فورمولا إي
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث انتهى
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
-
11 يوليو
Canceled
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 1
25 يوليو
-
25 يوليو
Canceled
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 2
26 يوليو
-
26 يوليو
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا إي / أخبار عاجلة

فورمولا إي: فريق ماهيندرا يضم لين بديلاً عن فيرلاين لبقية الموسم

المشاركات
التعليقات
فورمولا إي: فريق ماهيندرا يضم لين بديلاً عن فيرلاين لبقية الموسم
24-06-2020

وقع فريق ماهيندرا مع أليكس لين سائق "دي.أس فيرجن" وجاغوار السابق، ليقود بدلاً عن باسكال فيرلاين خلال السباقات الستة المتبقية من موسم 2019-2020 للفورمولا إي.

أعلن فيرلاين سائق ساوبر ومانور السابق في الفورمولا واحد انفصاله عن فريقه عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد يوم من الجولة الختامية لفعالية "تحدي السباق في المنزل" لمنافسات الفورمولا إي الإلكترونية.

ويأتي خروجه السريع من الفريق بعد الفشل في الاتفاق مع فريق ماهيندرا على مجريات بقية الموسم.

ومن المتوقع أن فيرلاين، الذي يحتل المركز 14 ضمن الترتيب العام بعد خمسة سباقات، سينضم إلى فريق بورشه ليجاور نيل ياني خلال الموسم المقبل.

وكشف الفريق عن ضمّ لين بطل "جي بي 3" موسم 2014، ليشارك خلال ما تبقى من مجريات الموسم.

حيث قال لين: "تملؤني الحماسة لتمثيل ماهيندرا في برلين. لدي طموحات عالية لهذه البطولة تتماثل طموحات ماهيندرا. لا أكاد أطيق صبراً للمشاركة".

من جهته، قال ديلباغ جيل الرئيس التنفيذي ومدير الفريق: "يمتلك أليكس مسيرة مهنية رائعة، ونحن واثقون من قدرتنا معاً على تحقيق نتائج طيبة لما تبقى من الموسم".

وأكمل: "ليس من السهل الانتقال منتصف الموسم، وخاصة مع الوضع الاستئنائي للبطولة حالياً، لكنه متحمس ويمتلك الموهبة والخبرة".

واختتم: "نود تقديم الشكر إلى باسكال على مساهمته، ونتمنى له الأفضل لمستقبله".

يشار إلى أن الفريق عانى من مشاكل في الموثوقية هذا الموسم يعود أغلبها إلى تغيير مزوّد علبة التروس، حيث يقبع بالمركز العاشر ضمن ترتيب البطولة.

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
غلوك: أودي استغلت فضيحة السباقات الإلكترونية "للتخلص من دانيال أبت"

المقال السابق

غلوك: أودي استغلت فضيحة السباقات الإلكترونية "للتخلص من دانيال أبت"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
قائمة السائقين أليكس لين
قائمة الفرق ماهيندرا ريسينغ

الأكثر شعبية

1
سلاسل متعددة

جوائز أوتوسبورت: مرسيدس "دبليو09" تحرز جائزة سيارة العام

2
فورمولا إي

فورمولا إي: فريق ماهيندرا يضم لين بديلاً عن فيرلاين لبقية الموسم

15د
3
فورمولا 1

مرسيدس بصدد إتمام صفقة رعاية مع "روكيت" في الفورمولا واحد

48د
4
فورمولا 1

مداخيل مجموعة مكلارين تنهار مع تجلّي تداعيات وباء كورونا

5
فورمولا 1

فيتيل: موجيللو تستحقّ استضافة جائزة كبرى للفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

مقابلة مع أليخاندرو عجاج في سلسلة ThinkingForward# 24:32
فورمولا إي

مقابلة مع أليخاندرو عجاج في سلسلة ThinkingForward#

مقابلة مع جون-إريك فيرن في سلسلة ThinkingForward# 27:14
فورمولا إي

مقابلة مع جون-إريك فيرن في سلسلة ThinkingForward#

تحدي السباق في المنزل للفورمولا إي: ملخص السباق الأول في هونغ كونغ 01:37
فورمولا إي

تحدي السباق في المنزل للفورمولا إي: ملخص السباق الأول في هونغ كونغ

تحدي السباق في المنزل للفورمولا إي: انطلاقة السباق الأول في هونغ كونغ 01:05
فورمولا إي

تحدي السباق في المنزل للفورمولا إي: انطلاقة السباق الأول في هونغ كونغ

تحدي السباق في المنزل: ملخص السباق 01:57
فورمولا إي

تحدي السباق في المنزل: ملخص السباق

أحدث الأخبار

فورمولا إي: فريق ماهيندرا يضم لين بديلاً عن فيرلاين لبقية الموسم
فورمولا إي

فورمولا إي: فريق ماهيندرا يضم لين بديلاً عن فيرلاين لبقية الموسم

غلوك: أودي استغلت فضيحة السباقات الإلكترونية "للتخلص من دانيال أبت"
فورمولا إي

غلوك: أودي استغلت فضيحة السباقات الإلكترونية "للتخلص من دانيال أبت"

الفورمولا إي تُعلن عن روزنامة الموسم المقبل
فورمولا إي

الفورمولا إي تُعلن عن روزنامة الموسم المقبل

فورمولا إي: أودي تعيّن راست بديلاً عن أبت لبقية الموسم
فورمولا إي

فورمولا إي: أودي تعيّن راست بديلاً عن أبت لبقية الموسم

الفورمولا إي ستقيم ستة سباقات في برلين خلال شهر أغسطس
فورمولا إي

الفورمولا إي ستقيم ستة سباقات في برلين خلال شهر أغسطس

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.