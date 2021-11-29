فورمولا إي: مرسيدس تكشف عن الكسوة اللونية لآخر سياراتها في البطولة

كما نشر موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً فإن السهام الفضية لن تواصل ضمن منافسات الفورمولا إي ضمن حقبة الجيل الثالث للسيارات الكهربائية، بالرغم من بحث إيان جايمس مدير الفريق وتوتو وولف مدير فريق مرسيدس للفورمولا واحد، عن بيع عمليات الفريق المستقلّ.

وهذا ما سيترك الفريق الزبون فانتوري، باحثاً عن مصدر آخر لوحدات الطاقة، كما سيبحث ما تبقى من فريق مرسيدس عن صفقة جديدة للتزود بوحدات الطاقة.

بالمقابل، أطلقت مرسيدس رسمياً سيارتها لموسم 2022 في فالنسيا، قبيل انطلاق تجارب ما قبل الموسم على حلبة ريكاردو تورمو.

وبعيداً عن تغييرات الكسوة اللونية، حصلت السيارة التي نالت لقب 2021 مع نيك دي فريز، على تحديثات للبرمجيات التشغيلية.

وحافظت مرسيدس على سائقيها دي فريز وستوفيل فاندورن، بالرغم من الشائعات التي تربط الأخير بمقعد مع ويليامز في الفورمولا واحد بعد انتقال جورج راسل إلى فريق مرسيدس في الفورمولا واحد.

حيث قال دي فريز: "لا أعتقد أن مقاربتنا ستتغير الآن، لناحية سعينا المتواصل للهجوم".

وتابع: "نعلم الآن شدة المنافسة، ومدى قوة المنافسين".

وأردف: "ستكون معركة قاسية أخرى نخوضها. الضغط متواجد على الدوام، أنا مسرور حيال إمكانيات الفريق والرغبة الكبيرة بالمنافسة".

من جهته، قال نيك تشيستر المدير التقني: "السيارة متوافقة مع القوانين والتعديلات، ما زال أمامنا بعض العمل لإتمامه من الناحية الميكانيكية".

وتابع: "يمكننا مواصلة تطوير الإعدادات وفهمنا لها".

واختتم: "لهذا أمامنا بعض العمل على خرائط المحرك وكيفية تشغيل الأنظمة ضمن السيارة والبرمجيات التي نعمل عليها وفهمنا للإطارات وكيفية استخلاص المزيد من الأداء".