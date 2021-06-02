فورمولا إي: مرسيدس توقّع خيارًا لبدء تطوير سيارات الجيل الثالث قبل تأكيد التزامها

كشفت مرسيدس في أبريل/نيسان الماضي أنها تسعى "لتوضيح" حول "تفاصيل مهمة تتعلق ببنية السلسلة"، حيث أجّلت تسجيلها في حقبة القوانين الجديدة.

وقد صرّح إيان جايمس مدير الفريق لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ محادثات قائمة مع حاملي الحقوق التجارية في الفورمولا إي قبل أن يؤكّد مجلس الإدارة التزامه بالحقبة المُقبلة للبطولة بين موسمي 2022/2023 و2025/2026.

ويأتي ذلك بعد تقديم "فيا" رسوم تسجيل ومصادقة تبلغ 300 ألف يورو يتم دفعها لكل موسم، والتي سيكون المصنّع مطالبًا بدفعها لما يتبقى من دورة القوانين حال مغادرته ساحة البطولة مبكرًا.

وقد منع ذلك التأجيل مرسيدس من الوصول إلى بيانات "فيا" من مزوّدي هيكل سيارات الجيل الثالث "سبارك ريسينغ تكنولوجي"، ومزوّدي البطاريات "ويليامز أدفانسد إنجنيرنغ" ومزوّدي الإطارات "هانكوك".

لكنّ الصانع الألماني عمد الآن إلى ذلك الاختيار مع "فيا" وسجّل كمصنّع مع الاتّحاد، ما سيمكّنه من بدء عملية التطوير لديه للحقبة الجديدة.

وضمن بيان أُرسل لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوردت مرسيدس: "لقد وقّعنا على خيارنا كمصنّع لحقبة الجيل الثالث، ما يعني أن بمقدورنا بدء العمل التطويري الهام عبر المشاركة في الاجتماعات بين فيا وحاملي الحقوق التجارية والمصنعين".

مع ذلك، لا يعدّ هذا "تأكيدًا رسميًا على المشاركة في الحقبة الجديدة"، حيث سيواصل المصنّع "تقييم كيف يمكن للفورمولا إي أن تساهم على النحو الأفضل في الاستراتيجية الأشمل لمرسيدس-إي كيو والنطاق الأوسع لمنظمة مرسيدس-بينز".

هذا ومرّت مرسيدس بسيناريو "خيار" مشابه في أكتوبر/تشرين الأول في 2016 من أجل الحصول على فرصة المشاركة في البطولة قُبيل موسم 2019/2020.

كما تملك مكلارين ريسينغ كذلك صفقة تمنحها ذات الخيار مع قوانين الجيل الثالث التي ستقدّم سيارات أخف بـ 120 كلغ مع دفعة طاقة تصل إلى 350 كيلوواط، ما يعادل 470 حصانًا.

جديرُ بالذكر أنّ كلًا من ماهيندرا، دي اس، بورشه، نيسان، نيو وجاغوار قد وقعوا جميعهم على الالتزام بالحقبة الجديدة.

فيما أعلنت كل من آودي و"بي ام دبليو" انسحابها من ساحة البطولة نهاية هذا الموسم.