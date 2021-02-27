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السابق / السماح لمرسيدس بالمشاركة في سباق الدرعيّة الثاني في السعوديّة
فورمولا إي / جائزة الدرعيّة / أخبار عاجلة

فورمولا إي: مرسيدس تكشف سبب حادثة مورتارا في التجارب الحرة لسباق الدرعية الثاني

مشكلة في نظام الكبح الاحتياطيّ بعد فشل نظام الكبح الأمامي هو ما تسبب في حادثة إدواردو مورتارا سائق فريق فانتوري ريسينغ خلال التجارب الحرة لسباق الدرعية الثاني في الفورمولا إي، وفقاً لتصريحات إيان جايمس مدير فريق مرسيدس للفورمولا إي.

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فورمولا إي: مرسيدس تكشف سبب حادثة مورتارا في التجارب الحرة لسباق الدرعية الثاني

تم إسعاف السويسري إلى المستشفى المحلي بعد الحادثة العنيفة التي تعرض لها حين اصطدم بالحائط خلال تمرنه على الانطلاقة مع انتهاء التجارب الحرة لسباق الدرعية الثاني في المملكة العربية السعودية.

ويعود سبب الحادثة إلى "مشكلة في المكابح" وفقاً لتصريح فريق فانتوري، إذ كان الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" قد منع سيارات فريقي مرسيدس وفانتوري من المشاركة في التصفيات، قبل تحديد سبب الحادثة.

ووفقاً لـ "فيا" لم يتمكن الفريق من إثبات أمان السيارة للمندوب التقني.

وخسر نظام الكبح، الضغط الأمامي للمكابح، حيث كان مستشعر الضغط يشير إلى قيمة "0".

كما أن مستشعري دواسة المكابح أشارا إلى أن المكابح كانت مضغوطة لآخرها من قبل السائق.

وعدلت مرسيدس على النظام البرمجي، حيث تم تقييم ذلك من قبل المندوب التقني لـ "فيا". 

وقال مدير فريق مرسيدس لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنها مشكلة برمجية، يمكنني تأكيد ذلك الآن".

وأكمل: "فيما يتعلق بالإصلاح، يمكننا التأكيد بأننا قادرون على تعديل البرمجيات وتغيير المعايير لضمان سلامة السيارة بشكل كامل".

وشرح جايمس أن النظام الاحتياطي كان من المفترض أن يعمل عندما تعرضت السيارة أول مرة للمشكلة في المكابح الأمامية.

فقال: "هناك مشكلتان تراكبتا معاً".

وأكمل: "أولهما فشل نظام المكابح لسبب أو لآخر. من ثم هناك النظام الاحتياطيّ الذي كان يجب أن يعمل بعدها".

وأردف: "لكن ذلك لم يحصل في سيارة إدواردو".

واختتم: "نحن واثقون الآن من أننا نعلم سبب ما حصل، وقد أجرينا الإجراءات اللازمة".

السماح لمرسيدس بالمشاركة في سباق الدرعيّة الثاني في السعوديّة

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