
|16
|3
|أوليفر تورفي
|نيو
|1:41.933
|1.911
|17
|28
|أوليفر أسكيو
|أندريتي أوتوسبورت
|1:42.029
|2.007
|18
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|دراغون ريسينغ
|1:42.168
|2.146
|19
|37
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|1:42.256
|2.234
|20
|30
|أوليفر رولاند
|ماهيندرا ريسينغ
|1:42.499
|2.477
|21
|33
|دان تيكتوم
|نيو
|1:43.109
|3.087
|22
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|1:43.630
|3.608
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التجارب الحرة الثانية:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|التوقيت
|الفارق
|1
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|1:39.082
|2
|94
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|1:39.253
|0.171
|3
|10
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|1:39.322
|0.240
|4
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|1:39.357
|0.275
|5
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|1:39.368
|0.286
|6
|9
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|1:39.408
|0.326
|7
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|1:39.497
|0.415
|8
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|1:39.580
|0.498
|9
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|1:39.877
|0.795
|10
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|1:40.055
|0.973
|11
|22
|ماكسيميليان غونتر
|دامس
|1:40.120
|1.038
|12
|37
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|1:40.160
|1.078
|13
|11
|لوكاس دي غراسي
|فانتوري
|1:40.163
|1.081
|14
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|1:40.184
|1.102
|15
|29
|ألكسندر سيمز
|ماهيندرا ريسينغ
|1:40.229
|1.147
|16
|30
|أوليفر رولاند
|ماهيندرا ريسينغ
|1:40.240
|1.158
|17
|7
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|1:40.308
|1.226
|18
|33
|دان تيكتوم
|نيو
|1:40.426
|1.344
|19
|28
|أوليفر أسكيو
|أندريتي أوتوسبورت
|1:40.608
|1.526
|20
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|دراغون ريسينغ
|1:41.197
|2.115
|21
|3
|أوليفر تورفي
|نيو
|1:41.574
|2.492
|22
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|1:41.880
|2.798
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