تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / قراءة تحليليّة لفرق فورمولا إي خلال النصف الأوّل من موسم 2020 ـ 2021 (الجزء الثاني)
فورمولا إي أخبار

فورمولا إي: مرسيدس توقّع خيارًا لبدء تطوير سيارات الجيل الثالث قبل تأكيد التزامها

وقعّت مرسيدس خيارًا مع "فيا" يسمح لها ببدء التطوير لقوانين حقبة الجيل الثالث المُقبلة في الفورمولا إي، بالرُغم من أنّها لم تؤكّد بعد استمرارية مشاركتها في البطولة الكهربائية.

فورمولا إي: مرسيدس توقّع خيارًا لبدء تطوير سيارات الجيل الثالث قبل تأكيد التزامها

كشفت مرسيدس في أبريل/نيسان الماضي أنها تسعى "لتوضيح" حول "تفاصيل مهمة تتعلق ببنية السلسلة"، حيث أجّلت تسجيلها في حقبة القوانين الجديدة.

وقد صرّح إيان جايمس مدير الفريق لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ محادثات قائمة مع حاملي الحقوق التجارية في الفورمولا إي قبل أن يؤكّد مجلس الإدارة التزامه بالحقبة المُقبلة للبطولة بين موسمي 2022/2023 و2025/2026.

اقرأ أيضاً:

ويأتي ذلك بعد تقديم "فيا" رسوم تسجيل ومصادقة تبلغ 300 ألف يورو يتم دفعها لكل موسم، والتي سيكون المصنّع مطالبًا بدفعها لما يتبقى من دورة القوانين حال مغادرته ساحة البطولة مبكرًا.

وقد منع ذلك التأجيل مرسيدس من الوصول إلى بيانات "فيا" من مزوّدي هيكل سيارات الجيل الثالث "سبارك ريسينغ تكنولوجي"، ومزوّدي البطاريات "ويليامز أدفانسد إنجنيرنغ" ومزوّدي الإطارات "هانكوك".

لكنّ الصانع الألماني عمد الآن إلى ذلك الاختيار مع "فيا" وسجّل كمصنّع مع الاتّحاد، ما سيمكّنه من بدء عملية التطوير لديه للحقبة الجديدة.

وضمن بيان أُرسل لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوردت مرسيدس: "لقد وقّعنا على خيارنا كمصنّع لحقبة الجيل الثالث، ما يعني أن بمقدورنا بدء العمل التطويري الهام عبر المشاركة في الاجتماعات بين فيا وحاملي الحقوق التجارية والمصنعين".

مع ذلك، لا يعدّ هذا "تأكيدًا رسميًا على المشاركة في الحقبة الجديدة"، حيث سيواصل المصنّع "تقييم كيف يمكن للفورمولا إي أن تساهم على النحو الأفضل في الاستراتيجية الأشمل لمرسيدس-إي كيو والنطاق الأوسع لمنظمة مرسيدس-بينز".

هذا ومرّت مرسيدس بسيناريو "خيار" مشابه في أكتوبر/تشرين الأول في 2016 من أجل الحصول على فرصة المشاركة في البطولة قُبيل موسم 2019/2020.

اقرأ أيضاً:

كما تملك مكلارين ريسينغ كذلك صفقة تمنحها ذات الخيار مع قوانين الجيل الثالث التي ستقدّم سيارات أخف بـ 120 كلغ مع دفعة طاقة تصل إلى 350 كيلوواط، ما يعادل 470 حصانًا.

جديرُ بالذكر أنّ كلًا من ماهيندرا، دي اس، بورشه، نيسان، نيو وجاغوار قد وقعوا جميعهم على الالتزام بالحقبة الجديدة.

فيما أعلنت كل من آودي و"بي ام دبليو" انسحابها من ساحة البطولة نهاية هذا الموسم.

المشاركات
التعليقات
قراءة تحليليّة لفرق فورمولا إي خلال النصف الأوّل من موسم 2020 ـ 2021 (الجزء الثاني)

المقال السابق

قراءة تحليليّة لفرق فورمولا إي خلال النصف الأوّل من موسم 2020 ـ 2021 (الجزء الثاني)
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ساينز: أدفع نفسي بقوة للتأقلم مع سيارة فيراري في الفورمولا واحد

2
فورمولا إي

فورمولا إي: مرسيدس توقّع خيارًا لبدء تطوير سيارات الجيل الثالث قبل تأكيد التزامها

3
فورمولا 1

"صمولة الإطار" بقيت عالقة بسيارة بوتاس بعد مشكلة وقفة الصيانة

4
فورمولا 1

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو

5
فورمولا 1

ألونسو: بدءاً من فرنسا ستنطلق بطولة جديدة بالنسبة لي

أحدث الأخبار
فورمولا إي: مرسيدس توقّع خيارًا لبدء تطوير سيارات الجيل الثالث قبل تأكيد التزامها
فورمولا إي

فورمولا إي: مرسيدس توقّع خيارًا لبدء تطوير سيارات الجيل الثالث قبل تأكيد التزامها

قراءة تحليليّة لفرق فورمولا إي خلال النصف الأوّل من موسم 2020 ـ 2021 (الجزء الثاني)
فورمولا إي

قراءة تحليليّة لفرق فورمولا إي خلال النصف الأوّل من موسم 2020 ـ 2021 (الجزء الثاني)

01-06-2021
قراءة تحليليّة لفرق فورمولا إي خلال النصف الأوّل من موسم 2020 ـ 2021 (الجزء الأول)
فورمولا إي

قراءة تحليليّة لفرق فورمولا إي خلال النصف الأوّل من موسم 2020 ـ 2021 (الجزء الأول)

31-05-2021
فورمولا إي: دا كوستا يتجاوز إيفانز في اللفة الأخيرة ليحرز الفوز بسباق موناكو
فورمولا إي

فورمولا إي: دا كوستا يتجاوز إيفانز في اللفة الأخيرة ليحرز الفوز بسباق موناكو

08-05-2021
فورمولا إي: دا كوستا يحرز قطب الانطلاق الأول لسباق موناكو و0.059 ثانية تفصل أول أربعة سائقين
فورمولا إي

فورمولا إي: دا كوستا يحرز قطب الانطلاق الأول لسباق موناكو و0.059 ثانية تفصل أول أربعة سائقين

08-05-2021
أحدث ملفات الفيديو
فانكوفر ستستضيف جولة فورمولا إي في 2022 03:29
فورمولا إي
06-05-2021

فانكوفر ستستضيف جولة فورمولا إي في 2022

الفورمولا إي تواجه مشكلة وانتقادات متعددة بعد سباق فالنسيا الأول 07:06
فورمولا إي
28-04-2021

الفورمولا إي تواجه مشكلة وانتقادات متعددة بعد سباق فالنسيا الأول

فورمولا إي: دينيس يحرز الفوز بسباق فالنسيا الثاني 00:48
فورمولا إي
26-04-2021

فورمولا إي: دينيس يحرز الفوز بسباق فالنسيا الثاني

فورمولا إي: دينيس ينطلق أولاً لسباق فالنسيا الثاني 00:30
فورمولا إي
26-04-2021

فورمولا إي: دينيس ينطلق أولاً لسباق فالنسيا الثاني

جاغوار ريسينغ | أسبوع السباق في فالنسيا 04:31
فورمولا إي
26-04-2021

جاغوار ريسينغ | أسبوع السباق في فالنسيا

الأكثر شعبية اليوم

ساينز: أدفع نفسي بقوة للتأقلم مع سيارة فيراري في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: أدفع نفسي بقوة للتأقلم مع سيارة فيراري في الفورمولا واحد

ساينز يتوقّع بأن يلمع نجم نوريس ومكلارين في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز يتوقّع بأن يلمع نجم نوريس ومكلارين في باكو

بوتاس يحتفظ "بصورة سلبية" في حاسبه الشخصي "كي يثبت قدراته الحقيقية للآخرين"
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يحتفظ "بصورة سلبية" في حاسبه الشخصي "كي يثبت قدراته الحقيقية للآخرين"

فورمولا إي: مرسيدس توقّع خيارًا لبدء تطوير سيارات الجيل الثالث قبل تأكيد التزامها
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: مرسيدس توقّع خيارًا لبدء تطوير سيارات الجيل الثالث قبل تأكيد التزامها

تحليل: لماذا يجب على الفورمولا واحد التخلّي عن نقطة أسرع لفة في السباقات؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا يجب على الفورمولا واحد التخلّي عن نقطة أسرع لفة في السباقات؟

"صمولة الإطار" بقيت عالقة بسيارة بوتاس بعد مشكلة وقفة الصيانة
فورمولا 1 فورمولا 1

"صمولة الإطار" بقيت عالقة بسيارة بوتاس بعد مشكلة وقفة الصيانة

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو

جيوفينازي لم يعد بحاجة إلى رايكونن كمرجع في ألفا روميو
فورمولا 1 فورمولا 1

جيوفينازي لم يعد بحاجة إلى رايكونن كمرجع في ألفا روميو

أحدث الأخبار

فورمولا إي: مرسيدس توقّع خيارًا لبدء تطوير سيارات الجيل الثالث قبل تأكيد التزامها
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: مرسيدس توقّع خيارًا لبدء تطوير سيارات الجيل الثالث قبل تأكيد التزامها

قراءة تحليليّة لفرق فورمولا إي خلال النصف الأوّل من موسم 2020 ـ 2021 (الجزء الثاني)
فورمولا إي فورمولا إي

قراءة تحليليّة لفرق فورمولا إي خلال النصف الأوّل من موسم 2020 ـ 2021 (الجزء الثاني)

قراءة تحليليّة لفرق فورمولا إي خلال النصف الأوّل من موسم 2020 ـ 2021 (الجزء الأول)
فورمولا إي فورمولا إي

قراءة تحليليّة لفرق فورمولا إي خلال النصف الأوّل من موسم 2020 ـ 2021 (الجزء الأول)

فورمولا إي: دا كوستا يتجاوز إيفانز في اللفة الأخيرة ليحرز الفوز بسباق موناكو
فورمولا إي فورمولا إي

فورمولا إي: دا كوستا يتجاوز إيفانز في اللفة الأخيرة ليحرز الفوز بسباق موناكو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.