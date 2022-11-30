فورمولا إي: مكلارين توقع مع هيوز للمشاركة في موسم 2022-2023

سيشارك هيوز للمرة الأولى في الفورمولا إي الموسم المقبل الذي سينطلق من المكسيك 14 يناير.

وأمضى هيوز آخر موسمين كسائق احتياطي لدى مرسيدس بسائقيها ستوفيل فاندورن ونيك دي فريز.

حيث قال: "في البداية، أنا فخور للغاية وأشعر أنني محظوظ بأن أصبح جزءاً من فريق مكلارين، وأن أحظى بفرصة تمثيل هذه العلامة العريقة".

وتابع: "لطالما كانت مكلارين فريقاً ألهمني لخوض عالم السباقات. وها أنذا أشارك معهم في الفورمولا إي، ذلك لا يصدق".

من جهته، قال إيان جايمس مدير فريق مكلارين: "إعلان اليوم كان منتظراً. منذ شهر مايو/أيار ومع الإعلان بدخول مكلارين سباقات الفورمولا إي، كنا نعمل دون كلل أو ملل كفريق سعياً لتأسيس بنية صلبة للنجاح".

وأكمل: "تملؤني الحماسة للعمل مع رينيه وجايك للموسم المقبل. إنهما سائقان موهوبان بشكل لا يصدق، وأعتقد أنهما سيجلبان مستوى مختلفاً من المنافسة".

واختتم: "جايك موهبة مثيرة للاهتمام، وقد عمل من قبل كسائق احتياط وتطوير. على مرّ السنين عمل الفريق على بناء علاقة عمل ممتازة مع جايك، كل ذلك سيمنحنا أفضلية بالاتجاه للموسم الجديد".

يشار إلى أن الفريق يمتلك راعياً أساسياً وهو نيوم، المدينة الذكية التي يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودية للترويج لها والتي يتم تشييدها حالياً على شاطئ البحر الأحمر.