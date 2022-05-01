فورمولا إي: مقاربة "اللعبة الطويلة" كانت حاسمة لفوز فاندورن في موناكو

منطلقًا من المركز الرابع، تمكن فاندورن من ملاحقة ثلاثي الصدارة ميتش إيفانز المنطلق أولًا، باسكال فيرلاين وجان-إريك فيرن، حيث ظل خلفهم مباشرة وآثر الحفاظ على طاقته في المراحل المبكرة من السباق.

وبمجرد أن تم تفعيل السلسلة الأولى من أوضاع الهجوم بعد اللفات العشر الأولى، تمكّن فاندورن من استعادة مركزه عبر تجاوز سريع على روبن فرينز ومن ثم إيفانز الذي تراجع خلف فيرلاين وفيرن.

وبدا بأن فيرلاين يملك صدارة مريحة نسبيًا، لكنه لاحقًا خسر كل الطاقة على متن سيارته بورشه وتوقف ليتقدم فاندورن إلى المركز الثاني خلف فيرن المتصدر الجديد.

فيما جاء توقيت فيرن لتفعيله الثاني لوضع الهجوم في الوقت الخاطئ تمامًا مع رفع الأعلام الصفراء من أجل إزالة سيارة فيرلاين، ما منح فاندورن صدارة لم يفرّط فيها بعد ذلك.

"لقد حققت الفوز هنا في 2015 ضمن بطولة الجي بي 2، لكن الأمور لم تسر لصالحي دومًا هنا في الفورمولا إي. دعونا نقول أنني قد عانيت هنا العام الماضي" قال فاندورن.

وأضاف: "لكننا تأهلنا بمركز جيّد هذا العام، ومن ثم علمت أن بمقدورنا التواجد ضمن المنافسة في المقدمة. شعرت بثقة كبيرة ولا سيما بعد محاكاة السباق في التجارب الحرة".

وتابع: "تمحور السباق نوعًا ما حول اتباع مقاربة اللعبة الطويلة، حيث رأيت ميتش وباسكال لا يبتعدان للغاية على الانطلاقة، لذلك تمكنت من توفير الكثير من الطاقة في اللفات الأولى".

وأكمل: "ذلك ساعدني كثيرًا، وخصوصًا عندما تقدمت إلى الصدارة. ومن ثم كنت قادرًا على بناء الفارق واعتماد وضع الهجوم الثاني والحفاظ على تقدمي".