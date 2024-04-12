فورمولا إي: "من غير المتوقع" تطبيق وقفات الشحن السريع قبل نهاية الموسم
اعترف جيف دودس المدير التنفيذي للفورمولا إي أن بات الآن "من غير المتوقع" تطبيق وقفات الشحن السريع، قبل نهاية الموسم الجاري.
سيمون غالوي/ صور لات
يتمحور المبدأ حول دخول السائقين خلال السباق لما يعادل 30 ثانية وتلقي شحنة من الطاقة، وكان من المتوقع في البداية أن يتم تطبيقها مباشرة مع بداية حقبة الجيل الثالث من السيارات العام الماضي.
وتم تأجيل تطبيقها حتى هذا العام، خاصة وأن إدخال الجيل الجديد أضاف بعض الضغط على تصنيع القطع وتوافرها لمنشآت الفورمولا إي، وكان من المتوقع أن تطبق في ميزانو.
وتمت تجربة هذه التقنية بشكل قصير خلال تجارب ما قبل الموسم على حلبة فالنسيا شهر أكتوبر، قبل تأثر مجريات تلك التجارب بسبب حادثة حريق - لا علاقة لها بالتقنية تلك - لإحدى مدخرات الطاقة.
من ثم تم اختبارها مجدداً في التجارب الحرة الأولى لجولة المكسيك الافتتاحية، لكن وجود بعض المشاكل كان يعني تأجيل تطبيقها لوقت إضافي، حيث تمت تجربتها آخر مرة في ساو باولو.
وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه لن تكون هناك أية اختبارات لهذه التقنية حتى إشعار آخر من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".
وقبل جولة ميزانو، اعترف دودس أنه ربما لن تطبق توقفات الشحن السريع هذه، في الموسم الجاري.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كما هو الحال الآن، فإن التقنية غير متماسكة بما يكفي لتطبيقها ضمن السباقات".
وأكمل: "لن نقوم بتعريض أي سباق للخطر عبر تجربة تقنيات غير جاهزة بعد، ونحن نحاول رفع الحدود القصوى فيما يتعلق بتقنيات شحن المدخرات، لكنها ليست مهمة سهلة".
وأردف: "إن لم تكن التقنيات جاهزة الآن، فلن نطبقها".
واسترسل: "هل سنعتمدها خلال هذا الموسم؟ أشعر أن ذلك غير متوقع حالياً".
واختتم: "سنطلق الجيل 3.5 من السيارات، الموسم المقبل، وربما حينها سيكون أكثر منطقية أن نبدأ بتطبيقها منذ الموسم الجديد، لكننا سنواصل الاختبارات".
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فورمولا إي: "من غير المتوقع" تطبيق وقفات الشحن السريع قبل نهاية الموسم
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