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فورمولا إي: منح الضوء الأخضر لجائزة جاكرتا بعد تحوّل موقف الحكومة

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فورمولا إي: منح الضوء الأخضر لجائزة جاكرتا بعد تحوّل موقف الحكومة
11-02-2020

يتّجه قطار الفورمولا إي لزيارة إندونسيا للمرّة الأولى كما كان مخططًا وذلك بعد تحوّل موقف الحكومة وعدولها عن قرار عدم السماح بإقامة جائزة جاكرتا على أحد المواقع التاريخية.

أصدرت البطولة الكهربائية بيانًا الأسبوع الماضي أعلنت فيه سعيها لإيجاد مكان بديل لمجمّع النصب التذكاري الوطني في جاكرتا، وذلك بعد رفض وزير الخارجية الإندونسي مقترح الاستعانة بموقع "موناس" التاريخي.

لكنّ اللجنة التوجيهية لتنمية منطقة "ميدان ميرديكا" التي أشرفت على ذلك القرار، عدلت عن موقفها مؤكّدة موافقتها على خطط إقامة الجائزة.

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وضمن بيانٍ أصدره إلى صحيفة "كومباس" الإندونسية، قال سيتيا أوتاما سكرتير وزير الخارجية: "وافقت اللجنة التوجيهية على إقامة سباق الفورمولا إي في تامان ميدان ميرديكا بما يتوافق مع القوانين".

جديرٌ بالذكر أنّ سباق جاكرتا انضمّ إلى روزنامة الفورمولا إي في صفقة لخمسة أعوام، إذ من المقرر إقامة الجائزة في موعدها في 6 يونيو/حُزيران بعد الاتفاق على قائمة المتطلبات، ومنها بناء مدرّجات للمتفرجين وعدد من المنشآت المتوافقة مع القوانين.

ويُعدّ سباق جاكرتا هو الآخر في القارة الآسيوية إلى جانب سيول في كوريا الجنوبية، وذلك في ظلّ الشكوك المحيطة بجائزة سانيا التي تمّ تأجيلها إثر تفشّي وباء كورونا مؤخّرًا في الصين.

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