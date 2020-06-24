فورمولا إي: فريق ماهيندرا يضم لين بديلاً عن فيرلاين لبقية الموسم

أعلن فيرلاين سائق ساوبر ومانور السابق في الفورمولا واحد انفصاله عن فريقه عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد يوم من الجولة الختامية لفعالية "تحدي السباق في المنزل" لمنافسات الفورمولا إي الإلكترونية.

ويأتي خروجه السريع من الفريق بعد الفشل في الاتفاق مع فريق ماهيندرا على مجريات بقية الموسم.

ومن المتوقع أن فيرلاين، الذي يحتل المركز 14 ضمن الترتيب العام بعد خمسة سباقات، سينضم إلى فريق بورشه ليجاور نيل ياني خلال الموسم المقبل.

وكشف الفريق عن ضمّ لين بطل "جي بي 3" موسم 2014، ليشارك خلال ما تبقى من مجريات الموسم.

حيث قال لين: "تملؤني الحماسة لتمثيل ماهيندرا في برلين. لدي طموحات عالية لهذه البطولة تتماثل طموحات ماهيندرا. لا أكاد أطيق صبراً للمشاركة".

من جهته، قال ديلباغ جيل الرئيس التنفيذي ومدير الفريق: "يمتلك أليكس مسيرة مهنية رائعة، ونحن واثقون من قدرتنا معاً على تحقيق نتائج طيبة لما تبقى من الموسم".

وأكمل: "ليس من السهل الانتقال منتصف الموسم، وخاصة مع الوضع الاستئنائي للبطولة حالياً، لكنه متحمس ويمتلك الموهبة والخبرة".

واختتم: "نود تقديم الشكر إلى باسكال على مساهمته، ونتمنى له الأفضل لمستقبله".

يشار إلى أن الفريق عانى من مشاكل في الموثوقية هذا الموسم يعود أغلبها إلى تغيير مزوّد علبة التروس، حيث يقبع بالمركز العاشر ضمن ترتيب البطولة.